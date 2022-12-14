Türk fındığı FI Europe Fuarı’nda

İlki 1986 yılında gerçekleştirilen ve bu sene 6-8 Aralık 2022 tarihleri arasında Paris’te düzenlenen fuara yaklaşık bin firma katılırken, söz konusu fuar 20 bin civarında kişi tarafından ziyaret edildi.

Gıda endüstrisindeki ana ürünlerin katkı ve içerik maddelerinin sergilendiği fuarda, çikolata, şekerleme, pastacılık gibi sektörlerde önemli bir içerik maddesi olarak kullanılan fındık da yerini aldı. Açılan tanıtım standında, Türk fındığı ile ülkemiz fındık sektörüne ilişkin tanıtıcı bilgilerin yanı sıra Türk fındık ihracatçılarının iletişim bilgilerinin de yer aldığı broşürler dağıtıldı.