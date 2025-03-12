Türk firmalarından 'Satellite 2025' çıkarması

Dünyanın önde gelen uydu üreticileri ve operatörleri, ABD'de düzenlenen ve sektörün en büyük fuarı olan 'Satellite 2025'te bir araya geldi. Organizasyona Türkiye'den Türksat, TUSAŞ, ASELSAN, PROFEN ve Fergani Uzay katıldı.

Fuarda Türk firmalarının standını ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Uydu ve uzayda, özellikle Türksat 6A ile başlayan yerli yolculuğumuzda, uzay deneyimi olan firmalarımız arttıkça burada Türk firmalarının sayısının daha da arttığını göreceğiz" dedi.

Türk firmalarına yoğun ilgi

Türksat AŞ Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, fuarda Türk firmalarına yönelik ilginin çok fazla olduğunu aktarırken, fuarda birçok görüşme yaptıklarını söyledi.

Fuardaki firmaların uydu ve uzay alanında belli alanlarda uzmanlaştığına işaret eden ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Haberleşme Bilgi Teknolojileri Sektör Başkanı Yusuf Bora Kartal, "ASELSAN yer terminallerinden uzaydaki görev yüklerine kadar bütün ürün gamında geliştirme faaliyetleri yürüten, ürünlere sahip olan nadir firmalardan biri. Bu özelliğiyle aslında bizim bu fuarda yer almamız hem ASELSAN hem de Türkiye adına büyük bir öneme haiz" dedi.

PROFEN Teknoloji İnovasyon Genel Müdür Yardımcısı Necdet Apaydın: "PROFEN olarak 30 yıllık birikimimizle yenilikçi çözümler üretip Türkiye'nin uydu ve uzay teknoloji alanında sesini güçlendirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Fuarda birçok paydaşla görüşmelerimiz olacak. Bu görüşmelerin birçoğunda da ülkemizin özellikle hizmet ihracatını artıracak ve geliştirecek yönde anlaşmaların temellerini atmayı hedefliyoruz" dedi.

TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcılığı Programlar Direktörü Taha Tetik de Satellite'ın uydu sektöründe oldukça önemli bir fuar olduğunu vurgulayarak, TUSAŞ'ın Türksat 6A ve yer gözlem uydularındaki önemli kazanımlarını katılımcılarla paylaştığını, alt yükleniciler ve potansiyel müşterilerle faydalı görüşmeler yaptıklarını aktardı.