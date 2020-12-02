Türk halıcılardan 2,3 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin halı ihracatı, 2020 yılın ilk 11 ayında 2,3 milyar doları aştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı Kasım ayında 257 milyon 758 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdiği bilgisini verdi.

Yılın ocak-kasım döneminde ise Türkiye'nin halı ihracatının değerde geçen yıla göre yüzde 0,3'lük artışla 2 milyar 315 milyon 287 bin dolara ulaştığını bildiren Kaplan, "Pandemi sürecinde elde edilen başarılar, ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor." dedi.