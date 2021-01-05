Türk halıcılardan 2,6 milyar dolarlık ihracat

Türkiye halı ihracatının 2020 yılı Aralık ayında bir önceki yıla göre, yüzde 28,1'lik artışla 289 milyon 618 bin dolara ulaştığını belirten Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, böylece 2020'de Türkiye'den gerçekleştirilen halı ihracatının 2 milyar 604 milyon 648 bin dolara ulaştığını bildirdi.

2020'nin zorlu bir yıl olduğunu söyleyen Kaplan, "Sadece pandemiyle ilgili sıkıntılar değil ihracatçılar bir çok sıkıntıyla karşı karşıya kaldı. Ancak alınan önlemlerle bir çok ülkede yaşanan sıkıntılar giderildi. 2020 yılı hedeflerimizin üzerinde ihracat gerçekleşti. 2021 yılında da pandemi süreci devam ediyor. İhracatçılar olarak dersimize iyi çalışıyoruz. Ülke kalkınması için ihracata devam edeceğiz." dedi.