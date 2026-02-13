Türk halısı, geleceğini tasarımla dokuyacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Bu amaçla Halı Tasarım Yarışması düzenleyen İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB), yetenekli gençleri sektöre çekmeyi planlıyor. Tasarım yarışmasının sonuçlarının açıklandığı törende, 2025’te yaptıkları ihracatla katkı sunan firmalar da ödüllendirildi.

“Sadece üretmek yetmiyor, fark yaratmalıyız”

Türk halı sektörünün durumunu değerlendiren İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler, son yıllarda sektörü yalnızca koruyan değil, ileriye taşıyan adımlar attıklarını vurgulayarak tasarımın halı sektörünün geleceğindeki kritik rolüne dikkat çekti. Diler, “Artık sadece üretmek yetmiyor. Katma değerli, özgün ve tasarım odaklı ürünlerle fark yaratmak zorundayız. Tasarım, bir ürünü yalnızca güzel kılmakla kalmaz; ona kimlik, hikâye ve değer kazandırır.

Tasarım geleceğin dilidir ve bu dili en iyi konuşanlar yarının kazananları olacak” dedi. İHİB olarak uluslararası alanda güçlü projelere imza attıklarını ifade eden Diler, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçılar Birliği ile birlikte International Carpet and Flooring Expo’nun Türkiye’ye kazandırılmasının, ICOC gibi prestijli organizasyonların ülkemizde düzenlenmesinin ve Turquality tanıtım projelerinin Türk halısının marka değerini küresel ölçekte güçlendirdiğini belirtti.

İhracat ödüllerinin bu vizyonun somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Diler, “Bugün ödül alan firmalarımız yalnızca kendi başarılarını değil, Türk halı sektörünün gücünü ve potansiyelini de temsil ediyor. Türk halısının girmediği hiçbir coğrafya bırakmamak için kararlılıkla çalışıyoruz” diye konuştu.

Halı, Türkiye için köklü bir miras

Hem el hem de makine halısında dünya pazarında ikinci sırada yer alan Türk halısı, global halı ticaretinden yüzde 17’ye yakın bir pay alıyor. Makine halısı üretim kapasitesi bakımından dünya liderliğini zorlayan sektör, dünya genelindeki parça makine halısı ihracatının yaklaşık yüzde 40’ını tek başına gerçekleştiriyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, halının Türkiye için yalnızca bir ihracat kalemi değil, köklü bir kültürel miras olduğunu belirterek, küresel rekabet ortamında bu mirasın çağın beklentileriyle buluşturulması gerektiğine dikkat çekti. Gültepe, “Bin yıllık birikimimizi güncel tasarımların dinamizmiyle bir araya getirmek zorundayız. Üretim kalitesinde dünyanın en iyileri arasındayız. Şimdi bu kaliteyi özgün tasarımlarla taçlandırarak birim fiyatlarımızı yükseltmeliyiz” dedi.

Tasarım ödülü ‘Akış’a gitti

İHİB tarafından düzenlenen 18. Ulusal Halı Tasarım Yarışması’nda birincilik ödülünü, “Akış” adlı tasarımıyla Pirdoğan Burhanlı kazandı. Yarışmada ikinci sırayı “Collision” tasarımıyla Cihan Gözel alırken, üçüncülük ödülünün sahibi ise “Miras” isimli tasarımıyla Hazal Deniz Bozkurt oldu. Türk halı sektörünün ihracattaki başarılı performansının ödüllendirildiği törende, 4 kategoride 40 firma ödül aldı. Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin yanı sıra ihracat ailesinden temsilciler katıldı.