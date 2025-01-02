Türk Hava Kurumu: 8 yangın söndürme uçağımızdan 3'ü kullanılır hale

16 Şubat'ta 100. yılını kutlamaya hazırlanan THK'nin Kayyum Heyeti Başkanlığı, yazılı bir açıklama yayımladı. THK'nin yaşanan mali zorluklarla mücadele ederken millete hizmet misyonunu kararlılıkla sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, söz konusu zorlukların aşılması için idari, mali ve hukuki tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Yeşil Vatan için verimli ve etkin kullanım

Kurumsal yapının modernize edilmesi yönündeki çalışmaların gerçekleştirildiğine de dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi: "THK'nin 8 yangın söndürme uçağı bulunuyor, bu uçaklardan 3'ü aktif kullanılabilirken, diğer 5'inin de aktif hale getirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Tüm filonun kapsamlı modernizasyona tabi tutulması, bu uçakların Yeşil Vatan için daha verimli ve etkin kullanılmasını sağlayacaktır. Bu doğrultuda, ilgili kamu kurumlarıyla ortak iş modelleri geliştirme çalışmaları da planlanmaktadır. Modernize edildiğinde 8 uçaktan oluşacak filonun önümüzdeki yıllarda orman yangınlarıyla mücadelede çok daha etkili olacağı açıktır. THK'nin varlığına veya misyonuna zarar verecek herhangi bir süreç kesinlikle söz konusu değildir, aksine, kurumumuzun sürdürülebilir yapıya kavuşması adına tüm çalışmalarımız devam etmektedir."