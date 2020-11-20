Türk hırdavat sektöründen ilk 10 ayda 6,6 milyar dolarlık ihracat

Türkiye hırdavat sektörünün hem firma sayısı hem de yarattığı istihdam ile Türkiye’nin lokomotif sektörleri arasında yer aldığını söyleyen Hırdavat Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (HISİAD) Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün 14 bin paydaş firma ile 850 bine yakın istihdam sağladığına dikkat çekti.

Sekörün ekonomiye sağladığı katma değerli üretim ve ihracat ile de lider sektörler arasında yer aldığını belirten Tecdelioğlu, sektör olarak bu yılın ilk 10 ayında 6,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bu dönemde en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk üç ülkenin Almanya, Irak ve Romanya olduğunu açıklayan Tecdelioğlu, "Sektörümüzün yılsonu ihracat hedefi 7-7,5 milyar dolar civarında. Dünya geneli hırdavat ihracatı ve oranlarına baktığımızda 551 milyar dolarlık pazardan sadece yüzde 1,5 pay alıyoruz.” dedi.

"Cari fazla veren bir sektörüz"

Hırdavat sektörü geçen yıl 8.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdikleri bilgisini veren Çetin Tecdelioğlu, cari fazla veren bir sektör olduklarına dikkat çekti.

Hırdavat sektöründe kilogram başı ihracat birim fiyatının 2020 yılı ilk 10 ayında 4,17 dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Tecdelioğlu, "Birim fiyatlarımız Türkiye ortalamasının 3,2 katı. 2020 yılına geldiğimizde artan ülkeler arası ticari önlemler ve dünya genelinde meydana gelen pandemiden dolayı ticaret yavaşlamış, ancak hırdavat sektöründe üretim hiç durmadı, hiçbir fabrikamız kapanmadı.” şeklinde konuştu.

Sektördeki e-ticaret çalışmalarında da değinen Çetin Tecdelioğlu, "Hırdavat denilince 50 binin üzerinde üründen bahsediyoruz. Şu anda internet üzerinden 10 binden fazla ürün satıyoruz. Her sektörün bir hırdavatı var. Hırdavatıyla beraber gelişir, değişir ve Ar-Ge katar. Bu sektörün en pahalı ihracat edilen ürünleri elektrik-elektronik ürünleri.” diye konuştu.

Sektör, İstanbul'da bir araya gelecek

HISİAD olarak düzenleyecekleri Hardware Eurasia Fuarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Çetin Tecdelioğlu, fuarın 1-4 Nisan 2021 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşeceğini aktardı. Fuarın önce Avrasya’nın, sonrasında da dünyanın en kapsamlı hırdavat endüstrisi etkinliklerinden biri olmasını hedefledklerini söyleyen Tecdelioğlu, "Yurtiçinden ve yurtdışından önemli satın almacılar, katılımcı firmalar ile fuar ortamında ikili görüşmeler yapmak üzere İstanbul’da ağırlanacak. Sektörün ilk uluslararası etkinliği ve bir anlamda sektörün yeni küresel vitrini olacak.” ifadelerini kullandı.