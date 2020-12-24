Türk iklimlendirme sektörü, ihracatta rekor yılına giriyor

COVID-19 ile beraber kapalı ortamlarında temiz havanın önemi bir kez daha anlaşıldı. Bu yıl özellikle hava filtreleri başta olmak üzere, havalandırma sistemleri ihracatı önceki yıllara göre artış gösterdi. Hava filtrasyon ekipmanları ihracatı ilk 11 ayda yüzde 22 ve eşanjör ürünlerin ihracatı ise yüzde 18 arttı. Klima santralleri ve çatı tipi klima (rooftop) ihracat hacimlerini bir önceki yıla göre benzer oranlarda sürdürdü.

Türkiye’de son yıllarda üretim kabiliyeti ve teknolojiye yapılan Ar-Ge yatırımlarıyla HWAC sektöründe Avrupa’nın üretim üssü haline gelindiğini belirten sektör temsilcileri, 504.7 milyar dolarlık global HVAC pazarından 4.7 milyar dolarla yaklaşık yüzde 1 payı aldığını ifade ediyor. Bu oranı yüzde 1.5’e çıkarma hedefiyle hareket ettiklerini kaydeden sektör temsilcileri, 2021 yılında HVAC ürünlerine talebin artmasıyla ihracatta rekor kırılacağını aktarılıyor.

“Avrupa’nın üretim üssü haline geldik”

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Başkanı Mehmet Şanal, ağırlıklı olarak Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerinde olmak üzere sektörde 10 bine yakın firma bulunduğunu, istihdamın da 350 bin civarında olduğunu söyledi. Sektörün ihracat kilogram değerinin ortalama 4.4 dolar olduğu bilgisini veren Şanal, “204 ülke ihracat yapan sektörü, küresel değer zincirine entegre olarak daha fazla katma değer üreten bir model ile yoluna devam ediyor.” diyor. Şanal, 2021'de ihracatta 5 milyar dolar sınırının aşılabileceğine dikkat çekiyor.

Türkiye’nin jeopolitik konumu sayesinde sektörün, Avrupa’nın üretim üssü konumuna geldiğinin altını çizen Şanal, özellikle son yıllarda yabancı sermaye yatırımların artığını belirtti. Türkiye, split klimadaki üretim kapasitesi ile Avrupa pazar lideri, radyatör ve havlupanda ise dünya lideri konumuna ulaştığı bilgisini veren Şanal, soğutma, tesisat, yalıtım ve havalandırma gibi diğer ürün gruplarında ilk 10 içinde yer almayı hedeflediklerini açıkladı.

“Havalandırma sistemlerine talep arttı”

Sektörün başarısının altında yatan en büyük değerin Ar-Ge ve inovasyon olduğuna değinen Şanal, sektörün küresel ticarette yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu. Sektörün Ar-Ge merkezi statüsü kazanan 30’a yakın firmasıyla inovatif ve katma değeri yüksek ürünlerin üretim merkezi konumuna geldiğine vurgu yapan Şanal, ihracatı artırmak ve pazar yelpazesini genişletmek amacıyla önceki yıllarda başlattıkları uzak coğrafyalara yönelme faaliyetlerini artırdıklarını kaydetti.

Dijitalleşme kapsamında yapılan çevreye duyarlı, enerji verimliliği yüksek üretimle ihracatın yüzde 50’sinin Avrupa’ya yapıldığını söyleyen Şanal, 2020 yılının ilk dönemlerinde gerileyen ihracatın temmuz ayından itibaren toparlanmaya başladığını kaydetti. Kasım sonu itibarıyla sektörün ihracat büyüklüğünün 4 milyar 176 milyon dolara ulaştığını aktaran Şanal, yılın tamamında 4.7 milyar dolara ulaşmayı öngördüklerini bildirdi.

"Avrupa'da firmaların kapanması Türk imlatçılar için fırsat olacak"

Avrupalı üreticilerin pandeminin ilk dalgasıyla birlikte yoğun hasar aldığını ve birçok firmanın kapanmasının beklendiğini ifade eden Mehmet Şanal, yaşananların Türk imalatçıları için fırsat olabileceğini söyledi. Mevcut 89 milyar dolarlık pazarını korumak adına güçlü oyuncu Çin'in daha agresif olmasını beklediklerini belirten Şanal, “ABD ve Brexit sürecindeki İngiltere’nin dünya ticaretinde izleyecekleri duruş Çin’in agresif pozisyonunu etkileyecek. Bu süreçte Türkiye’nin uygulayacağı doğru politikalar ile dünya ticaretinden oluşacak yeni fırsatlar ihracatımıza ivme kazandıracak.” dedi.