Türk iklimlendirme sektöründen 1,6 milyar dolarlık ihracat

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği’nin (İSİB) verilerine göre, Türk iklimlendirme sektörü, bu yılın ilk üç ayında 1,6 milyar dolarlık ihracata imza attı.

İlk üç ayda dış satımı, 2021’in aynı dönemine göre yüzde 15,9 oranında büyüme kaydeden sektör, tüm alt ürün gruplarında da ihracatını artırdı.

2022 yılında 2021 yılının aynı dönemine göre, yüzde 39,9 artış ile soğutma sistem ve elemanları, yüzde 37,6 artış ile klima sistem ve elemanları, yüzde 38,9 artış ile yalıtım malzemeleri en çok ihracat artışı sağlayan alt sektörler oldu.

2022 yılında ihracatın en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya oldu. Sektörün kilogram birim fiyatı 2021 yılında 4,6 dolar iken 2022 yılının ilk 3 ayı itibarıyla 5,2 dolara çıktı.

“Hedef, dış ticaret fazlası veren sektör olmak”

Yılın ilk üç ayına ilişkin rakamları değerlendiren İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal, “Sektör olarak 2022 yılının sonu için yüzde 15’lik bir büyüme ile 7 milyar dolarlık ihracat büyüklüğünü hedef olarak belirledik. Stratejik olan, en önemli hedefimiz dış ticaret fazlası veren sektör olmak. Ülkemiz ihracatı adına her geçen gün büyüyor ve uluslararası piyasalarda etkinleşiyoruz. Pazarlamadan satışa, iletişimden uygulamaya kadar Türk iklimlendirme sektörü, tüm paydaşları ile koordineli ve verimli bir şekilde ilerliyor. Avrupa ülkelerinin yanı sıra, potansiyel vadeden ve ülkemizin hak ettiği kadar pazar payı alamadığı Orta Asya ülkeleri, Balkan ülkeleri, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde pazar payımızı artırmak istiyoruz. Bu yıl Haziran ayında Türkiye’nin partner ülke olarak yer alacağı MCE – Mostra Convegno Expocomfort Fuarı için de ciddi çalışmalar içindeyiz. Ülkemizi bu fuarda en iyi şekilde temsil edeceğiz ve ihracatçılarımıza katma değer sağlayacağız.” şeklinde konuştu.