Türk inşaatçılar, Dubai’de sektör temsilcileriyle bir araya gelecek

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), BAE'deki ilk sektör buluşmasını ‘BAE-Türkiye İnşaat ve Müteahhitlik Alanında Ortaklıklar Yuvarlak Masa Toplantısı’ ile gerçekleştirecek.

Toplantıya, BAE'den inşaat ve gayrimenkul sektörlerinden 25 temsilci ile Türkiye'den önde gelen inşaat şirketlerini temsil eden 25 kişinin katılması bekleniyor.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, çarşamba günü düzenlenecek toplantı kapsamında müteahhitlik ve inşaat sektöründe iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

WAM'a konuşan Türkiye-BAE İş Konseyi Başkanı Hüseyin Secvani, iki ülke arasındaki ortak değerlere ve köklü kültürel bağlara vurgu yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE ziyaretinin, iki ülkenin, mevcut stratejik ve ekonomik ilişkilerini sağlamlaştırmak için harcadığı çabalara katkı sağladığını kaydetti.

“Daha fazla ortaklıklar kurmayı istiyoruz”

Haberde DEİK Başkanı Nail Olpak'ın da ortak ekonomik iş birliği fırsatları ve karşılıklı çıkarların, Türkiye ile BAE arasındaki ilişkileri destekleyen bir mekanizma olduğunu kaydettiği belirtildi.

Olpak ayrıca BAE-Türkiye İş Konseyi aracılığıyla iki ülke arasında siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel iş birliğini güçlendirmeye katkı sağlayacak daha fazla ortaklıklar kurmayı istediklerini kaydetti.

DEİK'ten daha önce yapılan açıklamada, Türkiye ile BAE arasında ikili ticarette yeni bir dönemin kapısını aralayacak ticari diplomasi atağı başlatan DEİK'in 2022 yılı içinde 4 hedef sektör ile Dubai'ye çıkarma yapacağı kaydedilmişti.