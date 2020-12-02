Türk kimya sektöründen 1,6 milyar dolarlık ihracat

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörü ihracatı 2020 yılı Kasım ayında 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu yıl Ocak-Kasım döneminde ise 16,5 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştiren sektör, pandemiye rağmen yılın ilk 11 ayılık döneminde en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör oldu.

Kimya sektörünün Kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türkiye kimya sektörü ihracatının 2020 yılı Kasım ayında yüzde 9,6'lık düşüş ile 1,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Söz konusu rakamı ile otomotivden sonra en çok ihracat geçekleştiren ikinci sektör olduklarına dikkat çeken Pelister, "208 ülke ve bölgeye yaptığımız kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ile kasım ayında da en çok ülke ve bölgeye ihracat yapan sektörler arasında birinci olduk. Kasım ayında en çok kimya ihracatı yaptığımız ilk üç ülke Hollanda, Irak ve Almanya oldu. Bu yıl on bir aylık sektör ihracatımız ise 16,5 milyar dolara ulaştı. 27 sektöre hammadde ve yarı mamul veren stratejik bir sektör olarak pandemiden en az şekilde etkilenmek için üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyoruz. Bu süreçte en çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında gelen AB ülkeleri başta olmak üzere global pazardaki daralmadan dolayı mineral yakıtlardaki ihracatımızın azalması ve pandemi kaynaklı alınan tedbirlerin sektör ihracatımıza etkisini de görüyoruz. Nitekim pazar çeşitliliğimiz ve tüm sektörlere dokunuyor olmamız, diğer sektörlere göre performansımızın daha iyi olduğunu gösteriyor. Her şeye rağmen 11 aylık dönemde Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü konumumuzu korumayı başardık.” dedi.