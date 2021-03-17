Türk kuru meyvelerin ABD'deki pazar payı artıyor

Son yıllarda tanıtım faaliyetlerine ağırlık verilen ABD pazarında Türk kuru meyvelerinin payı yükselişini sürdürüyor. Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden yapılan derlemeye göre, kuru incirde ihracat sezonunun başladığı 30 Eylül 2020'den 13 Mart 2021'e kadar olan dönemde Türkiye'den 90'ın üzerinde ülkeye ihracat yapıldı.

Bu üründe ihracat, 165,4 milyon dolardan 169,4 milyon dolara çıktı. İhracatta geleneksel pazarlar Almanya ve Fransa ilk iki sırayı alırken üçüncü sıradaki ABD pazarına yapılan satış dikkati çekti. ABD'ye kuru incir ihracatı, yüzde 21 artarak 17 milyon dolardan 20,6 milyon dolara çıktı. Bir diğer Kuzey Amerika ülkesi olan Kanada'ya olan ihracat ise yüzde 34 artarak 5,2 milyon dolardan 7 milyon dolara çıktı.

Kuru kayısıda ise ihracatın başladığı 1 Ağustos'tan 13 Mart'ta kadar olan dönemde Türkiye'nin ihracatı yüzde 10 artarak 184 milyon dolardan 201,5 milyon dolara çıktı. İhracatta ilk sırada yer alan ABD'ye ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 23 milyon dolardan 28,8 milyon dolara yükseldi. Bu üründe Almanya ve Fransa pazarlarında da ihracat artışları gözlendi.

Turquality Projesi'nde tanıtım faaliyetleri sürüyor

Dünyanın en büyük gıda ithalatçılarından olan ABD pazarına ihracatını artırmak isteyen ihracatçılar, Ticaret Bakanlığı destekli markalaşma programı Turquality kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında ABD'li ünlü şefler çalıştıkları oteller, restoranlar ve kafelerde Türk ürünleriyle menüler hazırlıyor. Özellikle Las Vegas ve Nevada eyaletinde devam eden etkinliklerde kuru meyve ve su ürünleriyle hazırlanan menüler beğeni kazanıyor.

"Artış devam edecek"

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, Türk inciri ve kayısısının dünyada birer marka olduğunu, Avrupa'da giderek daralan pazara rağmen ABD'nin genişleme sürecinde olduğunu aktardı. Bu pazarda daha fazla Türk kuru meyvesi tüketimi için bir süredir tanıtım projeleri yürütüldüğünü, ABD'nin çok önemli bir pazar olduğunu kaydeden Celep, "İhracat rakamlarında yaptığımız tanıtım faaliyetlerinin de etkisi büyük. Pazarda bu artışın devam edeceğini öngörüyoruz." dedi.

Kuru meyve sektörü olarak diğer hedef pazarlardan da bahseden Celep, "Gelecek, Asya-Pasifik ülkeleri ve Afrika'da. Şu anda parlayan yıldız ABD ancak bundan sonraki hedefimiz bu ülkeler olmalı." değerlendirmesinde bulundu.