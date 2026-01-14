Türk lojistiğinin yeni rotası: Yapay zekâ ve otonom teknolojiler

Büyük ölçekli lojistik şirketleri, yapay zekâ destekli yazılımlar sayesinde rota optimizasyonu, talep tahmini ve depo yönetiminde ciddi zaman ve yakıt tasarrufu sağlıyor.

Otonom taşıma ve robotik depolar gündemde

Karayolunda otonom TIR teknolojileri henüz test aşamasında olsa da, Türkiye’de bazı firmalar yarı otonom sürüş destek sistemleri ve akıllı filo yönetimi çözümlerini aktif olarak kullanıyor. Liman ve depolarda ise robotik taşıma sistemleri, insan gücüne olan bağımlılığı azaltırken hata oranlarını minimuma indiriyor. Özellikle büyük depolama alanlarında kullanılan otonom forkliftler ve robotik raf sistemleri, sipariş hazırlama süreçlerini hızlandırarak e-ticaret lojistiğine önemli katkı sağlıyor.

Deniz taşımacılığında, yakıt tüketimini ve karbon salımını azaltmaya yönelik yapay zekâ destekli seyir ve yük planlama sistemleri öne çıkıyor. Havacılık kargo operasyonlarında ise otomasyon ve veri analitiği, teslimat sürelerini kısaltan önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Uzmanlara göre 2026 ve sonrasında Türk lojistik sektöründe rekabet gücünü belirleyecek ana unsur, yalnızca taşıma kapasitesi değil; teknolojiye adaptasyon ve sürdürülebilirlik yatırımları olacak. Yapay zekâ, otonom çözümler ve yeşil lojistik uygulamaları, sektörü daha şeffaf, daha hızlı ve çevre dostu bir yapıya taşıyor.