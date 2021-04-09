Türk markalarından yurtdışına bin mağaza

Yener KARADENİZ

Pandemi nedeniyle yurtiçindeki satış gelirleri düşen Türk markaları, döviz kurunda yaşanan artış ve özellikle Avrupa’da ucuzlayan kiralar nedeniyle yurtdışına odaklandı. Birçok marka, krizi fırsata çevirmek çalışmalara başladı. İpekyol gibi bazı markalar yurtdışında online kanala yönelik çalışmalar yaparken, Damat Tween gibi birçok marka ise mağaza sayısını artırmak için fırsatları değerlendirmeye başladı. Birleşmiş Markalar Derneği’nden (BMD) aldığımız bilgilere göre, 2019 yılında derneğe üye 106 marka,125 ülkede 4 bin 396 mağazaya sahipken, söz konusu rakam geride bıraktığımız yıl derneğe katılan yeni üyelerin katkısı ile 5 bin 356’a yükseldi. Bu yıl ise yurtdışında açılacak yeni mağaza sayısının 700 ila bin arasında olması bekleniyor.

Yurtdışında kiralar düşüyor

BMD Başkanı Sinan Öncel, aşının da katkısıyla açılmanın gerçekleşeceği pazarlara yatırım yapmanın önemli olduğunu belirterek, markaların tutkuyla girmek istediği pazarlara adım atması için bu dönemin fırsat olarak kullanılabileceğini söyledi. Öncel, “Markalarımız o pazarın istikrarına ve gelir seviyesine bakıyor. Hele hele malını da Türkiye’de üretiyorsa döviz ile satacak olmanın cazibesine kapılarak yatırımlarını devam ettiriyor. Yurtdışında fırsat sunan pazarlarda markalarımızın 700 ila 1.000 arasında yeni mağaza açacağını tahmin ediyoruz” dedi. Söz konusu gelişmede yurtdışında düşen kiraların da önemli etkisi olduğunu söyleyen Öncel, şöyle devam etti: “Örneğin Venedik’te San Marco Meydanı’nda kiralar yarı yarıya düştü. Orada çok rahat yarı fiyatına mağaza bulabiliyorsunuz. AB’nin turizm merkezlerinde önemli mağazaların uygun fiyata tutulabildiği bir dönem yaşıyoruz.”

Orka’dan mağaza atağı

25 yılı aşkın süredir yurtdışı deneyimine sahip olan ve bünyesinde Damat, Tween ve D’S Damat gibi markaları bulunduran Orka Holding de, mağazalaşmayı hızlandıracak gruplardan biri. Halihazırda yurtdışında 200 civarında mağazası bulunan grubun Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu; Dubai, Bosna Hersek, Nairobi, Mogadişu, Tacikistan, Özbekistan, Rusya gibi birçok ülkede bu yıl 30’a yakın yeni mağaza açacaklarını söyledi. 2 yıldır üzerinde çalıştıkları İspanya’nın en büyük mağazalar zinciri El Corte Ingles’teki 5 mağazanın da yakın zamanda hizmete gireceğini dile getiren Orakçıoğlu, “Yaklaşık olarak 25 yıl önce yurtdışı mağazacılığı ve markalı ihracatı başlatan bir şirketiz. Bizim en büyük avantajımız global rekabeti biliyor olmamız. Şu an birçok firmamız yurtdışını çıkış gibi görüyor ama aceleci davranmamak lazım. Orada da işler kolay değil” dedi. Önümüzdeki dönemin Türk markaları için çok büyük bir fırsatlar barındırdığını dile getiren Orakçıoğlu, havlu atan yabancı markaların yerini Türk markalarının değerlendirebileceğini söyledi. Peki tüm dünyada birçok havlu attığı bir dönemde Türk markalarının ayakta kalmasının sırrı ne? Orakçıoğlu, “Biz birçok kriz atlattık. Daha deneyimli ve dayanıklıyız. Ancak şu an Türk markalarına da en fazla destek yapılması gerek bir dönemdeyiz. İhracat, istihdam ve katma değer buradan gelecek. Türkiye ihracatının kg değeri 1 dolarken biz kg başına 70 dolarlık ihracat yapıyoruz” dedi.

Ayaydın-Miroglio, online’a da odaklandı

Ayaydın-Miroglio Grubu İpekyol, Twist ve Machka markaları ile hem Türkiye hem de yurtdışında hizmet veren gruplardan biri. Grubun Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın, değişen dünya trendlerini her daim takip ettiklerini belirterek markalarına uyduğunu veya potansiyel olduğunu düşündükleri pazarlara rotalarını çevirdiklerini anlattı. 2020 yılını 12 ülkede toplam 52 mağaza ile kapattıkları bilgisini veren Ayaydın, 2021’de ise mağazalaşma hedefi doğrultusunda Ürdün ve Libya’da ilk mağazaları açarak yurtdışında toplam mağaza sayısını 56’ya çıkarmayı planladıklarını söyledi. Grup, yurtdışında online satışa da ağırlık verecek. Ayaydın, “Güçlü altyapıya sahip online satış kanallarımızla, markalarımızı yurtdışında farklı kültürlerin modasever kadınlarıyla buluşturmaya devam ediyoruz ve yurtdışı mağazalarımızın yanında, Zalando gibi online yurtdışı pazaryeri alanlarında faaliyetlerimizi genişletiyoruz” diye konuştu.

İhracata 600 milyon dolar katkı

Sektör temsilcilerinden aldığımız bilgilere göre yurtdışında 200 metrekare bir mağazanın ihracata katkısı sezonluk olarak 250-300 bin dolar arasında değişiyor. Bu rakam metrekare arttıkça yükseliyor. Bir senenin iki sezon ile oluştuğu düşünüldüğünde bir mağazanın ihracata katkısı 1 senede 500-600 bin dolar arasında değişiyor. Bu hesapla yola çıktığımızda yurtdışında faaliyet gösteren 5 bin 356 mağaza Türkiye’nin yıllık ihracatına ortalamada 3.2 milyar dolardan fazla katkı sağlıyor. Bu yıl açılması beklenen 1.000 mağazanın ise ihracata katkısının 600 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Türkiye’de ihracatın kg fiyatı 1 dolar civarında iken, söz konusu rakam hazır giyim sektöründe ise 13 dolara yakın seviyelerde seyrediyor. Ancak markalar Türkiye’de ürettikleri bir ürünü yurtdışında kendi satış noktaların son tüketici fiyatı ile sattığında bu rakam ortalamada 70 dolara kadar çıkabiliyor.