Türk mermer sektörü, Çin'e ‘fotoğraflı ihracat'a başladı

27 Mayıs 2020

Dünyayı kasıp kavuran ve küresel ticaret çarklarının durmasına neden olan Covid-19 salgını gündemdeki yerini koruyor. 2019’u 4,3 milyar dolar ihracatla kapatan mermer sektörü, bu yılın ilk çeyreğinde ana ihracat pazarları özelinde ciddi kayıplar yaşamaya başladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, doğal taş ve mermer sektörünün ilk çeyrek performansını, mevcut durumu ve salgın sonrası dönemi değerlendirdi.



Normalleşme aniden değil, kademeli gerçekleşecek



Pandemi nedeniyle dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Rüstem Çetinkaya, “Normalleşme kelimesini şimdiden kurmak hayalcilik olur. Bunu ancak Haziran’dan sonra önümüzdeki tabloya göre değerlendirmemiz mümkün olacak. Sektörümüzün Çin’e ihracatı Şubat’ta yüzde -60 seviyelerindeydi. Nisan’da yüzde -40’lara gerilemiş olduk. Bu sevindirici bir gelişme ancak kayıplarımız halen çok büyük. En büyük dış pazarımız olan Çin’e bu yılın ilk çeyreğindeki ihracatımız yüzde -30 seviyelerinde gerçekleşti.” dedi.



İhracata fotoğraflı katkı



Sanal ticaretin doğal taş ve mermer sektörü özelinde son derece destekleyici bir unsur olduğunun altını çizen Çetinkaya, “Çinliler ürünleri dokunarak, görerek almak istiyor. Halihazırda uluslararası uçuşların olmadığı bir dönemde ürünlerin fotoğrafını çekip Çin’e mal satan firmalarımız mevcut. Uluslararası uçuşların başlayacağı tarihe kadar fotoğraf aracılığıyla da olsa Türkiye’nin toplam ihracatına katkı sağlamak adına çalışan bir sektörümüz var.” şeklinde konuştu.



Fabrikalar üretim değil, bakım-onarım çalışması yapıyor



ABD’nin doğal taş ve mermer sektörünün Çin’den sonra ikinci en büyük ihracat pazarı olduğunu söyleyen Rüstem Çetinkaya, “Avrupa pazarı Mart sonunda siparişlerini askıya aldı. MENA bölgesinde de iptaller söz konusu. Hindistan’a ihracatımız Nisan’da yüzde -90 olarak hesaplandı. Fabrikalar şu dönemde üretimden çok bakım-onarım faaliyetlerini yürütüyor. Bir bakıma salgın sonrası döneme hazırlık yapılıyor. Temmuz’dan önce uluslararası uçuşların açılacağını sanmıyorum. Normalleşeceğiz ancak bu birden olmayacak. Buradaki en önemli faktör bu dönemi en az hasarla geçirmek. Firmalarımızın bu dönemin sonunda faz değişikliğine giderek Çin’den tedarik ettikleri ürünlerin yüzde 25’ini başka ülkelere kaydırmaları gerekiyor.” ifadelerini kullandı.