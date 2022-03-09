Türk Metal sendikası “Emek Dostları”nı ödüllendirdi

Mehmet KAYA

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türk Metal’in MESS ile imzaladığı metal işkolu grup toplu sözleşmesinin bir rekor olduğunu belirterek, Dünyada ve Türkiye’de çok olumsuz şartlara rağmen bu sonuca ulaşıldığını kaydetti. Çalışma hayatında örgütlenmenin sorunların çözümünde tek çıkar yol olduğunu vurgulayan Kavlak, örgütlenme çalışmalarının tüm engellere rağmen süreceğini vurguladı.



Salgın döneminde tüm işçilerin ve metal işçilerinin sağlık ve ölüm riskine rağmen çalıştığını, ülke ihtiyacını karşıladığını belirten Kavlak, işçilere teşekkür ederek, “Biz bu süreçte ölümüne çalıştık. Pandemi nedeniyle herkes evlerine kapandığında, biz bacaları tüttürdük, çarkları döndürdük. Hiç durmadık. Hiç korkmadık. Sözleşme sürecinde hep birlikte haykırdığımız gibi, biz canımız pahasına çalıştık. İşte bu sözleşmeye başlarken en temel motivasyonumuz buydu. Mademki, ülkemiz için Ülkemiz sanayisi için, işyerlerimiz için ölümüne çalıştık o halde biz de kazanmalıydık.” dedi. Kavlak, enflasyon farkıyla birlikte alınan zammın yüzde 80,8 seviyesine ulaştığını kaydetti.

Türk Metal sendikasının dördüncü kez düzenlediği Emek Dostları ödül gecesine, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle Türk Metal’in kadın üyeleri katıldı. Yayınları ve çalışmalarıyla emek hareketine katkı veren akademisyen ve basın mensuplarına verilen Türk Metal Emek Dostları ödüllerinin dördüncüsü sahiplerini buldu. Türk Metal, salgın dönemindeki çalışmalarından dolayı, hemşirelere özel bir emek ödülü de verdi. Türk Metal Emek Dostları-2022 Ödüllerini alan isimler şöyle:

Prof. Dr. Faruk Andaç ile Prof. Dr. Yalçın Karatepe; gazeteci Süriye Çatak Tek, Semih Bodur, Seda Gök, Osman Bekar, Yasemin Güler, Bülent Sezgin, Esat Kaplan ile Yavuz Oğhan; televizyoncular Engin Yılmaz, Murat Ovucu, Meliha Değirmenci Hoş ile Deniz Gez; uluslararası sendikacı Abdullo Halikov; İtalyan Metal Sendikası FIM-CISL, sağlık emekçileri adına Türk Hemşireler Derneği ve Türk Metal basın bürosu eski çalışanlarından Bekir Eroğlu.