Türk Metal Sendikasından işverenlerle 'virüs' mutabakatı

24 Mart 2020

Türk Metal Sendikası'dan yapılan açıklamada, yaşanan bu zor günlerde üyelerin istihdamını, hak ve özgürlüklerinin, ekonomik koşullarının korunması ve sağlık koşullarını gözetmek üzere işverenlerle bazı konularda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Yapılan mutabakat üzerine Türk Metal Sendikası’ndan yapılan açıklamada şu görüşlere yer verilmiştir:

“Aralık ayından bu yana dünyamızı tehdit eden korona virüsü, ne yazık ki ülkemizde de etkisini göstermeye başlamıştır. Bu virüsten etkilenen ve yaşamını yitiren vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün artmaktadır. Tüm halkımız ve üyelerimiz tedirgindir, kendileri ve sevdikleri için kaygılıdır. Temsil etmekten gurur duyduğumuz tüm üyelerimiz ve aileleri bizim için son derece değerlidir. Bu süreçte üyelerimizden çok dikkatli olmalarını ve bilim insanlarının çağrılarına uyarak kendilerini korumalarını önemle rica ediyoruz.

Yaşanan koşullar gereğince, başta geçtiğimiz hafta üretimini durduran Ford Otosan AŞ olmak üzere, bir kısım işyerimiz üretimlerine ara vermiş, bir kısmı üretimini durduracağı tarihi belirlemiş, bir kısmı vardiya sayısını azaltarak çalışan sayısını (işten çıkarma olmadan) azaltmıştır.Üretimin devam ettiği işyerlerinde toplu olarak ve yakın mesafede çalışılması nedeniyle, üyelerimizin bir kısmı fabrikalarda risk altındadır.

Bu durumdan hareketle, Genel Başkanımız Sayın Pevrul Kavlak, son birkaç gündür işverenlerimizle görüşmelerini sürdürmüş, ortak bir noktada buluşulması için gereken temasları yapmıştır.Yapılan toplantıların ardından bir dizi karar alınmıştır. Alınan bu kararlar gereğince;

1. Kısa çalışmaya başvurmayacak şirketlerde üretim planlarındaki dalgalanma nedeniyle üretimin durdurulması ihtiyacı olması durumunda, her 1 gün yıllık ücretli izin için 1 gün ücretli izin verilecek, bire bir şeklinde olan bu uygulama ihtiyaç olması halinde devam edecektir. Böylece 23.03.2020 tarihinden başlayacak olan bu bir aylık periyotta, çalışanların ücretlerinden herhangi bir kesinti olmaması garanti edilmiş olacaktır.Örneğin bu duruş bir ay sürdüğünde, üyelerimiz aylık ücretlerinin tamamını alacak ancak bu bir ayın 12 işgünü yıllık izinlerinden kullanılmış sayılacaktır.

2. Kısa çalışmaya başvuracak şirketlerde kısa çalışma ödeneğine ek olarak ikramiye ve yakacak yardımı işveren tarafından üyelerimize ödenecektir. Bu şirketlerde, kısa çalışma başvurusu kabul edilene kadar geçecek sürede, ihtiyaç olması durumunda yukarıdaki izin koşulları, yani her 1 gün yıllık ücretli izin için 1 gün ücretli izin verilecektir.Böylece işyerinde fiilen çalışmayacak üyelerimiz net ücretlerinin yüzde 89’unu almış olacaktır.

3. 24.04.2020 tarihinden sonraki duruşlar esnasındaki ücretli izin kullandırılan günler içinse, bilahare telafi çalışması ve denkleştirme yapılabilecek, yine çalışılmayan cumartesi günü de telafi çalışmasına konu olabilecektir.

4. Üretimin devam ettiği işyerlerinde işveren koronavirüs riskine karşı her türlü önlemi alacaktır. Üretim esnasında üyelerimiz arasındaki “sosyal mesafe” en az bir metre olacaktır. Servislere binişlerde üyelerimizin ateşleri ölçülecek, risk taşıyanlar işveren tarafından sağlık kuruluşlarına götürülecektir. Servis araçlarında ve yemekhanelerde her bir üyemiz arasında en az bir metre mesafe olacaktır.İşveren tüm üyelerimize kişisel korunma araçlarını (maske, eldiven, dezenfektan vb.) eksiksiz olarak verecek, gerekli alanlarda dezenfekte işlemi yapılacak ve bu araç-gereç makul sürelerde yenilenecektir.

5. Bütün bunların yapılmaması ve işyerinde koronavirüs riskinin ortaya çıkması halinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. maddesi gereğince üyelerimiz “Çalışmaktan kaçınma hakkı”nı kullanacak ve üretimi durduracaklardır.

Tüm bölgelerde Şube Başkanlarımız, Şube Yönetimlerimiz, baştemsilci ve temsilcilerimiz bu süreçte görevlerinin başında olacak ve işyerlerinde işçi sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyecek, üyelerimizin talep ve şikayetlerine çözüm üretecektir.

Millet olarak çok zor günlerden geçtiğimiz bir gerçektir. Yaşanan ölümlerin ötesinde, dünya ekonomileri bu durumdan çok ciddi olarak etkilenecek, ne yazık ki çalışma yaşamında da ciddi sorunlar yaşanacaktır. Ancak biz Türk Metal Sendikası olarak, üyelerimizi korumak, haklarına sahip çıkmak için gece gündüz çalışmaktan geri durmayacağız. Türk Metal ailesi olarak, başımıza gelen bu büyük salgından en az zararla kurtulmak için ne gerekirse yapacağız.Bu günler elbet geçecektir.

Tüm halkımıza ve üyelerimize sağlıklı günler diliyoruz. Saygılarımızla."