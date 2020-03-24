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Türk Metal Sendikasından işverenlerle 'virüs' mutabakatı

Türk Metal Sendikası, işverenlerle yapılan bir dizi toplantıda bazı konularda mutabakata varıldığını bildirdi.

Türk Metal Sendikasından işverenlerle 'virüs' mutabakatı
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Türk Metal Sendikası'dan yapılan açıklamada, yaşanan bu zor günlerde üyelerin istihdamını, hak ve  özgürlüklerinin, ekonomik koşullarının korunması ve sağlık koşullarını  gözetmek üzere işverenlerle bazı konularda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Yapılan mutabakat üzerine Türk Metal Sendikası’ndan yapılan  açıklamada şu görüşlere yer verilmiştir:

“Aralık ayından bu yana dünyamızı tehdit eden korona virüsü, ne  yazık ki ülkemizde de etkisini göstermeye başlamıştır. Bu virüsten  etkilenen ve yaşamını yitiren vatandaşlarımızın sayısı her geçen gün  artmaktadır. Tüm halkımız ve üyelerimiz tedirgindir, kendileri ve  sevdikleri için kaygılıdır. Temsil etmekten gurur duyduğumuz tüm  üyelerimiz ve aileleri bizim için son derece değerlidir. Bu süreçte  üyelerimizden çok dikkatli olmalarını ve bilim insanlarının  çağrılarına uyarak kendilerini korumalarını önemle rica ediyoruz.

Yaşanan koşullar gereğince, başta geçtiğimiz hafta üretimini  durduran Ford Otosan AŞ olmak üzere, bir kısım işyerimiz üretimlerine  ara vermiş, bir kısmı üretimini durduracağı tarihi belirlemiş, bir  kısmı vardiya sayısını azaltarak çalışan sayısını (işten çıkarma  olmadan) azaltmıştır.Üretimin devam ettiği işyerlerinde toplu olarak ve yakın mesafede  çalışılması nedeniyle, üyelerimizin bir kısmı fabrikalarda risk  altındadır.

Bu durumdan hareketle, Genel Başkanımız Sayın Pevrul Kavlak, son birkaç gündür işverenlerimizle görüşmelerini sürdürmüş,  ortak bir noktada buluşulması için gereken temasları yapmıştır.Yapılan toplantıların ardından bir dizi karar alınmıştır. Alınan bu  kararlar gereğince;

1. Kısa çalışmaya başvurmayacak şirketlerde  üretim planlarındaki  dalgalanma nedeniyle üretimin durdurulması ihtiyacı olması durumunda,  her 1 gün yıllık ücretli izin için 1 gün ücretli izin verilecek, bire  bir şeklinde olan bu uygulama ihtiyaç olması halinde devam edecektir. Böylece 23.03.2020 tarihinden başlayacak olan bu bir aylık periyotta,  çalışanların ücretlerinden herhangi bir kesinti olmaması garanti  edilmiş olacaktır.Örneğin bu duruş bir ay sürdüğünde, üyelerimiz aylık ücretlerinin  tamamını alacak ancak bu bir ayın 12 işgünü yıllık izinlerinden  kullanılmış sayılacaktır.

2. Kısa çalışmaya başvuracak şirketlerde  kısa çalışma ödeneğine  ek olarak ikramiye ve yakacak yardımı işveren tarafından üyelerimize  ödenecektir. Bu şirketlerde, kısa çalışma başvurusu kabul edilene  kadar geçecek sürede, ihtiyaç olması durumunda yukarıdaki izin  koşulları, yani her 1 gün yıllık ücretli izin için 1 gün ücretli izin  verilecektir.Böylece işyerinde fiilen çalışmayacak üyelerimiz net ücretlerinin  yüzde 89’unu almış olacaktır.

3. 24.04.2020 tarihinden sonraki duruşlar esnasındaki ücretli izin  kullandırılan günler içinse, bilahare telafi çalışması ve denkleştirme  yapılabilecek, yine çalışılmayan cumartesi günü de telafi çalışmasına  konu olabilecektir.

4. Üretimin devam ettiği işyerlerinde işveren koronavirüs riskine  karşı her türlü önlemi alacaktır. Üretim esnasında üyelerimiz  arasındaki “sosyal mesafe” en az bir metre olacaktır. Servislere  binişlerde üyelerimizin ateşleri ölçülecek, risk taşıyanlar işveren  tarafından sağlık kuruluşlarına götürülecektir. Servis araçlarında ve  yemekhanelerde her bir üyemiz arasında en az bir metre mesafe  olacaktır.İşveren tüm üyelerimize kişisel korunma araçlarını (maske,  eldiven, dezenfektan vb.) eksiksiz olarak verecek, gerekli alanlarda  dezenfekte işlemi yapılacak ve bu araç-gereç makul sürelerde  yenilenecektir.

5. Bütün bunların yapılmaması ve işyerinde koronavirüs riskinin  ortaya çıkması halinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13. maddesi  gereğince üyelerimiz “Çalışmaktan kaçınma hakkı”nı kullanacak ve  üretimi durduracaklardır.

Tüm bölgelerde Şube Başkanlarımız, Şube Yönetimlerimiz,  baştemsilci ve temsilcilerimiz bu süreçte görevlerinin başında olacak  ve işyerlerinde işçi sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulup  uyulmadığını denetleyecek, üyelerimizin talep ve şikayetlerine çözüm  üretecektir.

Millet olarak çok zor günlerden geçtiğimiz bir gerçektir. Yaşanan  ölümlerin ötesinde, dünya ekonomileri bu durumdan çok ciddi olarak  etkilenecek, ne yazık ki çalışma yaşamında da ciddi sorunlar  yaşanacaktır. Ancak biz Türk Metal Sendikası olarak, üyelerimizi  korumak, haklarına sahip çıkmak için gece gündüz çalışmaktan geri  durmayacağız. Türk Metal ailesi olarak, başımıza gelen bu büyük  salgından en az zararla kurtulmak için ne gerekirse yapacağız.Bu günler elbet geçecektir.

Tüm halkımıza ve üyelerimize sağlıklı  günler diliyoruz. Saygılarımızla."

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