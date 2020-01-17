Türk Metal ve MESS 20 Ocak’ta tekrar görüşecek
Metal işkolunda Türkiye’nin önemli şirketleri ve 130 bin dolayında işçiyi kapsayan grup toplu iş sözleşmesinde 20 Ocak’ta taraflar yeniden bir araya gelecek.
Mehmet KAYA
Türk Metal Sendikası, Metal Sanayicileri Sendikasının (MESS) daveti üzerine, MESS Genel Merkezinde bir görüşme yapılacağını duyurdu. İşveren tarafının bu görüşmede revize bir teklif getirebileceği belirtildi.
Türk Metal, 15 Ocak tarihinde grev kararı aldığını açıklamış ancak grev uygulamasına yönelik bir takvim belirtmemişti. Sendika halen daha önce açıkladığı, vardiya değişimlerinde ve işyerlerinde çeşitli eylemler gerçekleştiriyor.
Türk Metal, 19 Ocak Pazar günü Bursa’da büyük bir miting düzenleyecek.