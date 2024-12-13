Türk, mimar ve mühendisler Suriye’de göreve hazır

Nurdoğan A. ERGÜN

Suriye’de yeni bir döne­me geçiş yapılırken, sa­vaşın yıktığı ülkede yeni­den inşa ve yapılanma süreci­nin birçok alanda yeni işbirliği fırsatları yaratması bekleniyor. Ülkede, yol, köprü, bina, elekt­rik şebekesi, su kanalları gibi altyapı projelerinin yoğun bir şekilde gündeme gelmesi, Türk müteahhitlik firmaları açısın­dan ciddi bir potansiyele işaret ediyor. Müteahhitlik hizmet­lerinin yanında global pazar­da başarılara imza atan Türki­ye teknik müşavirlik, mimar­lık ve mühendislik firmaları da Suriye’nin yeniden inşasında aktif rol almaya hazırlanıyor.

Özellikle ulaştırma, sulama ve baraj gibi işlerde uluslararası deneyime sahip teknik müşa­virlik firmalarının Suriye’de önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek konut, su ve kanali­zasyon sistemlerinin yenilen­mesi, elektrik santralları, kara­yolu ve otoyolların yapılması gibi projelerde yer alması bek­leniyor.

Türk teknik müşavirlik fir­malarının bulundukları coğ­rafi konum nedeni ile yeni­den yapılanma, iyileştirme süreçlerinde büyük deneyim kazandığını söyleyen Türk Müşavir Mühendisler ve Mi­marlar Birliği (TürkMMMB) Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aker, “Firmalarımız, karışık­lıklardan çıkan ülkelerin hız­lıca kalkınması amacıyla yapı­lan hizmetlerde edindiği tüm tecrübesini kullanarak bölgede yaşayan insanların normal hayata geçi­şini kolaylaştırma­ya katkı sağlayacak güce sahip.

İki ülke­nin sınır komşusu ol­ması münasebeti ile merkezi hükümetle­rinden alınacak özel izinlerle çok acil mü­dahalelerin kolaylık­la yapılabilecek ol­ması, Suriye’ye zaman ve eko­nomik çözümler açısından da büyük avantajlar kazandıra­cak” dedi.

Türk teknik müşa­virlik firmalarının geçtiğimiz yıllarda görev aldığı Afganis­tan, Libya, Irak’ın yanında ya­kın gelecekte de Ukrayna’da görev alacağını kay­deden Aker, şunla­rı söyledi: “İç savaş öncesinde iyi ilişki­ler kurduğumuz Su­riye’nin önümüzdeki dönemde iyileşmesi yönündeki çalışma­larında yer alarak bu ülke ile kurulan ba­ğı daha da güçlendi­receğiz.

En uzun sı­nırdaş ülke olan ve yaşanan iç savaş öncesinde Suriye’nin it­halatında Türkiye’nin önemli bir payı olması, ülkeler arasın­da ailevi, coğrafi ve tarihsel bağ olması gibi nedenler ile Türk teknik müşavirlik, mühendis­lik ve mimarlık firmaları bu iyi­leşme sürecinde azim ile çalı­şarak uzun yıllarda edindikleri tecrübeleri ülkenin iyileşme­sinde kullanacaklar. Türk tek­nik müşavirlik firmaları olarak Suriye’nin yeniden yapılanma­sında her türlü hizmeti sunma­ya hazırız.”

Türkiye’de yapılan mü­hendislik, müşavirlik ve mi­marlık hizmetlerinin takri­ben yüzde 65’i, yurtdışında ise Türk firmalar tarafından yapı­lan hizmetlerin takriben yüz­de 95’inin TürkMMMB üyesi olan firmalar tarafından ger­çekleştirildiğini açıklayan İr­fan Aker, “Günümüz itibari ile birlik üyesi firmalarımız yurt­dışında teknik müşavirlik sek­törünün birçok dalında ve pro­jelerin her aşamasında hizmet sunuyor” dedi.

Aker, Türk mü­hendislik, müşavirlik ve mi­marlık firmalarının, 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla 137 ülkede, 2 bin 913 projenin planlama­dan inşaat kontrolü, inşaat yö­netimi ve işletmeye alma gibi çeşitli aşamalarında, her coğ­rafyada, her koşulda toplam 3 milyar 22 milyon dolar tutarın­da hizmet sağladığını açıkladı.

ENR’de 225 firma arasında 7-8 Türk firması bulunuyor

Uluslararası Engineering News Record (ENR) dergisi tarafından yayınlanan, dünyadaki uluslararası teknik müşavirlik firmalarının yurt dışı cirolarına göre yayınlanan listelerde ilk 225 firma sıralamasında, son yıllarda 7-8 Türk firmasının yer aldığına dikkat çeken İrfan Aker, birlik hakkında ise şu bilgileri verdi: “Ülkemizdeki seçkin Türk teknik müşavir mühendislik ve mimarlık firmalarını bir araya getirmiş olan TürkMMMB, 1980 yılında kuruldu.

Birliğimiz üyeleri sektörün farklı alanlarında geniş deneyime sahip firmalardan oluşuyor. İhtisas sahibi oldukları konulara ve sağladıkları hizmet türlerine göre üye firmalarımızdaki personel sayısı 10 ile bin arasında değişiyor. Birliğimiz, Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (FIDIC) ve Avrupa Müşavirlik Mühendislik Birlikleri Federasyonu’nun (EFCA) da üyesi.”