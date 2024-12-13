Türk, mimar ve mühendisler Suriye’de göreve hazır
Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konumun getirdiği etkiyle yeniden yapılanma ve iyileştirme süreçlerinde deneyim sahibi olan, 2024 Ekim ayı itibarıyla 137 ülkede 3 milyar 22 milyon dolar değerinde hizmet sağlayan Türkiye teknik müşavirlik, mühendislik ve mimarlık firmaları, Suriye’nin yeniden inşasında aktif rol almaya hazırlanıyor.
Nurdoğan A. ERGÜN
Suriye’de yeni bir döneme geçiş yapılırken, savaşın yıktığı ülkede yeniden inşa ve yapılanma sürecinin birçok alanda yeni işbirliği fırsatları yaratması bekleniyor. Ülkede, yol, köprü, bina, elektrik şebekesi, su kanalları gibi altyapı projelerinin yoğun bir şekilde gündeme gelmesi, Türk müteahhitlik firmaları açısından ciddi bir potansiyele işaret ediyor. Müteahhitlik hizmetlerinin yanında global pazarda başarılara imza atan Türkiye teknik müşavirlik, mimarlık ve mühendislik firmaları da Suriye’nin yeniden inşasında aktif rol almaya hazırlanıyor.
Özellikle ulaştırma, sulama ve baraj gibi işlerde uluslararası deneyime sahip teknik müşavirlik firmalarının Suriye’de önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek konut, su ve kanalizasyon sistemlerinin yenilenmesi, elektrik santralları, karayolu ve otoyolların yapılması gibi projelerde yer alması bekleniyor.
Türk teknik müşavirlik firmalarının bulundukları coğrafi konum nedeni ile yeniden yapılanma, iyileştirme süreçlerinde büyük deneyim kazandığını söyleyen Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB) Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aker, “Firmalarımız, karışıklıklardan çıkan ülkelerin hızlıca kalkınması amacıyla yapılan hizmetlerde edindiği tüm tecrübesini kullanarak bölgede yaşayan insanların normal hayata geçişini kolaylaştırmaya katkı sağlayacak güce sahip.
İki ülkenin sınır komşusu olması münasebeti ile merkezi hükümetlerinden alınacak özel izinlerle çok acil müdahalelerin kolaylıkla yapılabilecek olması, Suriye’ye zaman ve ekonomik çözümler açısından da büyük avantajlar kazandıracak” dedi.
Türk teknik müşavirlik firmalarının geçtiğimiz yıllarda görev aldığı Afganistan, Libya, Irak’ın yanında yakın gelecekte de Ukrayna’da görev alacağını kaydeden Aker, şunları söyledi: “İç savaş öncesinde iyi ilişkiler kurduğumuz Suriye’nin önümüzdeki dönemde iyileşmesi yönündeki çalışmalarında yer alarak bu ülke ile kurulan bağı daha da güçlendireceğiz.
En uzun sınırdaş ülke olan ve yaşanan iç savaş öncesinde Suriye’nin ithalatında Türkiye’nin önemli bir payı olması, ülkeler arasında ailevi, coğrafi ve tarihsel bağ olması gibi nedenler ile Türk teknik müşavirlik, mühendislik ve mimarlık firmaları bu iyileşme sürecinde azim ile çalışarak uzun yıllarda edindikleri tecrübeleri ülkenin iyileşmesinde kullanacaklar. Türk teknik müşavirlik firmaları olarak Suriye’nin yeniden yapılanmasında her türlü hizmeti sunmaya hazırız.”
Türkiye’de yapılan mühendislik, müşavirlik ve mimarlık hizmetlerinin takriben yüzde 65’i, yurtdışında ise Türk firmalar tarafından yapılan hizmetlerin takriben yüzde 95’inin TürkMMMB üyesi olan firmalar tarafından gerçekleştirildiğini açıklayan İrfan Aker, “Günümüz itibari ile birlik üyesi firmalarımız yurtdışında teknik müşavirlik sektörünün birçok dalında ve projelerin her aşamasında hizmet sunuyor” dedi.
Aker, Türk mühendislik, müşavirlik ve mimarlık firmalarının, 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla 137 ülkede, 2 bin 913 projenin planlamadan inşaat kontrolü, inşaat yönetimi ve işletmeye alma gibi çeşitli aşamalarında, her coğrafyada, her koşulda toplam 3 milyar 22 milyon dolar tutarında hizmet sağladığını açıkladı.
ENR’de 225 firma arasında 7-8 Türk firması bulunuyor
Uluslararası Engineering News Record (ENR) dergisi tarafından yayınlanan, dünyadaki uluslararası teknik müşavirlik firmalarının yurt dışı cirolarına göre yayınlanan listelerde ilk 225 firma sıralamasında, son yıllarda 7-8 Türk firmasının yer aldığına dikkat çeken İrfan Aker, birlik hakkında ise şu bilgileri verdi: “Ülkemizdeki seçkin Türk teknik müşavir mühendislik ve mimarlık firmalarını bir araya getirmiş olan TürkMMMB, 1980 yılında kuruldu.
Birliğimiz üyeleri sektörün farklı alanlarında geniş deneyime sahip firmalardan oluşuyor. İhtisas sahibi oldukları konulara ve sağladıkları hizmet türlerine göre üye firmalarımızdaki personel sayısı 10 ile bin arasında değişiyor. Birliğimiz, Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu (FIDIC) ve Avrupa Müşavirlik Mühendislik Birlikleri Federasyonu’nun (EFCA) da üyesi.”