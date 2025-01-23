Türk mobilyası, 26 salon ve 250 bin metrekareye sığmadı

2025 yılı için 5 milyar do­lar ihracat hedefi koyan Türk mobilya sektörü İstanbul’un iki fuar merkezi­ni kapattı. Salı günü Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ahmet Bo­lat, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Tür­kiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gül­tepe’nin katıldığı törenle ka­pılarını açan Uluslararası İs­tanbul Mobilya Fuarı (IIFF), üç bin markaya ev sahipliği ya­pıyor.

İstanbul Fuar Merkezi ve TÜYAP Fuar Merkezi'nde toplam 250 bin metrekarelik alanda sergilenmeye başlayan mobilyalar, 25 Ocak tarihi­ne kadar ziyaret edilebilecek. Mobilya Dernekleri Federas­yonu (MOSFED) tarafından organize edilen fuara ilişkin DÜNYA’ya bilgi veren MOS­FED Başkanı Ahmet Güleç, ilave 400 metrekare alan ol­masına karşın markaların da­ha fazla alan istediğini belirte­rek, “250 bin metrekareye sığ­madık” dedi.

Üç milyar dolarlık bağlantı fuardan gelecek

Ahmet Güleç, "3 bin mar­kanın ürünlerini sergilediği fuara, yerli ve yabancı olmak üzere toplam 150 ülkeden, 145 bini aşkın sektör profes­yonelinin ziyaretçi olarak katılmasını bekliyoruz. Al­manya, ABD, Çin, İtalya, Ka­zakistan, Singapur ve Rusya gibi pek çok ülkeden üreticiyi ürünleriyle de ağırlayacağız" bilgilerini verdi.

Fuarın açı­lışında konuşan Güleç ayrı­ca, Türk mobilya sektörünün dünya mobilya ihracatında 37. sıradan 7'nciliğe yükseldi­ğini, küresel ihracattan aldı­ğı payı ise yüzde 0,5'ten yüzde 2,1'e ulaştırdığını belirterek, Türkiye'nin ihracatından al­dıkları payı da yüzde 2'ye çı­karttıklarını anlattı. Mobil­ya sektörünün imalat sana­yisindeki işletmelerin yüzde 10'unu, imalatta çalışanların ise yüzde 5'ini kapsadığını di­le getiren Güleç, bu başarıda Türkiye'nin son 20 yıldaki is­tikrarlı politikalarının önemli payının olduğunu vurguladı.

Mobilya Sanayicileri Derne­ği (MOSDER) Başkanı Davut Karaçak da, “45 bin üreticisi olan Türkiye Mobilya Sektö­rü, üç bine yakın markası ve en yeni koleksiyonlarıyla bu fu­arda yerini aldı. Bu fuarda ger­çekleştireceğimiz bağlantılar sayesinde ihracatımız büyük bir ivme kazanacak. 2025 yı­lı için belirlediğimiz 5 milyar dolar ihracat hedefinin, 3 mil­yar dolarlık bağlantısının bu fuarda gerçekleşmesini bek­liyoruz” ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı: Kur ve enflasyon korelasyonu kaybolmasın

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, mobilya fuarının iki ayrı fuar merkezinde düzenlenmesinin öneminden bahsederek, bin civarında firmanın katıldığını ve ziyaretçi sayısının ise 150 bini aşmasını beklediklerini söyledi.

İhracatın bu noktalara gelmesinde Ticaret Bakanlığı’nın verdiği desteklerin önemli katkısı olduğunu dile getiren Avdagiç, "Bu desteklerin daha da artarak devam etmesi bizim için çok önemli. Özellikle son dönemlerde son 18 ayda ve son 12 ayda kurla ilgili yaşadığımız sıkıntılar konusunda sizden ayrıca bir destek istirhamımız var. En azından bundan sonra kurla enflasyon arasındaki korelasyonun kaybolmaması ihracatçının üzerindeki baskıyı azaltacak ve ithalatı cazip olmaktan çıkaracaktır" mesajı verdi.

Yataş Grup CEO'su: Tüm kıtalarda varız

Yataş Grup çatısı altında faaliyet gösteren Enza Home, IIFF 2025 Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'da yer alan firmalardan oldu. Studio Memo by Marizio Manzoni başta olmak üzere uluslararası iş birlikleriyle hazırlanan koleksiyonlarını sergileyen marka, bu yıl “Forma Libera – Özgür Formlar” konseptiyle görücüye çıktı.

Yataş Grup CEO'su Nuri Öztaşkın burada yaptığı açıklamada, “Yurt dışında Orta Avrupa, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere 46’yı aşkın ülkede 357 satış noktası ile tüm kıtalarda faaliyet gösteren küresel bir marka olarak, 4 gün boyunca Enza Design Team öncülüğünde Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen tasarımcılarıyla iş birliği yapılarak tasarladığımız, 2025 eğilimlerini yansıtan ürünlerimizi sergileyeceğiz” diye konuştu.

TİM Başkanı: 2-3 ay sonra enerji yükselecek

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, mobilya sektörünün toplam ihracata 4,5 milyar dolarlık katkı sağladığını söyledi. Mobilya sektörünün 2028 hedefi olan 12 milyar dolarlık ihracata ulaşacağına dair inançlarının tam olduğunu dile getiren Gültepe, "Mobilya ve hazır giyim sektörü özellikle markalaşma noktasında çok büyük bir katkı sağlıyor. 2025'te de aynı şekilde inşallah devam ederiz. Üretmemiz, istihdamı ve ihracatı artırmamız lazım.

Bütün gaye bu. Biraz enerji kaybetmiş olabiliriz ama 2-3 ay sonra çok daha yüksek enerjiyle çift oranlı büyümeye ulaşacağı-mıza, mobilya sektörünün de buna katkısının yüksek olacağına inanıyorum” dedi.