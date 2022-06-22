Türk müteahhitler Dünya Kupası öncesi Katar'a çıkarma yaptı

Merve YİĞİTCAN

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Basra Körfezi kıyısındaki Körfez ülkelerinin en büyük gayrimenkul ve yatırım fuarlarından Cityscape Katar’a, ilk kez Türkiye milli katılım organizasyonu gerçekleştirdi. Katar’ın başkenti Doha’da önceki gün kapılarını açan fuarın milli katılım bölümünde Türkiye’den 14 firma bulunurken, 3 firma da bireysel stantlarıyla fuardaki yerini aldı. Farklı ülkelerden 100’ü aşkın firmanın katıldığı Cityscape fuarı için Doha’da bulunan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fuarın yatırımcılara ve gayrimenkul satın alanlara uluslararası yatırım fırsatlarını, özel teklifleri, konut ve ofis projelerini ve yerleşim yerlerini keşfetme fırsatı verdiğini söyleyen Avdagiç, Cityscape’in ülkenin en prestijli ve etkili gayrimenkul yatırım, geliştirme ve ağ oluşturma fuarı olduğunu söyledi. Konut, ticari, endüstriyel olmak üzere gayrimenkulün tüm kategorilerinin Cityscape Katar’da bir arada bulunduğunu aktaran Avdagiç, Türkiye’de özellikle yüksek gelir grubuna hitap eden Türk gayrimenkul projelerinin tanıtılması için de Cityscape’i önemli bir platform olarak gördüklerini kaydetti.

İkili ticaret hacmi gelişiyor

2022 FIFA Dünya Kupası’nın 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar’da düzenleneceğini hatırlatan Avdagiç, “Kasımda başlayacak FIFA Dünya Kupası da Katar’a önemli bir ticari hareketlilik getirecek. Girişimcilerimizin bu fırsatlardan yararlanması sağlamak, ihracatımıza gayrimenkul sektörünün katkısını artırmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Arap Yarımadası’nın doğu kıyısında yer alan Katar’ın, hidrokarbon kaynakları açısından zengin bir ülke olduğunu ve ekonomisinin petrol ve doğalgaza dayalı olduğuna işaret eden Avdagiç, Türkiye ve Katar arasındaki dış ticaretin her yıl daha da geliştiğini belirterek, “Türkiye, Katar ile olan ticaret ilişkisinde cari fazla veren bir tabloya sahip. Bu yılın ilk 4 ayında Katar’a 414 milyon dolarlık ihracat yaptık. Aynı dönemde ithalatımız 222 milyon dolar oldu. Geçen yılki 1,7 milyar dolarlık toplam ticaretimizi bu yıl aşabileceğimizi öngörüyoruz. Memnuniyetle görüyoruz ki, küresel kriz ve pandemiye rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacmi artma eğilimini sürdürüyor” dedi.

45 bin ziyaretçi bekleniyor

Katar Başbakanı Şeyh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thani’nin himayesinde gerçekleştirilen fuar, Katar’ın bu yıl yapılan tek gayrimenkul fuarı olma özelliğini taşıyor. 45 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuarda, Türkiye milli katılım alanında yer alan firmalar şunlar: Aremas Gayrimenkul, BE Gayrimenkul, Boss4 Gayrimenkul, Delta Gayrimenkul, EMS Yapı, Fibo Travel Sağlık Turizm, İlk Adım Gayrimenkul, Londra Gayrimenkul, Msv Gayrimenkul, Pera Property, Property Turkey, Vartur Emlak, Viya Gayrimenkul, Zebra Pro Danışmanlık. Temel Taş Proje, Property Expo Gayrimenkul ile Casa Proje Pazarlama ise bireysel standları ile fuarda yerini aldı.

Katar'da 19,1 milyar dolarlık proje üstlenildi

Türk müteahhitlik şirketlerinin dünyadaki başarılarına dikkat çeken Avdagiç, şöyle devam etti: “Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektörümüz son 50 yılda büyük mesafe kat etti. Bu sektördeki firmalarımız 131 ülkede 11 bin 253 proje üstlendi. Bu projelerin toplam değeri ise 457 milyar dolar. Bu muazzam bir değer ve Türkiye’nin büyük bir güç gösterisi. Ülkemizin coğrafi konumunu, bölge ülkeleri ile yakınlığını, yetişmiş insan gücünü, teknik birikimini, teknolojiye adaptasyonunu, iş deneyimini, disiplinini ve rekabetçi avantajını iyi kullanıyoruz. Bu nedenle daha da yüksek iş hacimlerine ulaşacağımızı öngörüyoruz.” Türk müteahhitlik firmalarının son 50 yılda Katar’da 19,1 milyar dolarlık proje üstlendiğini aktaran İTO Başkanı Avdagiç, bu dönemde Türkiye’nin müteahhitlik firmalarının yurt dışında üstlendiği projelerin ülkelere göre dağılımında Katar’ın 9’uncu sırada bulunduğunu da sözlerine ekledi.