Türk müteahhitler ilk çeyrekte yurt dışında 560 milyon dolarlık iş üstlendi

TMB’nin yayımladığı "Kırılgan Ekonomiler, Çalkantılı Siyaset ve Ticaret Savaşları" başlıklı analizde, küresel korumacı politikaların arttığı ve finansman risklerinin yükseldiği bir dönemde inşaat sektörünün yurt dışında büyümeye devam ettiği belirtildi.

Türk inşaat sektörü, 137 ülkede bugüne kadar 535,3 milyar dolar değerinde 12.505 projeyi tamamladı. 2025'in ilk çeyreğinde üstlenilen projelerde özellikle Türkmenistan, Libya ve Irak öne çıktı. Ayrıca, Ukrayna’nın yeniden inşasında Türk müteahhitlerine önemli roller düşeceği ve Kiev’de gerçekleştirilen Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü toplantısında bu yönde iş birlikleri planlandığı ifade edildi.

İç piyasada yüksek maliyet ve güven kaybı öne çıkıyor

Raporda, inşaat sektörünün iç piyasada yüksek maliyetler, nitelikli iş gücü eksikliği ve kamu yatırımlarında yavaşlama nedeniyle zorluklar yaşadığı belirtildi. TÜİK verilerine göre inşaat üretimi şubat ayında aylık bazda yüzde 0,3 azalırken, yıllık bazda yüzde 12,7 artış kaydetti. İnşaat Maliyet Endeksi ise şubat ayında yıllık yüzde 23,94 artışla Kasım 2020'den bu yana en düşük artış oranını gördü.

Türkiye İnşaat Sektörü Güven Endeksi'nde yılın ilk çeyreğinde ciddi bir düşüş yaşandığı belirtilen raporda, özellikle yeni projelerin başlatılmasında tereddütlerin arttığına dikkat çekildi.

Kamu projelerinde vergi indirimi talebi

TMB Başkanı Erdal Eren, kamu projelerinde müteahhitlerin yaşadığı finansman zorluklarına dikkat çekerek, Gelir ve Kurumlar Vergisi tevkifat oranının yüzde 2'ye indirilmesi gerektiğini belirtti. Eren ayrıca, tasfiye hakkının tanınmaması halinde en azından vergi yüklerinin hafifletilmesinin sektöre nefes aldırabileceğini vurguladı.

Konut pazarında reel kayıplar devam ediyor

Rapora göre, ipotekli konut satışlarında artış görülse de, ilk el konut satışlarında düşüş yaşanıyor. Yüksek faizler ve artan maliyetler nedeniyle reel anlamda konut alım gücünün azaldığı, satışların büyük oranda ikinci el piyasaya kaydığı belirtildi. Ayrıca yabancılara yapılan konut satışlarının Mart ayında yüzde 11,5, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 19,5 oranında gerilediği açıklandı.