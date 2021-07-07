Türk müteahhitler tekrar Libya yolunda

ANKARA (DÜNYA) – Cumhurbaşkanı kararıyla Türk müteahhitlerin Libya’da iş üstlenmesine yönelik olarak yeni teminat mektubu alması imkanı sağlandı. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Türk müteahhitlerin Libya’da yeni iş üstlenmesi imkanı doğduğunu belirtti.

Erdal Eren açıklamasında “Şimdiki beklentimiz, Libya’da gerçekleştirilecek projelerde, yabancı bankalardan kontr-garanti alınmasına ihtiyaç duyulmadan, Türk bankalardan sağlanacak teminat mektuplarının Libya makamları tarafından doğrudan kabullerini sağlayacak girişimlerin başlatılması ve sonuçlandırılmasıdır. Türk bankacılık sektörüne yönelik bu talebimiz esasen tüm ülkelere yöneliktir” denildi.

Kararın gerekçesi

Libya’da 2011 yılında başlayan iç karışıklık sonucu, Türk müteahhitler işlerini ve hatta makine parkını bırakarak ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı. Üstlenilen bu işler için verilmiş teminat mektuplarının haksız yere nakde çevrilmesini önlemek için de Birleşmiş Milletler’in kararlarına dayanarak, Bakanlar Kurulu 21 Haziran 2011’de bir karar alarak bu mektupların nakde çevrilmesini önleyen bir karar çıkardı. Libya tarafı da bu karar karşılığında yeni işlerde Türk bankalarının teminatlarını kabul etmemeye başlamıştı.

7 Haziran günü Resmi Gazetede yayımlanan 4225 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, “Libya’da üstlenilecek yeni işler ile yarım kalmış projelerin 21 Haziran 2011 tarihli BKK'dan istisna tutulması” sağlandı. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren yazılı açıklamasında bu süreci hatırlatarak, “Bir taraftan geçmiş tarihli teminat mektuplarına sağlanan koruma sürdürülürken, diğer taraftan Yeniden İşe Başlama Sözleşmesi imzalanacak projeler ile yeni projelere yönelik teminat mektubu verilebilmesinin önü açılmış bulunmaktadır” dedi.

Erdal Eren açıklamasında müteahhitlik firmalarının Libya’da yeniden iş yapma arzusunda olduğunu belirtti.