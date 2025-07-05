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Türk müteahhitler yurt dışından ilk yarıda 6,2 milyarlık proje aldı

Yurt dışından, proje bazında en fazla pay alan ilk 10 ülke arasında Türk müteahhitler de bulunuyor. İlk yarıda üstlenilen projelerin tutarı şimdiden 6,2 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl üstlenilen proje tutarı da küresel ekonomik sorunlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın etkisine rağmen 31,2 milyar doları buldu.

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Türk müteahhitler yurt dışından ilk yarıda 6,2 milyarlık proje aldı
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Ticaret Bakanlığı veri­lerine göre, Türk mü­teahhitlik sektörü, uluslararası müteahhitlik ge­lirlerinden en çok pay alan ilk 10 ülke arasında. Sektör, 2020’de yurt dışında yaklaşık 17,2 milyar dolarlık 386 proje yü­rüttü. Türk firmalarının yurt dı­şında üstlendiği projelerin tu­tarı 2021’de 31 milyar 790 mil­yon dolara çıktı. Söz konusu yılda 459 proje üstlenilirken el­de edilen tutar, bugüne kadar ki en yüksek proje bedeli olarak he­saplandı.

Proje tutarı, 2022’de 20,1 milyar dolara gerilerken proje sayısı 2021’e göre artış kaydetti. Söz konusu yılda proje sayısı 512 olarak kayıtlara geçti. Yurt dışı müteahhitlik sektörü­nün 2023’te üstlendiği projele­rin tutarı 28,6 milyar dolar, pro­je sayısı da 445 oldu. Sektörün geçen yıl üstlendiği proje tuta­rı da küresel ekonomik sorunlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın et­kisine rağmen 31,2 milyar dola­rı buldu. Bu dönemde 378 pro­je üstlenildi. Türk müteahhit­lik sektörü bu yıl haziran sonuna kadar yurt dışında 93 proje üst­lendi ve bunların tutarı 6,2 mil­yar dolar olarak kaydedildi.

2025’te 93 projeye imza atıldı

Sektörün üstlendiği işlerde ortalama proje bedelindeki se­yir de dikkati çekti. Sektör, son olarak 2015’te 83,8 milyon do­larlık ortalama proje bedeline ulaşırken 2021’de bu rakam 69,3 milyon dolar oldu. Ortalama proje değeri, 2022’de 39,2 mil­yon dolar, 2023’te 64,2 milyon dolar, geçen yıl da 82,7 milyon dolar olarak hesaplandı.

Bu yıl üstlenilen projelerde de ortala­ma tutar 66,5 milyon dolara yak­laştı. Yurt dışı müteahhitlik sek­törü 1972’den bu yana 137 ülke­de 543,6 milyar dolar tutarında 12 bin 627 proje üstlendi. Bu­güne kadar üstlenilen projele­rin bölgesel dağılımında, yüzde 43,2’lik payla Bağımsız Devlet­ler Topluluğu (BDT) ilk sırada yer aldı. BDT’de bugüne kadar 235 milyar dolarlık proje yü­rütüldü. BDT’yi yüzde 25,5’lük payla Orta Doğu bölgesi takip ederken burada üstlenilen pro­jelerin tutarı 138,5 milyar dola­ra ulaştı. Afrika yüzde 17,9’luk pay ve üstlenilen 97 milyar do­larlık projeyle üçüncü sırada yer buldu. Bu bölgeleri 53,8 mil­yar dolarlık projeyle Avrupa ve 14,4 milyar dolarlık projeyle As­ya-Pasifik izledi.

Sektör, Ameri­ka’da da 4,6 milyar dolarlık pro­je üstlendi. Üstlenilen projele­rin ülkelere göre dağılımında Rusya ilk sırada yer aldı. Rus­ya’da bugüne kadar 103,1 mil­yar dolarlık proje yürütüldü­ğü görüldü. Rusya’yı 54,2 mil­yar dolarla Türkmenistan ve 36,6 milyar dolarla Irak izle­di. Türk müteahhitlerin bugü­ne kadar yurt dışında üstlendiği projelerde yüzde 14,1 ile kara yo­lu, tünel ve köprüler ilk sırayı al­dı. Bu sektörü, yüzde 13,4 ile ko­nut, yüzde 8,5 ile enerji santrali, yüzde 7,1 ile demir yolu ve yüz­de 6,8 ile ticaret merkezi proje­leri takip etti.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL