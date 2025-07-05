Türk müteahhitler yurt dışından ilk yarıda 6,2 milyarlık proje aldı

Ticaret Bakanlığı veri­lerine göre, Türk mü­teahhitlik sektörü, uluslararası müteahhitlik ge­lirlerinden en çok pay alan ilk 10 ülke arasında. Sektör, 2020’de yurt dışında yaklaşık 17,2 milyar dolarlık 386 proje yü­rüttü. Türk firmalarının yurt dı­şında üstlendiği projelerin tu­tarı 2021’de 31 milyar 790 mil­yon dolara çıktı. Söz konusu yılda 459 proje üstlenilirken el­de edilen tutar, bugüne kadar ki en yüksek proje bedeli olarak he­saplandı.

Proje tutarı, 2022’de 20,1 milyar dolara gerilerken proje sayısı 2021’e göre artış kaydetti. Söz konusu yılda proje sayısı 512 olarak kayıtlara geçti. Yurt dışı müteahhitlik sektörü­nün 2023’te üstlendiği projele­rin tutarı 28,6 milyar dolar, pro­je sayısı da 445 oldu. Sektörün geçen yıl üstlendiği proje tuta­rı da küresel ekonomik sorunlar ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nın et­kisine rağmen 31,2 milyar dola­rı buldu. Bu dönemde 378 pro­je üstlenildi. Türk müteahhit­lik sektörü bu yıl haziran sonuna kadar yurt dışında 93 proje üst­lendi ve bunların tutarı 6,2 mil­yar dolar olarak kaydedildi.

2025’te 93 projeye imza atıldı

Sektörün üstlendiği işlerde ortalama proje bedelindeki se­yir de dikkati çekti. Sektör, son olarak 2015’te 83,8 milyon do­larlık ortalama proje bedeline ulaşırken 2021’de bu rakam 69,3 milyon dolar oldu. Ortalama proje değeri, 2022’de 39,2 mil­yon dolar, 2023’te 64,2 milyon dolar, geçen yıl da 82,7 milyon dolar olarak hesaplandı.

Bu yıl üstlenilen projelerde de ortala­ma tutar 66,5 milyon dolara yak­laştı. Yurt dışı müteahhitlik sek­törü 1972’den bu yana 137 ülke­de 543,6 milyar dolar tutarında 12 bin 627 proje üstlendi. Bu­güne kadar üstlenilen projele­rin bölgesel dağılımında, yüzde 43,2’lik payla Bağımsız Devlet­ler Topluluğu (BDT) ilk sırada yer aldı. BDT’de bugüne kadar 235 milyar dolarlık proje yü­rütüldü. BDT’yi yüzde 25,5’lük payla Orta Doğu bölgesi takip ederken burada üstlenilen pro­jelerin tutarı 138,5 milyar dola­ra ulaştı. Afrika yüzde 17,9’luk pay ve üstlenilen 97 milyar do­larlık projeyle üçüncü sırada yer buldu. Bu bölgeleri 53,8 mil­yar dolarlık projeyle Avrupa ve 14,4 milyar dolarlık projeyle As­ya-Pasifik izledi.

Sektör, Ameri­ka’da da 4,6 milyar dolarlık pro­je üstlendi. Üstlenilen projele­rin ülkelere göre dağılımında Rusya ilk sırada yer aldı. Rus­ya’da bugüne kadar 103,1 mil­yar dolarlık proje yürütüldü­ğü görüldü. Rusya’yı 54,2 mil­yar dolarla Türkmenistan ve 36,6 milyar dolarla Irak izle­di. Türk müteahhitlerin bugü­ne kadar yurt dışında üstlendiği projelerde yüzde 14,1 ile kara yo­lu, tünel ve köprüler ilk sırayı al­dı. Bu sektörü, yüzde 13,4 ile ko­nut, yüzde 8,5 ile enerji santrali, yüzde 7,1 ile demir yolu ve yüz­de 6,8 ile ticaret merkezi proje­leri takip etti.