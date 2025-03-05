Türk mutfak eşyaları sektörü 1 milyar dolar için Şikago'da
Ev ve mutfak eşyaları sektörü 100 milyon dolar pay aldığı ABD pazarına ihracatını 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Sektör, bu hedefini gerçekleştirebilmek için finansman desteğine ihtiyaç duyuyor.
Recep ERÇİN
ABD’nin Şikago şehrinde bu yıl 125’incisi düzenlenen Inspired Home Show’a 24 Türk mutfak eşyaları üreticisi katıldı. Firmalar, Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) öncülüğünde düzenlenen milli katılım ile 2-4 Mart tarihleri arasında McCormick Place’te ürünlerini sergiledi, iş bağlantıları kurdu.
Biz de İDDMİB’nin ev sahipliğinde fuarı takip etme fırsatı bulduk. 38 ülkeden firma, 120 ülkeden de ziyaretçi katılımının olduğu fuara ilişkin bilgi veren İDDMİB Başkan Yardımcısı Talha Özger, “24 firma ile buradayız. 17’si milli katılım. Tencereden tavaya, plastikten cam ve emaye mutfak eşyalarına kadar geniş bir ürün yelpazesi ile burada yer aldık” dedi.
Özger: Pazara özel ürün şart
“ABD pazarı için sabırlı olmak gerekiyor” mesajı veren Talha Özger, “Bazı ürünlerde sertifikasyon gerekli. Bizim sektörümüz özelinde ayrıca ABD pazarına uygun ürün üretmek gerekiyor. Bu fuara gelenler, Güney Amerika ülkelerinden müşteri bulabiliyor. Bir kere katılıp bir sonuç beklemek ise yanlış. Sektör olarak ihracatımızın yaklaşık yüzde 2’ye yakınını ABD’ye yapıyoruz o da 100 milyon dolar civarında. ABD pazarında 1 milyar dolardan fazla potansiyel var.
Ama nasıl adapte olacağız, üretim seçkisini ona göre nasıl ayarlayacağız ve finansmanını nasıl yöneteceğiz? ABD için bu sorunlar var. Mesela perçinli kulplu tencere üretimin yoksa burada ürün satamazsın! Güvenlik bakımından satın alıcılar bunu tercih ediyor. Çünkü tencere sapı kırılır hasar olursa davalar büyük sorunlara neden oluyor” ifadelerini kullandı.
ABD pazarı için tek tek sektörel olarak bakmak yerine iki ülke arasında belirlenen 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi doğrultusunda bir ülke stratejisi üretilmesi ve buna göre mekanizmalar kurulması gerektiğini anlatan İDDMİB Başkan Yardımcısı Talha Özger, “Örneğin gıda ihracatçıları bir tanıtım atağına girdiğinde Türk endüstriyel mutfak sektörünün pişirme cihazlarını, Türk ev ve mutfak eşyası sektörünün tava, tencere, tabağını kullanırsa toplu bir tanıtım hamlesi olur.
Ülke olarak bazı handikaplarımız var; sertifika olsun, prestij fuar desteği almanın zorlukları olsun... Bunları dile getirip talep ettiğinizde, bunların altı dolu ve karşılık bulması lazım” diye konuştu.
“Bizden önceki nesil fuarların meyvesini yedi”
“Burada önemli olan Wallmart’a girebiliyor musun” sorusunu gündeme getiren Talha Özger, sözlerini şöyle sürdürdü: “Markalarımız ne yaparsa yapsın ‘Made in Türkiye’ algısı olmadan gidebileceğiniz yer sınırlı. Mutfak eşyaları sektöründe geçen yıl yüzde 3’ün üstünde düşüş vardı. Ticaret şekilleri değişiyor. Artık alışılagelmiş ticaret anlayışı da değişiyor. Bu fuara geldim oturdum, buradan 10 konteyner mal satacağım yok artık. Onun meyvelerini bizden önceki kuşak yedi.
E-ihracat, e-ticaret demiyorum o zaten olması gereken. Belli başlı coğrafyalarda; depo ise depo, markalaşma ise markalaşma. Sen istediğin kadar reklam tanıtım yap, ürünün o ülke genelinde rafta yoksa bir anlamı olmaz. Kısa dönemde dünya ticaretinde zorlukların olduğu ortamda Avrupa, Balkanlar ve Ortadoğu’da malı hızla gönderip tahsilatı hızlı yapabiliyorsun ama uzak pazarlar için bir ölçek ve güç gerekiyor.”