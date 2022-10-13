Türk mutfak sektörünün Latin Amerika pazar payı yüzde 100 arttı

Kerim ÜLKER

Geçtiğimiz yılı 3,4 milyar dolar ihracatla tamamlayan ve 2022 için 3,7 milyar dolarlık bir hedef belirleyen Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü (EVSİD), Latin Amerika'nın giriş kapısı Kolombiya'ya 40 firma ile ticari gezi düzenledi. İki günlük iş görüşmeleri süresince her bir firmanın ortalama 30 iş görüşmesi yaptığını belirten EVSİD Başkanı Talha Özger, ikili görüşmeler ve pazarlama faaliyetleri ile Latin Amerika pazarında Türkiye Ev ve Mutfak Eşyaları sektörü olarak pazar paylarının beş yıl süre zarfında yaklaşık yüzde 100 arttığını belirtti.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), 40 firma ile birlikte Ticaret Bakanlığı'nın sektörel heyet programları çerçevesinde Kolombiya'ya ticari seyahat düzenledi. Pandemi öncesinde aynı bölgede düzenlenen ikili iş görüşmeleri sayesinde önemli bir ihracat artışına imza atan dernek üyeleri hedef pazar olarak belirledikleri Latin Amerika’daki ağırlıklarını artırmak için Kolombiya’yı merkez olarak belirleyerek Latin Amerika ülkelerindeki alıcılara bir araya geldi.

Bu yıl beşincisi düzenlenen etkinliğe 60 satın almacının da eşlik ettiğini belirten EVSİD Başkanı Talha Özger, ayrıca 16 farklı ülkeden de bölgenin en iyi satın almacılarının Bogota’ya geldiğini söyledi. 40 üretici firmayı bir araya getirmenin EVSİD'in bir başarısı olduğunu vurgulayan Talha Özger, ağırlıklı katılım oranının Kolombiya olduğunu ifade etti. Kolombiya'nın büyük bir pazar olduğunun altını çizen Özger, yapılan organizasyonların Bogota üstünden gerçekleştirildiğini belirtti.

İlk yıl yaklaşık 20 firma ile Kolombiya'ya organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Özger, "Bir pazarda orta ve uzun vadede kalıcı olmak istiyorsak o pazarda yapmış olduğumuz etkinlikleri sürekli hale getirmemiz gerekiyor. Yani bir kere gidip o pazardan sonuç beklemek yanlış bir anlayış olur. Türk mutfak eşyaları sektörü olarak Latin Amerika’daki pazara çok önem veriyoruz. Beş yıl süre zarfında, ev ve mutfak eşyaları sektörü Latin Amerika özelinde yüzde yüz bir büyüme göstermiş durumda. Türk mutfak eşyaları sektörü olarak, 2021'de dünyada yaklaşık yüzde 34'lük bir büyüme gösterdik" dedi.

"Made ın Türkiye" algısı oluştu

Latin Amerika'nın uzak bir pazar olduğunu, burada ticaret yapmanın ve ihracat yapmanın kolay olmadığını söyleyen EVSİD Başkanı Talha Özger, "Bu organizasyonlarla genel satın almacılarla 360 derece iletişim halindeyiz. Buraya geliyoruz, onları buraya davet ediyoruz. Üreticilerimiz; buradaki firmaların ofislerini ziyaret ediyor, yetmiyor İstanbul'da yapmış olduğumuz Invitation Only programına davet ediyoruz ve Türkiye’yi tanıtıyoruz. Yani bu ilişki yönetimi ile bizim burada Made In Türkiye algısını ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak yukarı taşımayı hedefliyoruz. Buraya gelen üretici firmalarımıza ve üyelerimize program başlamadan, sadece ürünlerimizi pazarlamaya gelmediğimizi; aynı zamanda ülkemizi tanıtmaya ve böyle bir sanayinin olduğunu, güçlü üreticilerinin olduğunu hissettirmek için burada olduğumuzu söylüyoruz" dedi.

İlk amaçlarının Made In Türkiye algısının hep beraber yukarı taşımak olduğunu ifade eden Özger; Made In China dediğinde fiyat odaklı algı, Made In İtaly dendiğinde dizayn odaklı algının geldiğini söyledi. Made In Türkiye denildiğinde ise, bir algının oluşturulması gerektiğini ifade eden Özger, "Hem tasarımlarla, hem ticaret anlayışıyla, hem de kurulacak iyi ilişkilerle Çin'in ve İtalya’nın üstesinden gelebileceklerini söyledi.

Latin Amerika pazarından yüzde 3’lük pay alıyoruz

Sadece İstanbul’dan değil; Konya'dan Maraş'tan, Kayseri'den katılımcıların olduğunu söyleyen Özger, Ekvator'dan, Venezuela'dan, Kolombiya’nın en büyük süpermarket zincirleri ile görüşmelerin sürdüğünü; ortalama bir firmanın 30 görüşme yapmasıyla, 40 firmanın bin 200 görüşme yapacağını belirtti. Latin Amerika pazarında ilk 10 içerisinde yer aldıklarını ve pazardan yüzde 3 pay aldıklarını vurgulayan Özger; burada ilk sırada Çin, ikinci sırada ABD'nin olduğunu söyledi. Özger, "Burada farklı enstrümanlar kullanıp kalıcı hale gelmemiz lazım. Tasarımımızla, ticaret esnekliğimizle burada yer edinmeye çalışıyoruz. Bazı firmalarımız, bazı sektörlerimiz Çin’e nazaran daha çok rekabetçi olabiliyor. Plastik ürünlerde özellikle daha rekabetçi olabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

2018 yılında ‘Kolombiya Modeli’ ile basında yer aldıklarını belirten Özger, "O modelle beraber bakanlığımızdan da UR-GE projesi ödülü almıştık. Bu geziyi Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Bunu UR-GE kapsamında değil, ticaret heyeti kapsamında yapıyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’NİN EKONOMİK GÜCÜ ARTIYOR"

İki ülke ticaret hacminin 2 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyleyen Kolombiya Büyükelçisi Beste Pehlivan Sun ise, "Şu anda ticaret biraz aleyhimize. Bunun da temel sebebi Kolombiya'dan aldığımız en büyük kalem kömür. O yüzden Kolombiya artıda, biz eksideyiz. Hep birlikte bunu lehimize çevirmek istiyoruz. Aslında en büyük avantajımız Kolombiya'daki algımızın çok olumlu olması. Türkiye'ye bakış pozitif. Tüm sektörlerin avantaj olarak kullanabileceğini düşünüyorum. Büyükelçilik olarak; ticaret müşavirleriyle, tüm ticaretin bu kanattaki paydaşlarıyla neler yapacağımızla ilgili iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.

2022 İHRACAT HEDEFİ 3,7 MİLYAR DOLAR

Geçen yılı 3.4 milyar dolar ihracatla kapattıklarını belirten Özger, "Son 9 ayda 0.2’lik bir büyüme gösterdik. Savaşın etkisiyle beraber ihracatta biraz düşüş yaşandı. Şu an pazarın arttığını söyleyebiliriz. 2022 yıl sonu hedefi ni 3.6 - 3.7 milyar dolar seviyesinde kapatırız diye öngörüyoruz. İç piyasada enflasyon ve enerji problemlerinin fi yatlara etkisi, doğalgaz ve elektrik fi yatlarındaki artış, fi yatları koruma noktasında zorlandığımız bir dönemden geçiyoruz. Türkiye 80 milyonun yaşadığı bir pazar. Mutfak eşyaları sektörü de bir şekilde Türkiye’de ki pazarda payını almaya devam edecek. Ama geçen seneye kıyasla rakamsal olarak hem doların artmasıyla hem fi yatların artmasıyla adetsel bazlı bir düşüş var. Dünyada mutfak eşyaları sektörü olarak beşinci, net ihracat bakımında Çin'den sonra ikinci sıradayız. İthalatta cari fazla veren ender sektörlerden bir tanesiyiz" dedi.