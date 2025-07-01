Türk plastikçileri AB'de zorlu sınav bekliyor
PLASFED Başkan Yardımcısı Şener Gençer, AB’nin plastiklerin üretimi, geri kazanımı ve bertarafı ile ilgili mevzuatlarında yapılan değişiklikler hakkında bilgi verdi. AB genelinde tek kullanımlık plastiklerde farkındalığın arttığını söyleyen Gençer, Türkiye’yi bu pazarda zorlukların beklediğini kaydetti.
Hollanda, Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Norveç’in Türkiye’deki Demokratik Ağları ve Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) iş birliği ile düzenlenen “Türkiye'de Plastik Sektörünün Döngüselliğe Geçişi Yuvarlak Masa Toplantısı” Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirildi.
Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde’nin ev sahipliğinde yapılan toplantının sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulunan PLASFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve EGEPLASDER Yönetim Kurulu Başkanı Şener Gençer; Avrupa Birliği’nin plastiklerin üretimi, geri kazanımı ve bertarafı ile ilgili mevzuatlarında yapılan kapsamlı değişiklikler hakkında bilgi sahibi olduklarını belirtti.
“AB genelinde farkındalık artıyor”
Avrupa Birliği’nin “Tek Kullanımlık Plastikler Direktifi (EU- 2019/904)” kapsamında PET şişelerde yüzde 25 oranında geri dönüştürülmüş malzeme kullanılmaya başlandığına işaret eden Gençer, 2030 yılına kadar bu oranın tüm içecek şişelerinde yüzde 30’a yükseleceği bilgisini verdi.
Sektörün en önemli ihracat pazarı olan Avrupa ülkelerinde başta plastikler olmak üzere tüm evsel ve endüstriyel atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri kazanımında dikkat çekici bir farkındalık artışı gözlemlediklerini kaydeden Şener Gençer, şu değerlendirmeyi yaptı: “Avrupa Birliği bünyesinde pet şişeler için bu yıl 77, 2029’a kadar ise yüzde 90 oranında kaynağında ayrıştırma hedefi belirlendi.
1 Ocak 2030 tarihinden itibaren ise ambalajların plastik bileşenleri, giderek artan oranlarda tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastik malzeme içermek zorunda olacak. Temasa duyarlı PET ambalajlarda bu oran yüzde 30, bunların dışındaki tüm plastik ambalajlarda ise yüzde 35 oranında geri dönüştürülmüş plastik malzeme içermesi gerekecek.
1 Ocak 2040 itibarıyla da bu oranlar sırasıyla yüzde 50 ve yüzde 65’e yükselecek. Ambalajlar, geri dönüştürülebilirlik performans derecelerine göre sınıflandırılacak ve performans derecesi yüzde 70'in altında olduğunda 1 Ocak 2030 itibarıyla piyasaya sürülmesi kısıtlanacak. 2030 yılına kadar kişi başı ambalaj atığı azaltım hedefi yüzde 5 olarak belirlenirken, bu durum AB ülkelerine yoğun ihracat gerçekleştiren plastik ambalaj sektörümüzün değer zincirini yakından ilgilendiriyor.”
Yerli üretim neredeyse yok ama ‘yerli malı belgesi’ isteniyor
Şener Gençer, sektörü yurt içinde bekleyen en önemli sorun başlıkları arasında “Yerli Malı Belgesi” alımına ilişkin yapılan yeni düzenlemenin olduğunu belirtti. Bu kapsamda sadece Türkiye’de üretim yapmanın yeterli olmayacağına, üretimde kullanılan hammaddenin de yerli olduğunun belgelenmesinin gerekeceğine değinen Gençer, “Ülkemizin yerli petrokimyasal hammadde üretimi yüzde 10’un altına inmiş durumda. Tek yerli üreticimiz olan Petkim’in üretim seviyesindeki düşüşü her yıl üzüntü ile takip etmekteyiz. Bu mevzuat düzenlemesi, bizim gibi yüksek oranda ithal hammaddeyle üretim yapan sektörler için çok olumsuz sonuçlar doğurma potansiyeli taşıyor” dedi.