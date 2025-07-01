Türk plastikçileri AB'de zorlu sınav bekliyor

Hollanda, Danimarka, Finlandiya, İsveç ve Norveç’in Türkiye’deki Demokratik Ağları ve Plastik Sa­nayicileri Federasyonu (PLAS­FED) iş birliği ile düzenlenen “Türkiye'de Plastik Sektörünün Döngüselliğe Geçişi Yuvarlak Masa Toplantısı” Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirildi.

Hollanda’nın İstanbul Başkonsolosu Arjen Uijterlinde’nin ev sahipliğin­de yapılan toplantının sonuçla­rı hakkında değerlendirmeler­de bulunan PLASFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve EGEPLASDER Yönetim Kurulu Başkanı Şener Gençer; Avrupa Birliği’nin plastiklerin üretimi, geri kazanımı ve bertarafı ile il­gili mevzuatlarında yapılan kap­samlı değişiklikler hakkında bil­gi sahibi olduklarını belirtti.

“AB genelinde farkındalık artıyor”

Avrupa Birliği’nin “Tek Kulla­nımlık Plastikler Direktifi (EU- 2019/904)” kapsamında PET şişelerde yüzde 25 oranında ge­ri dönüştürülmüş malzeme kul­lanılmaya başlandığına işaret eden Gençer, 2030 yılına kadar bu oranın tüm içecek şişelerin­de yüzde 30’a yükseleceği bilgi­sini verdi.

Sektörün en önemli ihracat pazarı olan Avrupa ülkelerin­de başta plastikler olmak üzere tüm evsel ve endüstriyel atıkla­rın kaynağında ayrıştırılması ve geri kazanımında dikkat çekici bir farkındalık artışı gözlemle­diklerini kaydeden Şener Gen­çer, şu değerlendirmeyi yaptı: “Avrupa Birliği bünyesinde pet şişeler için bu yıl 77, 2029’a ka­dar ise yüzde 90 oranında kay­nağında ayrıştırma hedefi be­lirlendi.

1 Ocak 2030 tarihinden itibaren ise ambalajların plastik bileşenleri, giderek artan oran­larda tüketici sonrası geri dö­nüştürülmüş plastik malzeme içermek zorunda olacak. Tema­sa duyarlı PET ambalajlarda bu oran yüzde 30, bunların dışında­ki tüm plastik ambalajlarda ise yüzde 35 oranında geri dönüştü­rülmüş plastik malzeme içerme­si gerekecek.

1 Ocak 2040 itiba­rıyla da bu oranlar sırasıyla yüz­de 50 ve yüzde 65’e yükselecek. Ambalajlar, geri dönüştürülebi­lirlik performans derecelerine göre sınıflandırılacak ve perfor­mans derecesi yüzde 70'in altın­da olduğunda 1 Ocak 2030 itiba­rıyla piyasaya sürülmesi kısıt­lanacak. 2030 yılına kadar kişi başı ambalaj atığı azaltım hedefi yüzde 5 olarak belirlenirken, bu durum AB ülkelerine yoğun ih­racat gerçekleştiren plastik am­balaj sektörümüzün değer zin­cirini yakından ilgilendiriyor.”

Yerli üretim neredeyse yok ama ‘yerli malı belgesi’ isteniyor

Şener Gençer, sektörü yurt içinde bekleyen en önemli sorun başlıkları arasında “Yerli Malı Belgesi” alımına ilişkin yapılan yeni düzenlemenin olduğunu belirtti. Bu kapsamda sadece Türkiye’de üretim yapmanın yeterli olmayacağına, üretimde kullanılan hammaddenin de yerli olduğunun belgelenmesinin gerekeceğine değinen Gençer, “Ülkemizin yerli petrokimyasal hammadde üretimi yüzde 10’un altına inmiş durumda. Tek yerli üreticimiz olan Petkim’in üretim seviyesindeki düşüşü her yıl üzüntü ile takip etmekteyiz. Bu mevzuat düzenlemesi, bizim gibi yüksek oranda ithal hammaddeyle üretim yapan sektörler için çok olumsuz sonuçlar doğurma potansiyeli taşıyor” dedi.