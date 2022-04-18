Türk savunma sanayiinde 9 yeni Ar-Ge projesi

Savunma sanayii alanında Ar-Ge projelerinin başlatılması yönünde kararların alındığı 8'inci Ar-Ge Paneli, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nda (SSB) gerçekleştirildi. Toplantıda, 9 projenin daha başlatılması ve bir alanda SAGA'ya çıkılması kararı alındı.

Yeni Ar-Ge projelerine ilişkin detayları paylaşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Bugüne kadar tamamlanmış ve devam eden toplam 119 Ar-Ge projesinde 4,1 milyar liralık harcama yapıldı. Bu projeleri üniversiteler, firmalar, araştırma kurumları ve enstitülerle birlikte yürüttük.” dedi.

20 yıl önce savunma sanayiinde Ar-Ge harcamalarının payı yılda 50 milyon doları bile bulmazken bugün yılda 1 milyar 250 milyon doları geçtiğini vurgulayan Demir, "Tam bağımsız savunma sanayii hedefinde, Ar-Ge ve teknoloji konularındaki çalışmalardan taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz.” diye konuştu.

Yeni Ar-Ge projeleri

SSB 8'inci Ar-Ge Paneli toplantısı sonucu başlatılması kararı alınan projeler ve SAGA çağrısı şunlar: