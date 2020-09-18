Türk savunma sanayisinin Güney Asya seferi 26 Ekim'de başlıyor

18 Eylül 2020

Türk savunma sanayisinin dünya pazarlarında daha etkin yer alması ve yeni fırsatlara ulaşması için düzenlenen Defence Port Turkey Fuarı, bu yıl 6'ncı kez kapılarını "Defence Port Turkey-Güney Asya" olarak açacak.

Capital Exhibition Başkanı Hakan Kurt, düzenlendiği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle fuarın sanal ortamda 26-28 Ekim'de gerçekleştirileceğini açıkladı.

Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'dan askeri heyetlerinin katılacağı fuarda, heyetler ve firmaların videokonferans yöntemiyle bir araya geleceğini belirten Kurt, katılımı beklenen askeri heyet sayısının 80'in üzerinde olduğunu bildirdi.

Kurt, Türk savunma sanayisinin son dönemde gösterdiği gelişimin ihracat performansına da yansıdığına işaret ederek şöyle konuştu: "Türkiye'nin artık sergileyecek yer ya da platform sorunu yok. Bu çok büyük bir avantaj sunuyor. Sadece ASELSAN, Pakistan'da 26 yılda 1 milyar doların üzerinde satış gerçekleştirmiş. Pakistan'a yönelik Atak helikopteri, 4 adet MİLGEM projeleri mevcut. Bangladeş'te ROKETSAN ile Otokar'ın tamamlanan ve devam eden projeleri var. Pakistan, Bangladeş ve Afganistan, Türkiye için çok sıcak savunma sanayisi pazarları. Çeşitli iş birliği fırsatları var. 26-28 Ekim'de başarılı bir fuar gerçekleştirmeyi umuyoruz."

"Hedef, üç ülkeye 5 milyar dolarlık savunma sanayi ihracatı yapılmasını sağlamak"

Bölgeye yönelik ihracat hedefine de değinen Hakan Kurt, "Hedefimiz Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'a önümüzdeki 10 yılda 5 milyar dolarlık savunma sanayisi ihracatı gerçekleştirilmesini sağlamak. Bu hedef çok rahatlıkla gerçekleştirilebilir. Özellikle deniz projeleri Pakistan ve Bangladeş'te öne çıkıyor. Atak helikopterinin teslimatıyla da hava platformlarında da önemli bir referans sağlamış olacağız." dedi.

Hakan Kurt, fuarda ayrıca 3 ülkeden askeri heyetlerin güçlerini, ihtiyaçlarını ve yeni teknolojilere nasıl uyum sağlayacaklarını açıklayacaklarını kaydetti.

Güney Asya'nın stratejileri bu fuarda

Güney Asya’nın önemli devlet ve askeri yetkililerini bir araya getirecek oturumlarda, ülkelerin askeri temsilcileri konu başlıkları ile ilgili olarak genel tedarik ve lojistik planlarını da açıklamış olacaklar.

“Güney Asya’da Yeni Jenerasyon Kara Kuvvetleri” isimli webinarlar, 26 Ekim 2020 günü Türkiye saati ile 10:00’da Bangladeş, 13:00’de Pakistan ve 15:00’de Afganistan olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek.

“Güney Asya’da Deniz Gücü ve Gelecek Planları” webinarda ise 27 Ekim 2020 günü Türkiye saati ile 10:00’da Bangladeş ve 13:00’de Pakistan olmak üzere 2 oturumda yapılacak.

“Güney Asya’da Hava Savunma Stratejileri”nin konuşulacağı webinar 28 Ekim 2020 günü Türkiye saati ile 10:00’da Bangladeş, 13:00 de Pakistan ve 15:00 te Afganistan olmak üzere 3 oturumda konuşulacak.

3 gün sürecek fuarda ise katılımcı firmalar Pakistan katılan 40’ı aşkın heyet Bangladeş’ten katılan 25’i aşkın heyet ve Afganistan’dan katılan 10’u aşkın heyetle 3 gün boyunca B2G görüşmeler yapma imkanı bulacaklar. Fuarda 500’ün üzerinde iş görüşmesi planlanıyor.