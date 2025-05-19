Türk şirketlere Hong Kong’tan finansman daveti

Hamide HANGÜL

Türkiye ve Hong Kong arasında çifte ver­gilendirmenin ön­lenmesine yönelik kapsam­lı bir anlaşma imzalandığını açıklayan InvestHK Yatırım Teşvik Genel Müdürü Alpha Lau, söz konusu anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Mec­lisi’nden (TBMM) geçerek, onanmasını beklediklerini söyledi.

Söz konusu anlaşma Hazine ve Maliye Bakanlı­ğı Gelir İdaresi Başkanı Be­kir Bayrakdar ve Hong Kong Finansal ve Hazine Bakanı Christopher Lui arasında 24 Eylül 2024 itibarıyla imza­lanmıştı. Türk yatırımcı ve girişimcileri Hong Kong’a yatırıma davet eden Alpha Lau, Kuşak ve Yol güzergâ­hındaki önemli ekonomiler­den olan Türkiye’nin yanı sı­ra, Budapeşte, Macaristan, Kahire ve Mısır’a bir dizi zi­yaret gerçekleştireceğini ak­tardı.

“Asya’ya açılan köprüyüz”

Amaçlarının Hong Kong ile ticaret yapmak isteyen şirketlere destek sağlamak olduğunu dile getiren Alpha Lau, şöyle devam etti: “As­ya’dan farkı yerlere geçer­ken Hong Kong’u bir köp­rü olarak kullanabilirsiniz. Sıçrama tahtası olarak kul­lanarak işlerini büyütmek, onlara yardımcı olmak için buradayız. Çin’in bir parça­sı olmamıza rağmen kendi para birimimiz, hukuk siste­mimiz var.

Türkiye’deki şir­ketler Hong Kong’u kullana­rak Asya pazarlarına açılabi­lir. Aynı şekilde, İstanbul’un Çin’de iş yapan pek çok şir­ket için Avrupa ve Afrika’ya açılan bir kapı olabileceğini ve onların da İstanbul’u bir merkez olarak kullanabile­ceğini düşünüyorum.” Lau, öte yandan Çin’in, Türkiye için büyük bir pazar olduğu­nu belirterek, “Her iki ülke için de ciddi bir ticaret po­tansiyeli var” ifadelerini kul­landı.

Türkiye’de teknoloji şirketleri öne çıkıyor

Hong Kong’da 4 bin 700 start-up olduğunu, bunla­rın yüzde 28’inin oraya taşı­nanlardan oluştuğuna işaret eden Alpha Lau, “Türkiye’de yeni teknoloji şirketlerinin de öne çıktığının farkında­yız. Bu noktada Hong Kong finansman sağlanması nok­tasında elverişli. Borsaya kote olarak da kendilerine fi­nansman sağlayabiliyorlar” diye konuştu.

Şirket açmanın da kolay olduğunu, gümrük vergisi­nin olmadığını belirten Al­pa Lau, sözlerini şöyle sür­dürdü: “Hong Kong’un kü­resel bir finans merkezi ve Asya’nın sıçrama tahtası olarak sahip olduğu avantaj­lar, Türkiye, Macaristan ve Mısır’dan gelen işletmelerin anakaraya, Güneydoğu As­ya Ülkeleri Birliği (ASEAN) pazarlarına, Asya ve ötesine açılmaları için Hong Kong’u iş ortağı haline getiriyor. Ku­şak ve Yol Girişimi’ne bağlı olarak, işbirliğini teşvik et­meyi ve Hong Kong’un bölge genelinde başarılarını nasıl artırabileceğini göstermeyi dört gözle bekliyoruz.”