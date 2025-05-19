Türk şirketlere Hong Kong’tan finansman daveti
“Türkiye’deki şirketler Hong Kong’u kullanarak Asya pazarlarına açılabilir” diyen InvestHK Yatırım Teşvik Genel Müdürü Alpha Lau, iki ülke arasında çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik kapsamlı bir anlaşma imzalandığına dikkat çekti.
Hamide HANGÜL
Türkiye ve Hong Kong arasında çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik kapsamlı bir anlaşma imzalandığını açıklayan InvestHK Yatırım Teşvik Genel Müdürü Alpha Lau, söz konusu anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) geçerek, onanmasını beklediklerini söyledi.
Söz konusu anlaşma Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar ve Hong Kong Finansal ve Hazine Bakanı Christopher Lui arasında 24 Eylül 2024 itibarıyla imzalanmıştı. Türk yatırımcı ve girişimcileri Hong Kong’a yatırıma davet eden Alpha Lau, Kuşak ve Yol güzergâhındaki önemli ekonomilerden olan Türkiye’nin yanı sıra, Budapeşte, Macaristan, Kahire ve Mısır’a bir dizi ziyaret gerçekleştireceğini aktardı.
“Asya’ya açılan köprüyüz”
Amaçlarının Hong Kong ile ticaret yapmak isteyen şirketlere destek sağlamak olduğunu dile getiren Alpha Lau, şöyle devam etti: “Asya’dan farkı yerlere geçerken Hong Kong’u bir köprü olarak kullanabilirsiniz. Sıçrama tahtası olarak kullanarak işlerini büyütmek, onlara yardımcı olmak için buradayız. Çin’in bir parçası olmamıza rağmen kendi para birimimiz, hukuk sistemimiz var.
Türkiye’deki şirketler Hong Kong’u kullanarak Asya pazarlarına açılabilir. Aynı şekilde, İstanbul’un Çin’de iş yapan pek çok şirket için Avrupa ve Afrika’ya açılan bir kapı olabileceğini ve onların da İstanbul’u bir merkez olarak kullanabileceğini düşünüyorum.” Lau, öte yandan Çin’in, Türkiye için büyük bir pazar olduğunu belirterek, “Her iki ülke için de ciddi bir ticaret potansiyeli var” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de teknoloji şirketleri öne çıkıyor
Hong Kong’da 4 bin 700 start-up olduğunu, bunların yüzde 28’inin oraya taşınanlardan oluştuğuna işaret eden Alpha Lau, “Türkiye’de yeni teknoloji şirketlerinin de öne çıktığının farkındayız. Bu noktada Hong Kong finansman sağlanması noktasında elverişli. Borsaya kote olarak da kendilerine finansman sağlayabiliyorlar” diye konuştu.
Şirket açmanın da kolay olduğunu, gümrük vergisinin olmadığını belirten Alpa Lau, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hong Kong’un küresel bir finans merkezi ve Asya’nın sıçrama tahtası olarak sahip olduğu avantajlar, Türkiye, Macaristan ve Mısır’dan gelen işletmelerin anakaraya, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) pazarlarına, Asya ve ötesine açılmaları için Hong Kong’u iş ortağı haline getiriyor. Kuşak ve Yol Girişimi’ne bağlı olarak, işbirliğini teşvik etmeyi ve Hong Kong’un bölge genelinde başarılarını nasıl artırabileceğini göstermeyi dört gözle bekliyoruz.”