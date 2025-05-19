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Türk şirketlere Hong Kong’tan finansman daveti

“Türkiye’deki şirketler Hong Kong’u kullanarak Asya pazarlarına açılabilir” diyen InvestHK Yatırım Teşvik Genel Müdürü Alpha Lau, iki ülke arasında çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik kapsamlı bir anlaşma imzalandığına dikkat çekti.

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Türk şirketlere Hong Kong’tan finansman daveti
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Hamide HANGÜL

Türkiye ve Hong Kong arasında çifte ver­gilendirmenin ön­lenmesine yönelik kapsam­lı bir anlaşma imzalandığını açıklayan InvestHK Yatırım Teşvik Genel Müdürü Alpha Lau, söz konusu anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Mec­lisi’nden (TBMM) geçerek, onanmasını beklediklerini söyledi.

Söz konusu anlaşma Hazine ve Maliye Bakanlı­ğı Gelir İdaresi Başkanı Be­kir Bayrakdar ve Hong Kong Finansal ve Hazine Bakanı Christopher Lui arasında 24 Eylül 2024 itibarıyla imza­lanmıştı. Türk yatırımcı ve girişimcileri Hong Kong’a yatırıma davet eden Alpha Lau, Kuşak ve Yol güzergâ­hındaki önemli ekonomiler­den olan Türkiye’nin yanı sı­ra, Budapeşte, Macaristan, Kahire ve Mısır’a bir dizi zi­yaret gerçekleştireceğini ak­tardı.

“Asya’ya açılan köprüyüz”

Amaçlarının Hong Kong ile ticaret yapmak isteyen şirketlere destek sağlamak olduğunu dile getiren Alpha Lau, şöyle devam etti: “As­ya’dan farkı yerlere geçer­ken Hong Kong’u bir köp­rü olarak kullanabilirsiniz. Sıçrama tahtası olarak kul­lanarak işlerini büyütmek, onlara yardımcı olmak için buradayız. Çin’in bir parça­sı olmamıza rağmen kendi para birimimiz, hukuk siste­mimiz var.

Türkiye’deki şir­ketler Hong Kong’u kullana­rak Asya pazarlarına açılabi­lir. Aynı şekilde, İstanbul’un Çin’de iş yapan pek çok şir­ket için Avrupa ve Afrika’ya açılan bir kapı olabileceğini ve onların da İstanbul’u bir merkez olarak kullanabile­ceğini düşünüyorum.” Lau, öte yandan Çin’in, Türkiye için büyük bir pazar olduğu­nu belirterek, “Her iki ülke için de ciddi bir ticaret po­tansiyeli var” ifadelerini kul­landı.

Türkiye’de teknoloji şirketleri öne çıkıyor

Hong Kong’da 4 bin 700 start-up olduğunu, bunla­rın yüzde 28’inin oraya taşı­nanlardan oluştuğuna işaret eden Alpha Lau, “Türkiye’de yeni teknoloji şirketlerinin de öne çıktığının farkında­yız. Bu noktada Hong Kong finansman sağlanması nok­tasında elverişli. Borsaya kote olarak da kendilerine fi­nansman sağlayabiliyorlar” diye konuştu.

Şirket açmanın da kolay olduğunu, gümrük vergisi­nin olmadığını belirten Al­pa Lau, sözlerini şöyle sür­dürdü: “Hong Kong’un kü­resel bir finans merkezi ve Asya’nın sıçrama tahtası olarak sahip olduğu avantaj­lar, Türkiye, Macaristan ve Mısır’dan gelen işletmelerin anakaraya, Güneydoğu As­ya Ülkeleri Birliği (ASEAN) pazarlarına, Asya ve ötesine açılmaları için Hong Kong’u iş ortağı haline getiriyor. Ku­şak ve Yol Girişimi’ne bağlı olarak, işbirliğini teşvik et­meyi ve Hong Kong’un bölge genelinde başarılarını nasıl artırabileceğini göstermeyi dört gözle bekliyoruz.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL