Türk şirketlerinden İtalya’ya endüstriyel mutfak çıkarması

Takip Et

İmam GÜNEŞ

Türkiye ihracatının cari fazla verdiği ve en çok büyüme kaydettiği sektörlerinden olan endüstriyel mutfak sektörü, ihracatta gaza bastı. Geçen yılı yaklaşık 1,8 milyar dolarlık ihracatla kapatan sektör, bu seviyeyi 2021 yılının 9 ayında yakaladı. Yılı 2,5 milyar dolarla tamamlamak isteyen sektör, dünya sıralamasında da sınıf atlamaya kararlı. Dünya ihracatında sektöründe 8’inci ülke sırada olan Türkiye, son 20 yılda yüzde 2408’lik artış ile en fazla büyüme sağlayan ülke oldu. İhracatta önemli yer tutan Host Milano’da buluşan 65 Türk firması da önemli işbirlikleri ve siparişlere imza attılar.

En fazla yabancı katılım Türkiye’den

Host Milano fuarının sektör açısından önemine değinen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, Milano fuarının 42’nci kez düzenlendiğini belirterek, toplam 835 firmanın fuarda yer aldığını kaydetti. Ülke bazında İtalya’dan sonra en fazla katılımcının Türkiye olduğunu söyleyen Öztiryaki, “Yabancı katılım olarak ilk sıradayız. Fuarda yer sorunumuz var. 4 bin 500 metrekare alandayız. Katılım için çok fazla talepte bulunan firmamız oldu. Yer verseler bu sayıyı 150’ye kadar çıkabiliriz” dedi.

Kapasite artırma çalışmaları başladı

Yurtdışındaki önemli fuarlara Türkiye’nin her noktasından katılım talebi geldiğini aktaran Öztiryaki, şöyle devam etti: “Sanayi cesaretimiz arttı. Herhangi bir şeyi yapamayacağımıza yönelik düşüncelerimizi atlattık. Bizi müşteriler bir yerlere getiriyor. Müşteri aynı zamanda bir öğretmendir. Buradaki firmalarla çok yakın temastayız. Her şeyi paylaşıyoruz. Sektörümüz kendini çok geliştiren, geliştirme konusunda sıkıntısı olmayan, çok cesur yatırımcıları olan bir sektör. Türkiye ortalamasının 4 katı katma değere sahibiz ve cari fazla veriyoruz. Dünyanın her kıtasından, çok önemli ülkelerden önemli siparişler aldılar.”

Sektörün Amerika’da kendini ispat etmeye başlayacağına değinen Öztiryaki, “ABD’nin istediği kalite standartları var. Kalite standartları belgelerini alacağız. Buzdolaplarının, fritözlerin ve bulaşık makinelerinin belgelerini almış durumdayız. Bu pazara çok fazla odaklanmamıştık. Fuarda birçok ABD’li firma sipariş verdi. Orası bütün dünya için çok büyük bir sektör. ABD, sektörümüz bazında 2020 yılında 16 milyar dolar ithalat yaptı. Bizim ihracatımız 120 milyon dolar civarında. Kalite belgelerini tamamladığımızda ihracatımız ciddi şekilde artacak” diye konuştu.

“Hammadde üretene destek verilmeli”

Plastik, paslanmaz, alüminyum gibi hammadde üretimlerinde açık ara destek verilmesi gerektiğinin altını çizen Öztiryaki, “Hammadde üretimi ile ilgili yatırımcılara pozitif ayrımcılık yapılması gerekiyor. Günün sonunda memleket kazanacak. Ne kadar çok katma değerli ürün yapmayı, ne kadar çok sayıda üretmeyi öğrensek de hammaddeyi bulamadığımızda hiçbir şey ifade etmiyor. Hammadde çok kilit bir nokta ve maalesef bu noktada dünyaya bağlıyız” değerlendirmesini yaptı.

Mutfak sektörü için OSB geliyor

Sektör genelinde kapasite yatırımlarının arttığına dikkat çeken İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) arayışı içerisinde olduklarına da değindi. Bu konuda çalışmalara başladıklarını dile getiren Öztiryaki, “Marmara Bölgesi ve çevresinde arayışlarımız var. Çünkü yetişmiş eleman bu bölgede. Hemen her sektörün en önemli sorunlarının başında teknik servis problemi geliyor.

Yurtdışından tüm sektörün teknik servisini yapabilecek firmalar getirmeliyiz. OSB’nin tüm mutfak sektörünün buluşma noktası olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yatırıma ve krediye ihtiyacımız var”

Endüstriyel mutfak sektörünün geçen yıl 1,8 milyar dolar ihracat ile gayet başarılı bir yıl geçirdiğini ifade eden Öztiryaki, şu bilgileri verdi: “Eylül ayında geçen yılın rakamlarını yakaladık. Bu seneki hedefimiz 2,5 milyar dolara ulaşmak. İDDMİB olarak da 8,4 milyar dolardan 12 milyar dolarlara yaklaştık. Ciddi derecede siparişler alıyoruz. Üretimlerimizi artırmamız gerekiyor. Yatırıma, yatırımlar için krediye ihtiyacımız var. Sanayiciye arsa bulmak konusunda kolaylıklar sağlanmalı, teşvikler artırılmalı. Devletimizin uygun fiyatlara vereceği her fabrika arsası vergi ile geri dönecek. Finansmana erişimin ve fabrika kurmanın kolaylaştırılması gerekiyor. Tüm sektörlerin yatırıma ihtiyacı var. Uzun vadede devletin de kazanacağı, işsizliği azaltacak eylem planlarına ihtiyacımız var. Türkiye’nin ilerlemesi için bunlar çok önemli.”