'Türk somonu'ndan sonra 'Türk havyarı' da yolda

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği tarafından 13-15 Şubat'ta düzenlenen 10'uncu Su Ürünleri Yetiştiriciliği Çalıştayı'na katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtalayan Gizligider, su ürünlerinde avcılıktan ziyade yetiştiriciliğin daha ön plana çıkmaya başladığını ifade etti.

Türkiye'nin de bu alanda kendisini geliştirdiğini vurgulayan Gizligider, üretimin ihracata pozitif yönde yansıdığını kaydetti.

2 milyar doları geçti

Türkiye'nin su ürünleri ihracatının geçen yıl 2 milyar doları aştığını hatırlatan Gizligider, "İhracatımız bir gurur tablosu. Kendimize yeterliliğimiz yüzde 130'larda. Şimdi ise geçmiş başarılarımızla yetinmeyeceğiz, yeni başarılara imza atacağız. Özellikle markalaşma, işlenmiş ve katma değerli ürün konularına eğileceğiz. Artık Türk balıkları, Türk su ürünleri, dünyanın herhangi bir noktasında kendi markasıyla beğenilir, talep edilir, istenilir duruma gelecek." diye konuştu.

Son 10 yılda markalaşma alanında da iyi çalışmalar yapıldığını ancak bunu yeterli bulmadıklarını söyleyen Gizligider, Türkiye'de yetiştirilen ürünlerin yurt dışına gönderilip, başka bir marka ile tekrar yurda girmesini istemediklerini ifade etti.

'Türk havyarını da konuşacağız'

Gizligider, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk somonu gerçekten artık ismiyle anılır, ismiyle istenir, talep edilir oldu. Gittiğimiz ülkelerde bunu görüyoruz, gurur duyuyoruz. Türk somonundan sonra başında 'Türk' olan yeni müjdeler yolda. 2025'te markalaşmaya dair yeni bazı ürünleri de tanıtacağız. Bunların içinde Türk havyarını da konuşacağız. Yine Türkiye menşeli yeni bir markayı da dünyaya hediye edeceğiz. Altyapısı hazırlandı."

Üretilen su ürünlerinin birçok ülkeye gönderildiğine işaret eden Gizligider, "Neredeyse her noktada varız. Su ürünlerinde yakın coğrafya başta olmak üzere çok ilginç Japonya'ya da Norveç'e de ihracatta bulunuyoruz. Balıkçılığın merkezi sayılan ülkelere de ihracat yapıyoruz. Afrika'nın, Balkanlar'ın neredeyse her yerinde varız. İngiltere'ye, ABD'ye, Rusya'ya ihracat gerçekleştiriyoruz." dedi.

Gizligider, bu seneki su ürünleri ihracatının geçen yıla göre daha fazla olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.