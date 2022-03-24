Türk tekstil sektörü, küresel büyümesine tasarımla güç katacak

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) tarafından 15 yıldır gerçekleştirilen Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışması bu yıl ilk defa ‘Futuretex İstanbul’ markası altında “FutureBase International” ve ‘FutureTech’ olarak iki ayrı yarışma gerçekleştirilecek.

Tekstil sektöründeki yeteneklerin yarışacağı ödüllü tasarım yarışmasında, FutureBase’de yarışma koçluğunu tasarımcı Tuvana Büyükçınar, FutureTech’te ise tasarımcı Özlem Süer gerçekleştirecek.

Birinciye 200 bin TL ödül

Her iki yarışmada birinciye 200 bin TL, ikinciye 150 bin TL, üçüncüye 100 bin TL ödül verilecek. FutureBase kategorisinde söz konusu ödüllere ek olarak yurt dışı eğitim hakkı, 6 ay yurt içinde yabancı dil eğitimi hakkı, PV Paris fuarını ziyaret ve 60 bin TL jüri özel ödülü de bulunuyor.

FutureBase kategorisinin temaları, “Sürdürülebilirlik”, “Doğal Elyaflar”, “Denim”, “Geleneksel Dokumalar” olacak. FutureTech yarışmasının temaları ise “Biotech”, “Dijitalleşme”, “NanoTech”, “Smart Textile” olarak belirlendi.

“Global büyüme tasarımla ve inovasyonla gelecek”

Futuretex İstanbul Yarışması ile tasarım gücü yüksek ürünlerle Türkiye ekonomisinde katma değer yaratmayı amaçladıklarını belirten İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “Dünyanın en büyük 5. tekstil ihracatçısı olan sektörümüzün küresel ihracattan daha büyük pay alabilmesi için Türkiye'deki tasarım gücünün bir üst seviyeye çıkarılması büyük önem taşıyor. Yarışmamız kapsamında düzenlenecek olan ‘FutureTech’ kategorisinde teknik tekstil sektörümüzdeki inovasyon kabiliyetimizin de artmasını hedefliyoruz. Teknik tekstiller, Türk tekstil sektörünün katma değerli ihracat artışı hedefinde en önemli alt ürün gruplarımızdan bir tanesi. Bu kapsamda inovatif fikirlerin değerlendirileceği ve üretime kazandırılacağı yarışmamızı çok önemsiyoruz. Tasarımı katma değerli ihracatın kilit unsurlarından biri olarak görüyoruz. Tasarım alanında çalışacak nitelikli gençlerimizi destekliyoruz. Bu kapsamda bu yıl FutureBase International markası altında gerçekleştireceğimiz kumaş tasarım yarışmamız, yüzlerce tasarımcımıza ilham kaynağı olacak.” diye konuştu.

Teknik tekstil alanında inovatif projeler üretilecek

FutureTech kategorisinin teknik tekstil odağında bu yıl ilk defa düzenlendiğini belirten İTHİB Başkan Yardımcısı Fatih Bilici, “FutureTech kategorisi aslında bir inovasyon ve fikir yarışması. FutureTech ile teknik tekstil sektöründeki inovatif fikirlerin ve projelerin desteklenmesini hedefliyoruz. FutureBase International yarışması ağırlıklı olarak moda tasarım alanındaki öğrencileri ilgilendirirken, FutureTech daha çok tekstil mühendisliği öğrencileri, akademisyenleri, endüstriyel tasarım bölümlerini ve startup’ları ilgilendiriyor. İTHİB olarak sektörümüz için önemli olan iki farklı kategoriyi tek bir çatı altında birleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Yeni yarışmamızla birlikte hedefimiz her yıl olduğu gibi yeni tasarımcılarımızı sektöre, inovatif fikirleri de üretime kazandırmak olacak.” dedi.