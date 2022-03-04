Türk tekstili dünyada ilk 3 sıraya oynayacak

İmam GÜNEŞ

İhracatçı birliklerinde nisan ayında gerçekleşecek seçimler için çalışmaların en sakin yürütüldüğü birliklerden biri İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB). Tek liste ile gidilen 2018 seçimlerinde başkan olan Ahmet Öksüz, yeni dönem için de adaylığını koydu. Mevcut listesinin çoğunluğuyla yola devam edecek olan Kipaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Öksüz’ün seçimlere yine tek liste girmesi bekleniyor. Öksüz, firmaların mevcut pazarlardan aldığı payları büyütmenin yanı sıra, onları uzak pazarlara da hazırlamak istiyor. Öksüz’ün en büyük hedefi ise geçen yıl dünyada 5’inci sıraya yükselen Türk tekstil ihracatını ilk 3 sıraya yerleştirmek. İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, sektörün mevcut durumunu ve yeni dönem projelerini DÜNYA’ya anlattı. Geçen yıl ihracatta hedefl erini yakaladıklarını ve 12,9 milyar dolarlık ihracat sağladıklarını belirten Öksüz, şu ifadeleri kullanıyor:

“Geçen sene Güney Kore’yi geçerek dünya ihracatında 5’inci sıraya yerleştik. Hedefimiz ilk 3 sıra. Sektörün küresel büyüklüğü 400 milyar doların üzerinde. Dünyadan yüzde 3,1 pay alıyoruz. Bu payı yüzde 4’e çıkarırız ama hedefimiz yüzde 5 pay almak. 2022 yılı ihracatımızı 15 milyar dolar olarak belirledik. Güney Amerika ve Japonya pazarlarını önemsiyoruz. Toplam hedefl ere ulaşmak için uzak pazarlarda başarılı olmamız gerekiyor. 4 yıllık dönemimizde 20 milyar doları görmek istiyoruz. Hedefl erimiz için en önemli kriterimiz insan gücü olacak. Eğitimlere verdiğimiz desteklerin karşılığını alarak en azından beyaz yakada sorun yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Mavi yakayı yakalamak için cezbedici ve kariyer odaklı fırsatların olduğu bir sektör olduğumuzu anlatacağız. Mesajlarımızı ve çalışmalarımızı artıracağız.”

GDO’suz Türk pamuğunu dünyaya tanıtacak

Teknik tekstil ve sürdürülebilirlik ile Ur-Ge projelerinin olduğunu ifade eden Öksüz, “Dünyadaki eğilim sürdürülebilirliğe önem vermek, ürünleri doğaya en az zararla üretmek üzerine. Bunun için “Sustainability Talks” çalıştayımızı gerçekleştirdik. Komitemizi kurduk, firmalarımıza eğitimler veriyoruz. Aldığımız sonuçlar, firmaların bu konunun hassasiyetini algıladıkları yönünde. Biz büyük bir ölçüde hazırız. Büyük alım gruplarına da bu şartlara hızlı şekilde adapte olduğumuzu anlatıyoruz. Türk pamuğunun özelliği GDO’suz olması. Sürdürülebilir bir ürün olduğu için dünyada tanıtımını yapıyoruz. Tanıtım filmleri hazırladık” diyor.

New York’ta fuar düzenliyor

Fuarların sektör için çok önemli olduğunu vurgulayan Öksüz, “Yılda iki kez New York’ta fuar düzenliyoruz. Bu yıl temmuz ayında yapmayı planlıyoruz. Başka bir ülkede kendi fuarını yapan tek ihracatçı birliğiyiz. Bu fuardan beklentimiz çok yüksek. İstanbul Ticaret Odası ile iş birliği yaptık ve 16-18 Mart 2022 tarihlerinde Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı’nı yapacağız. Minimum 25 ülkeden 1000’in üzerinde yabancı katılım bekliyorduk. Ancak Rusya’nın savaş ortamında olması, oradaki alıcıların gelmesini etkileyecek. Yine de bu fuar iç piyasamız için bile çok önemli. Çünkü tekstil ve hazır giyim olarak 1,2 milyon istihdam, iç piyasa ve ihracat olmak üzere 60 milyar dolarlık hacim sağlıyoruz. 200 firmamız bu fuarda yer alacak” şeklinde konuşuyor.

İplik yatırımları hızlandı cari fazla sağlayacak

Son yıllarda iplik yatırımlarının arttığına dikkat çeken Öksüz, şu bilgileri veriyor: “Firmalarımız 12,7 milyar TL pamuk ipliği olmak üzere iplikte toplamda 15,7 milyar TL’lik yatırım teşvik belgesi aldılar. Yatımların bir kısmı devreye girdi. Diğerleri hızla devreye giriyor. 200 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu yatırımlar Türkiye’nin sigortası olacak. Hammaddede dünyada ciddi sıkıntılar var. Elyafta ciddi ithalatçıyız. Geçen yıl sadece pamuk elyafında 2,3 milyar dolar ithalat yaptık. Talep çok yüksek, Türkiye’nin kendine yeterli üretimi var. İplikte geçen yıl yüzde 67 artışla 2,6 milyar dolar ihracat yaptık, yüzde 33 artışla 3,3 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdik. Bu yatırımlarla birlikte ihracatta sıçrama yaparız.”

“SAVAŞTAN ETKİLENEN FİRMALARIMIZA İGE DESTEĞİ SUNMAK İSTİYORUZ”

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından hedef pazarlardan olan Rusya’da belirsizlik ortamı oluştuğunu kaydeden Ahmet Öksüz, şunları söylüyor: “Firmalar mevcut yüklemelerini yapamıyor. Üretim devam ettiği müddetçe hammaddeye ihtiyaç var. Biz ara malı üretiyoruz. Rusya’daki konfeksiyon üreticilerine ihraç ediyoruz. Bu durumun çok uzun süreceğini düşünmüyorum. Çünkü ticaretin bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Ukrayna, Rusya pazarına göre çok küçük. Ukrayna’dan bir şey beklemiyoruz artık. İhracatı Geliştirme AŞ’nin (İGE) faaliyete geçmesiyle ağırlıklı olarak Rusya ve Ukrayna’ya ihracat yapan firmalarımıza finansman desteğinde bulunmak istiyoruz. Konuyu Ticaret Bakanlığı’mıza da ilettik.”

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