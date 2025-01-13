Türk Telekom Ceo’su Önal: Dijital dönüşüm trendlerine yön veriyoruz

Las Vegas’ta bu yıl 7-10 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşen dünyanın en büyük tüketi­ci elektroniği fuarı CES, “Di­ve In” (Derinlemesine Keş­fet) temasıyla geleceğin tek­nolojik yeniklerine odaklandı.

Etkinlikte, yapay zekâ, dijital sağlık, mobilite ve sürdürü­lebilirlik konuları öne çıkan başlıklar oldu. CES 2025 kap­samında açıklamalarda bu­lunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türk Telekom’un yenilikçi yaklaşımıyla hem Türkiye’de hem de global are­nada fark yarattığını belirtti.

“Uydu bağımsız 5G, uluslararası hale geliyor”

Önal, Türk Telekom olarak, sadece teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda onu geliş­tiren ve ihraç eden bir ekosis­temin merkezinde olduklarını ifade ederek, “Milli sorumlu­luk bilincimizle ülkemiz için dijitalleşmeyi sağlayan kilo­metre taşlarını oluşturmaya li­derlik ederken, bir yandan yer­li iş birliklerimizle güçleniyor, diğer yandan da global firma­larla gerçekleştirdiğimiz or­taklıklarla bölgemizin tekno­lojici taşıyıcısı olma sorum­luluğunu yerine getiriyoruz.

Bölgenin teknoloji taşıyıcısı olarak, küresel iş birliklerimiz ve grup şirketlerimizin de kat­kılarıyla RIC ve SEBA gibi ti­carileştirdiğimiz ürünlerimi­zi dünya pazarlarına sunuyo­ruz. Dünyaya kazandırdığımız bir diğer yeni teknoloji olan uy­du bağımsız 5G senkronizas­yon çözümümüzün ise ulusla­rarası standardizasyon süreç­lerini tamamlamak üzereyiz. Grup şirketimiz Argela ve onun Amerika’daki iştiraki Netsi­a’nın 5G ve fiber alanlarında­ki kazanımları dünya trend­lerine yön veren bir seviyeye ulaştı. Bugün, Argela ve Netsi­a’nın; 5G ve fiber alanları dâ­hil 70 adet uluslararası patenti bulunuyor.

Girişim sermayesi şirketimiz Türk Telekom Ven­tures’ın yerli girişimlerimizi küresel oyuncular arasına ka­tan rolü ile de ülkemizin ino­vasyon gücünü dünya sahne­sine taşıyoruz” dedi. Türk Te­lekom’un telekomünikasyon şirketi olmanın ötesinde tek­nolojisini ihraç etme misyonu olduğunun altını çizen Önal, “Sektörümüzün önünde bir 5G süreci var. Bu süreçte hedefi­miz 5G’ye olabildiğince yerli unsurlarla geçerek, bu tekno­lojiyi sadece kullanan değil et­rafına da kullandıran bir güç olmak. 5G vizyonumuz sadece altyapı yatırımlarıyla da sınır­lı değil elbette.

Saha testlerin­den uzun yıllardır devam eden Ar-Ge çalışmalarımıza kadar, 5G konusunda kapsamlı bir ha­zırlık süreci yürüttük. Dijital­leşmenin ön koşullarından biri olan fiberleşme ve 5G sürecin­de başarılı bir strateji ile emin adımlarla ilerliyoruz. 5G’nin efektif kullanılması için fibe­re bağlı LTE mobil baz istas­yonu oranımızı ise %53’e yük­selttik. Bu erişim ağı ile dijital yaşamı her yerde hızlı ve ke­sintisiz bağlantı deneyimiyle desteklediğimiz fiber mobilite çağını başlatarak dijital dönü­şümde liderliğimiz taçlandır­dık” diye konuştu.

Önal, Türk Telekom olarak, ülkemizde neredeyse tüm sek­törlerde dijitalleşmeye katkı sağladıklarına vurgu yaparak, “Dijitalden altyapıya, fiberden mobile, müşteri deneyiminden girişimlere, her alanda faali­yetlerimizle ülkemizin tekno­loji ihracında bayrak taşıyıcısı olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

121 girişime 70 milyon TL nakit desteği

Destek verdikleri girişimlerin dünya çapında başarılar elde ettiğini ifade eden Önal “TT Ventures PİLOT programının girişimleri CES gibi dünya çapında prestijli bir etkinlikte yer alarak, teknoloji çözümlerini ve önemli projelerini tanıtma fırsatı yakaladılar. Ülkemizde girişimcilere en çok destek veren şirketlerin başında yer alırken, destek verdiğimiz girişimlerin küresel arenada başarılarını görmek bizi çok mutlu ediyor. PİLOT ile bugüne kadar 121 girişime toplamda yaklaşık 70 milyon TL nakit desteği sağladık. Nakit desteği de sağladığımız 66 PİLOT girişimi yurt içi ve yurt dışından toplam tutarı 51 milyon doları aşan yatırım alarak girişimlerini geliştirme fırsatı yakaladı” dedi.