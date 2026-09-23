Türk treyler sektörü Avrupa'da ihracat rotasını genişletiyor

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Türk treyler endüstrisi, 15-20 Eylül tarihlerinde Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation 2026’da geniş katılımla yer aldı.

Treyler Sanayicileri Derneği (TREDER) çatısı altındaki sektör temsilcileri, yeni nesil taşıma çözümleri ve mühendislik kabiliyetlerini uluslararası sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

Fuarda Türk treyler sektörünün Avrupa pazarındaki konumunun güçlendirilmesi, yeni ülkelere ihracat, distribütör ve bayi ağlarının genişletilmesi ile yüksek katma değerli üretim öne çıkan başlıklar oldu.

Avrupa’da pazar payını artırma hedefi

Sektör temsilcilerinin değerlendirmelerinde Avrupa pazarındaki daralmaya rağmen uzun vadeli büyüme hedeflerinin korunduğu görüldü. Özellikle Batı ve Kuzey Avrupa’da yeni müşterilere ulaşılması ve bayi ağlarının genişletilmesi sektörün öncelikleri arasında yer aldı.

Avrupa ülkelerinin yüksek kalite ve teknik standartlarına yönelik geliştirilen ürünlerin ihracattaki rekabet gücünü desteklediği belirtilirken, standart ürünlerin yanı sıra müşteri ihtiyaçlarına göre geliştirilen özel amaçlı ve yüksek katma değerli çözümlerin önemi arttı.

Sektör temsilcileri, Avrupa’nın yanı sıra Afrika, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinde de yeni ticari fırsatlara odaklandı.

Üretimde ihracatın payı yüzde 80’e kadar çıkıyor

Türk treyler sektöründe ihracatın üretimdeki ağırlığı dikkat çekiyor. Fuara katılan bazı üreticilerde ihracatın toplam üretim içindeki payının yüzde 80 seviyesine ulaştığı, bazı üreticilerin ise tamamen ihracat odaklı çalıştığı belirtildi.

Avrupa pazarındaki talebin yanı sıra yeni coğrafyalara yönelik satışların da üretim planlarını desteklediği kaydedildi. Bazı üreticilerin yıl sonuna kadar üretim kapasitelerini siparişlerle doldurduğu ifade edildi.

Ar-Ge ve robotik üretim yatırımları hızlanıyor

Sektörün uluslararası rekabetinde Ar-Ge, hafiflik, dayanıklılık, yakıt verimliliği ve operasyonel esneklik öne çıktı.

Üreticiler, robotik üretim hatlarından yeni nesil şasi teknolojilerine, özel amaçlı ağır yük araçlarından frigorifik taşımacılık çözümlerine kadar farklı alanlarda yatırımlarını artırıyor.

Özellikle araçların ağırlığının azaltılması, taşıma kapasitesinin artırılması ve yakıt tüketiminin düşürülmesi sektörün yeni ürün geliştirme çalışmalarında temel kriterler arasında yer alıyor.

Sürdürülebilir seri üretime uygun Ar-Ge çalışmalarının da ihracat rekabetinde daha fazla önem kazandığı belirtiliyor.

Türkiye’nin mühendislik kabiliyeti öne çıkıyor

Fuarda sektörün standart seri üretimin yanı sıra müşteriye özel mühendislik çözümleri geliştirme kabiliyeti de öne çıktı.

Ağır tonajlı yük taşımacılığı, konteyner taşımacılığı, frigorifik taşımacılık, tanker ve silobas gibi farklı alanlara yönelik geliştirilen çözümler, Türk üreticilerin uluslararası pazardaki ürün çeşitliliğini artırıyor.

Sektör temsilcilerine göre Türkiye’nin esnek üretim altyapısı ve müşteriye özel çözüm geliştirme kapasitesi, özellikle Avrupa pazarında rekabet avantajı sağlıyor.

Gözler 2027'ye çevrildi

Sektörde 2026 yılı ağırlıklı olarak Ar-Ge, ürün geliştirme, mevcut ihracat pazarlarının korunması ve yeni iş bağlantılarının kurulmasına yönelik yatırımlarla geçti.

Treyler üreticileri 2027’de ise Avrupa pazarında beklenen hareketlenmeyle birlikte ihracat paylarını artırmayı, yeni distribütörlükler oluşturmayı ve yeni ülkelere açılmayı hedefliyor.

Yeni dönemde daha hafif, yüksek katma değerli, sürdürülebilir ve operasyonel verimliliği yüksek taşıma çözümlerinin sektörün büyümesinde belirleyici olması bekleniyor.