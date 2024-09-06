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Türk ürünlerinin aranma sayısı dünyada 10 kat arttı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, “Dünyada arama motorlarında ‘Turkish’ ile başlayan kelimeler daha çok aranmaya başladı. Son 5 yıl içinde Türk ürünlerin dünyada aranma sayısı 10 kat arttı” dedi.

Dünya Gazetesi
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İstanbul›da Ticaret Bakanlığı himayesinde, ETİD organizas­yonu ve TİM ile işbirliğiyle dü­zenlenen İstanbul Küresel E-İhra­cat Zirvesi›nin çok verimli geçtiği­ne işaret eden Çevikoğlu, yurt içi ve yurt dışından gelen talebin beklenti­lerin çok üstünde olduğunu aktardı.

Dünyada e-ticaret hacminin 6 trilyon dolar olduğunu anımsatan Çevikoğlu, şunları söyledi:

“İstanbul Küresel E-İhracat Zir­vesi’ne katılan 30 şirket, bu 6 trilyon doların neredeyse 3,5-4 trilyon dola­rını gerçekleştiren şirketler. Dolayı­sıyla hazine gibi, altın değerinde bir zirve. Birinci önceliğimiz markala­rımızın yurt dışındaki pazar yerle­rinde ürünlerini satabilmesi. Dün­yada Türk ürünlerinin bu kadar iyi, kaliteli olduğu, ürün çeşitliliğinin fazlalığı yeni yeni öğreniliyor. Dün­yadaki birçok firma, özellikle doğu firmaları batıya girmenin anahta­rını Türkiye’de görüyorlar. Türki­ye’de e-ihracatın içindeki payı yüz­de 10’lara doğru gidiyor. Dolayısıyla ihracatı artık e-ihracatla birlikte dü­şünmek ve birlikte planlamak gere­kiyor.”

Globalde arama motorlarında ne arandığına yönelik araştırma yap­tıklarını dile getiren Çevikoğlu, “Turkish” ile başlayan kelimelerin daha çok aranmaya başladığını söy­ledi. Çevikoğlu, şu bilgileri verdi: “Bu bir data. Dünyada arama motorların­da ‘Turkish’ kelimesi geldikten son­ra bir de tıklanma oranları geliyor. Bu ise aradığınızı bulduğunuz an­lamını taşıyor.

Hiç arama yapılma­ması ayrı, arama yapılıp tıklanma­ması ayrı, arama yapılıp tıklanma­sı ayrı bir data. Dünyada ‘Turkish’ kelimesinin ‘Turkish delight’ ör­neğinde olduğu gibi iki kelimeli olarak aranma sayıları, aranan şeye tıklanma sayıları dünya­da giderek artıyor. Bu da bi­ze ilginin arttığını gösteriyor. Bunun ihracattaki artışını gö­rünce, bu dataların uyumunu, doğ­ru entegrasyon olduğunu görüyoruz. Son 5 yıl içinde ‘Turkish’le ürünle­rin dünyada aranma sayısı yakla­şık 10 kat arttı.”

“e-ihracat ve e-ticaret büyümesini ikiye katlayacağız”

Çevikoğlu, Türkiye’de e-ticaretin büyümeye devam ettiğini, trendin bu şekilde süreceğini belirtti. Yılso­nu beklentilerine değinen Çevikoğ­lu, “Yılsonu itibarıyla e-ticarette ge­çen seneye göre yüzde 100’ler civa­rında bir büyüme öngörüyoruz, yılı 3,4 trilyon TL bandında kapatacağı­nı düşünüyoruz"dedi.