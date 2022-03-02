Türk ürünlerinin filmi olacak, 4 milyar insan izleyecek

İmam GÜNEŞ

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nde (İHBİR) Kazım Taycı’nın ardından bir başkan adayı da mevcut yönetim içerisinden çıktı. Toz gıda, kakaolu fındık kreması, kahve ve sıvı pastacılık ürünlerinin üretimini yapan Soyyiğit Gıda’nın Genel Müdür Yardımcısı Aydın Soyyiğit, İHBİR başkanlığı için adaylığını açıkladı. Başkanlığını Haluk Okutur’un yaptığı İHBİR’de başkan yardımcılığı görevini de yürüten Soyyiğit, adaylık konusunda mevcut yönetiminden tam destek aldı.

Projelerini DÜNYA’ya anlatan Soyyiğit, Türkiye’nin bereketli topraklarında üretilen tarımsal ürünlerin kıymetinin bilinmesini, tercih edilmesini ve dünyada tanıtılmasını sağlamak istediklerini kaydetti. Soyyiğit, “Markalaşmanın önemini, Türk ürünlerinin kalitesinin ve değerinin daha fazla anlaşılmasını sağlamak için hazırlatacağımız belgesel film projemiz, dünyaca bilinen dizilerimizin yapımcıları ve oyuncularıyla hazırlanacak ve yüzlerce ülkede yayınlanacak. Değerli üyelerimizin emekleriyle ortaya çıkan ürünlerimizi ve markalarımızı tanıtan belgesel filmimizi yaklaşık 4 milyar insanın izleyeceği National Geographic, Netfl ix gibi dünyanın önde gelen mecralarında paylaşacağız” ifadelerini kullanıyor.

İstanbul gibi stratejik öneme sahip bir şehri küresel bir fuar merkezine dönüştürmek istediklerinin altını çizen Soyyiğit, “Projemiz ile Gulfood, Seal ve Anuga gibi gıda sektörüne mal olmuş uluslararası fuarların Türkiye’de de olmasını amaçlıyoruz. İstanbul’u merkez belirledik. Normalleşmenin başlamasıyla da birlikte projemize dair ilk adımları attık. Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle ülkemize yakışan bir fuar yapacağız” şeklinde konuşuyor.

Her sene 100 öğrenci sektöre kazandırılacak

Sektörde hem sürdürülebilir bir büyüme potansiyeli oluşturmak hem de istihdam sağlamak amacıyla üniversite iş birliklerine çok fazla önem verdiklerini dile getiren Soyyiğit, şöyle devam ediyor: “Ülkemizi ve ihracatçı firmalarımızı dünyada hak ettiği şekilde temsil edecek gençlerimizin ihracat dünyasında yer almalarını sağlamak amacıyla gerekli eğitimleri vererek, dış ticareti en iyi şekilde öğretip her sene en az 100öğrencimize belirlenen kriterlere göre iş imkânı sunacağız. Böylelikle sektörün ve ihracatçı üyelerimizin personel ihtiyacını karşılayacak kalifiye istihdamı sağlayacağız.”

Hedef pazarları arasında uzak pazarların ilk sırada olduğunu kaydeden Soyyiğit, şu bilgileri veriyor: “Satın alma gücümüzün yüksek olduğu ABD, İngiltere ve Avrupa ülkelerinde ihracatımızı geliştirmek için organizasyonlar planlıyoruz. Kuzey, Orta ve Güney Amerika’da fuarlar yapacağız. Aslında hedefimiz tüm dünyaya ihracat yapmak. Japonya, Endonezya, Malezya ve Çin de bizim hedefl erimiz arasında. Müşteriler, fuarlar ve alım heyetleri ile Türkiye’nin potansiyelini görüyor. Bu da ihracat rakamlarımıza yansıyor ve sürdürülebilir ihracatımızın önünü açıyor. Yönetim kurulundaki firmalarımız dünyanın her ülkesine ihracat yapan firmalar. 200’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Adım atmadığımız ülke yok. Biz de üye firmalarımızı bu tecrübelerle dünya pazarlarına açmak istiyoruz.”

Tarımda 100 milyar dolar hedefi

Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna’dan ciddi bir tarımsal ürünler ithalatının olduğunu söyleyen Soyyiğit, “Biz ağırlıklı olarak hammadde alıyor, onu işleyerek ihracata dönüştürüyoruz. Un, buna bir örnek. Dünyanın en büyük un üretim kapasitesi ve ton başına en fazla ihracata sahip ülkesiyiz. Türkiye önemli bir taşıyıcı ülke. Bu ülkelerden aldığımız ürünleri tüm dünyaya işleyerek ulaştırıyoruz. Bizim bu ülkelere önemli ihracatımız var. Bunu artırmaya odaklandık. Rusya’da her yıl gıda fuarı düzenliyoruz. Firmalarımızın Rusya, Ukrayna ve Orta Asya’da ihracatlarının artmasını istiyoruz. Sebze üretiminde dünyada ilk 5, meyvede ilk 4’teyiz ama biz hala 20 milyarlı rakamlardayız. Alacağımız çok yol var. Türkiye, istikrarlı bir çalışmayla tarımda 100 milyar dolarlık ihracatı yakalayabilir.”

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