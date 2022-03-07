Türk ve İtalyan enerji şirketleri ICCI’de bir araya geliyor

İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA), İtalyan elektrik mühendisliği ve elektronik teknolojileri sektörünü bin 400'den fazla üye ile temsil eden ANIE Federasyonu ve teknolojik sektörler alanında İtalya'nın en köklü federasyonlarından ANIMA, Türk ve İtalyan şirketleri arasında işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla 16-18 Mart tarihleri arasında iki ülkenin firmalarını bir araya getirecek. Yenilenebilir enerji teknolojileri fuarın odak noktasında yer alacak.

“Türk-İtalyan şirketleri arasında köprü olacak”

Fuara, İtalya’nın ülke katılımı sağlanmasındaki en büyük hedefin Türkiye ile İtalya arasında mevcut karşılıklı ticaretin gelişimine katkı sunmak olduğunu belirten İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı Direktörü Riccardo Landi, “Türkiye pazarında, İtalyan pazarında ve üçüncü pazarlarda İtalyan - Türk şirketleri arasında işbirlikleri ve ortaklıklar için bağlantılar oluşturulması hedefleniyor. Fuar boyunca enerji üretimi sektörü ve özel olarak yenilenebilir enerji sektöründe Türk ve İtalyan şirketleri arasında işbirliğinin teşvik edilmesi de fuara katılım sağlanmasındaki önemli unsurlardan biri. Hedefimiz, bu sektörde iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek olduğu için, fuarın sektöre katkı açısından çok faydalı geçeceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

ITA, 65 ülkede 78 ofisle hizmet veriyor

ITA İstanbul Ofisi’nin, dünyanın 65 ülkesinde toplam 78 ofisin dahil olduğu geniş bir ağın bir parçası olduğunu belirten Landi, “ITA’nın Milano’da bir ofisi, Roma’da ise merkezi bulunuyor. ITA İstanbul olarak, İtalyan KOBİ’ler ve Türk firmalar arasında ikili ticari ilişkilerin, işbirliğinin ve yatırımların teşvik edilmesi ve geliştirilmesi, İtalya’da gerçekleşen uluslararası fuarlara Türk ticari ziyaretçi heyetlerinin davet edilmesi, Türkiye’de gerçekleşen fuarlara ülke katılımı sağlanması, ikili görüşmeler ve seminer organizasyonlarının yapılması gibi birçok çalışma gerçekleştiriyoruz.” dedi.