Türk ve Suriyeli inşaat firmaları Halep’te el sıkıştı: Suriye’nin yeniden imarında Türk firmaları öncü olacak

Halep’te düzenlenen törenle, Türkiye’den Acarsan Holding ve MRF Group, Suriye’den Al-Hasan Holding ile iyi niyet protokolüne imza attı.

Törene Türkiye Cumhuriyeti Halep Başkonsolosu Muammer Hakan Cengiz, Halep Valisi Azzam El Garib, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, GTB Başkanı Mehmet Akıncı ve çok sayıda davetli katıldı.

TİM Suriye Masası Başkanı Celal Kadooğlu, Halep’te imzalanan protokolün Türkiye-Suriye ticari ilişkilerinde yeni bir dönemi başlattığını belirterek şunları söyledi:

“Suriye hükümeti ve iş dünyasıyla yürüttüğümüz temasların olumlu sonuçlarını alıyoruz. Bugün kardeş şehrimiz Halep’te imzalanan bu protokol, Türk müteahhitlerinin Suriye’nin yeniden yapılanmasında aktif rol almasının önünü açacak. Türk firmalarının deneyimi ve gücü bu süreçte belirleyici olacaktır.”

Kadooğlu, önümüzdeki dönemde diğer sektörlerde de benzer iş birlikleri hedeflediklerini vurguladı.

“Gaziantepli firmalar için yeni bir umut”

Törene katılan Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, protokolün hem Halep hem de Gaziantep iş dünyası açısından önemli bir adım olduğunu söyledi:

“Gaziantepli iki büyük firmamızın Halep’te imzaladığı bu anlaşma, iki şehir arasında ekonomik bağları güçlendirecek. Bu iş birliği, uzun süredir Suriye’de faaliyet gösteren iş insanlarımız için yeni bir umut olmuştur.”

“Suriye pazarı Türk sanayicisi için stratejik öneme sahip”

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı ise Suriye’nin Türkiye için stratejik bir pazar olduğunu vurgulayarak, “Suriye, coğrafi yakınlığı ve kültürel bağlarıyla Türk sanayicisi için büyük önem taşıyor. Bu tür iş birlikleri, bölgesel ticaretin canlanmasına ve ekonomik istikrara katkı sağlayacaktır” dedi.