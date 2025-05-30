Türk yatırımcılar, konaklamayla Avrupa’daki ayak izini büyütüyor

Sevilay ÇOBAN

Grup, bugüne kadar Merrill Lynch ile ortak Türkiye’de gerçekleştirdiği yatırımlar dâhil dört Avrupa ülkesinde 2 milyar euroluk yatırıma imza attı. Ando Living Grubu Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kodal, düzenledikleri basın buluşmasında 2018’de Portekiz’deki ilk Golden Visa (Altın Vize) fonuna da imza attıklarını anlatarak, gayrimenkul geliştirme, yatırım ve fon yönetimi alanında 450 milyon euroyu aşan sermayeyi yönettiklerini söyledi.

“2025 sonunda 75 milyon euro ciro elde edeceğiz”

Kodal, Ando Living Grubu’nun 62 milyon euroluk yıllık ciro ile Portekiz’deki kısa vadeli konaklama sektöründe pazar lideri olduğunu belirterek, “Portekiz, İngiltere ve Türkiye’de 1.700 turizm konutu yönetiyoruz. Grubumuz, imzaladığı kontratlarla yöneteceği turizm konutu sayısını bu yıl 2 bin 300’e yükseltmeyi hedefliyor.

Bu büyümeyle birlikte bu yıl 75 milyon euroluk ciro elde etmeyi planlıyoruz. Bununla beraber Portekiz, İngiltere ve Türkiye’den sonra, İspanya ve Yunanistan’a girmeye hazırlanıyoruz. Fransa ve İtalya’yı da radarımıza aldık. 2028 yılına kadar toplam yedi Avrupa ülkesinde 5 bin turizm konutuna ve 250 milyon euroluk ciroya ulaşmayı hedefliyoruz “ dedi.

Kodal, tek bir lokasyona bağlı kalmak istemeyen misafirlerine Clubhouse (Kulüp Binası) konseptiyle farklı ülkelerden kendileri ile benzer vizyona sahip konuklarla bir araya gelme ve network oluşturma imkânı sağladıklarını ifade etti. Kodal, “Kulüp binaları, bulundukları mahallenin ‘sosyal kalbi’ olarak herkese açık restoran, bar ve konsept mağazalarla çevrili, dinamik yaşam alanları olarak kurgulanıyor. Türkiye’deki ilk kulüp binasını, 2026’da İstanbul Tomtom mahallesinde hizmete almayı planlıyoruz” diye konuştu.

Türkler, Golden Visa yatırımcılarında 1. Sırada

OptylonKrea CCO’su Şafak Nervo, “Avrupa’da yatırım yapmayı düşünenler için; 400 bin eurodan başlayıp 2,5 milyon euroya kadar uzanan seçeneklerle, tam mülkiyet hakkı, esnek kullanım imkânı ve istikrarlı bir pasif gelir modeli sunuyoruz Yönettiğimiz 450 milyon euroluk özsermayenin 200 milyon eurosu Portekiz Golden Visa yatırımcılarından gelen sermayeden oluşuyor. Söz konusu 650 Portekiz Golden Visa yatırımcısı içinde Türkler ilk sırada yer alırken; Amerikalılar %26’lık payla ikinci sırada bulunuyor” dedi.