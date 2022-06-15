Türk yatırımcıların Almanya'daki adresi Kuzey Ren-Vestfalya oldu

Leyla İLHAN

Almanya’nın ekonomik anlamda en gelişmiş eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya son 10 yılda Türk yatırımcıların adresi oldu. Japonya, ABD, Çin ve Çin’den sonra en fazla yatım yapan ülkeler arasında Türkler 4’üncü olurken, 1,1 milyon nüfusuyla eyaletin en büyük şehri olan Köln, ülkeye giriş yapmak isteyen yatırımcılar için cazip adres olmayı sürdürüyor. Dünya Gazetesi de bu yıl 23’üncüsü yapılan Türk Dış Yatırımlar Panelini “Türk Dış Yatırımlarının Avrupa’daki Merkezi: Köln/NRW” başlığıyla gerçekleştirdi. İstanbul’un kardeş şehri olan kentte 2 bin 500 Türk şirketi ekonomiye katkı sağlarken, kentin ve eyaletin özellikle startup ekosistemine yönelik yatırımlara önem verdiği belirtildi. Panelde Türk şirketlerinin vize işlemlerinde kolaylık istekleri dile getirilirken, ilgili kurumların bu konuda çalışmalar yaptığı da ifade edildi.

Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker: Vize işlemleri için çalışıyoruz

Moderatörlüğünü Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar'ın üstlendiği panelin açılış konuşmasını yapan Köln Büyükşehir Belediye Başkanı Henriette Reker, 1,1 milyon insanın yaşadığı Köln’de 180 ülkeden insanın yaşadığını söyledi. 100 bin Türkün yaşadığı şehirde her 10 kişiden birinin Türk olduğunu söyleyen Reker, “Köln’de 2 bin 500 Türk kuruluşu ekonomik hayata katkıda bulunuyor” dedi. Köln’ün aynı zamanda bir startup noktası olduğunu da aktaran Reker, “Yeni gelişen ekosistem ile de İstanbul’dakilerle bağlantı kurmanızı sağlayacak. Bunları da giderek teşvik etmek istiyoruz. Çünkü biz istihdam yaratmak ve Avrupa’yla her alanda kaynaşmak istiyoruz” dedi. Konuşmasında Almanya’da çalışma ve oturum müsadesinin zorluğuna da değinen Reker, “İlgili makamlarla bu süreçlerin iyileştirilmesi için bizde çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

İstanbul Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sadık Ayhan Saruhan: Türk ve Alman şirketleri ilişkileri kuvvetlendirdi

İstanbul Sanayi Odası olarak firmalara Avrupa’nın en önemli sanayi bölgelerinden olan Kuzey Ren-Vestfalya hakkında 2011 yılından bu yana düzenli olarak bilgilendirme seminerleri yaptıklarını söyleyen İstanbul Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Sadık Ayhan Saruhan, bu etkinliklere her geçen yıl artan bir ilgi olduğunu söyledi.

Pandemiye rağmen üretime ara vermeyen Türkiye’nin 2021 yılında ihracatını yüzde 33 artırarak 225 milyar doların üzerine çıkardığını kaydeden Saruhan, bu ihracatın yüzde 95’ inin imalat sanayi ürünlerinden oluştuğunu kaydetti. Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın 2021’de son 10 yılın en yüksek büyümesini ortaya koyduğunu kaydeden Saruhan, “Sanayi sektörü de güçlü büyüme göstermiş, sanayinin GSMH içindeki payı da yüzde 22.8’den yüzde 26’ya yükseldi. 2022 yılında benzer büyüme ivmesinin devam ettiğini görüyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’nin en büyük ticari ortağı”

AB’nin kurucu üyesi Almanya’nın endüstriyel ve ekonomik olarak da birliğin en gelişmiş ülkesi ve dünyanın 4’üncü büyük ekonomisi olduğunu kaydeden Saruhan, “Almanya ile Türkiye arasında 19’uncu yüzyıldan beri süren ilişkiler artarak devam ediyor. Bunda Türkiye’deki Alman şirketlerinin yatırımları, hem de Türk kökenli Almanlar ve Türk vatandaşları tarafından Almanya’da kurulan 10 binlerce şirketin etkisi büyüktür” bilgisini verdi.

“Köln, iş insanlarına önemli fırsatlar sunuyor”

Kuzey Ren-Vestfalya’nın ekonomik ve endüstriyel olarak Almanya’nın en gelişmiş bölgesi olduğuna dikkat çeken Saruhan, “Yaklaşık 700 milyar Euro ile Almanya’nın GSMH’na katkı sağlayan bölge Avrupa’nın en büyük satış ve tedarik noktası olarak önemli fırsatlar sağlıyor. Kimya, otomotiv, elektronik-elektronik ve plastik başta olmak üzere çeşitli alanlarda çalışan 20 bin şirket arasında 700 Türk firması bulunmakta” dedi. Kuzey Ren-Vestfalya’nın en büyük şehrinin Köln olduğunu kaydeden Saruhan, kendi sektörlerinde lider çok sayıda büyük ve orta ölçekli firmaların olduğu Köln’ün aynı zamanda dünyanın sayılı fuarlarına ev sahipliği yaptığını söyledi. Saruhan, iş insanlarına da önemli fırsatlar sağlayan şehir ve Kuzey Ren-Vestfalya bölgesi ve Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da artmasını beklediklerini kaydetti.

NRW Global Business Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya: Ücretsiz destek imkanı

Kuzey Ren-Vestfalya’nın yatırım destek ajansı olarak, bölgeyi bir yatırım ticaret merkezi yapma hedefl eri olduğunu söyleyen NRW Global Business Türkiye Temsilcilik Müdürü Dr. Adem Akkaya, “Bir kamu kurumu olarak, bu kapsamda Avrupa’da şirketleşmek isteyenleri de başka ülke ve şehirlere gitmeden kendi bölgemize çekmek ve gelmek isteyenlere bürokratik ve ücretsiz destek sağlıyoruz” dedi.

20 binden fazla yabancı yatırımcı çalışıyor

Kuzey Ren-Vestfalya’da 18 milyona yakın bir nüfus olduğunu kişi başı GSMH’nın 38 bin 876 Euro olduğunu belirten Akkaya, “17.9 milyonluk nüfusun 9.6 milyonu çalışıyor ve bu çalışanlar 697 milyar Euro GSYH hasıla üretiyor. Ayrıca doğrudan yabancı oranı yüksek. 160 milyar üzerinde yabancı yatırımı var. Aynı zamanda eyalet dünyanın en büyük fuar alanı. Avrupa’nın en büyük endüstrisine sahip. Makine imalatı, gıda, kimya, metal üretimi, elektro teknik, otomotiv eyaletin lokomotif endüstrileri. Dolayısıyla büyük firmalarda bu bölgeden çıkıyor. Almanya’da faaliyet gösteren cirosu en yüksek 50 şirketin 19 tanesinin genel merkezi Kuzey Ren-Vestfalya’da. Yine en büyük 40 ticaret firmasının 12 tanesini merkezi burada. 20 binden fazla yabancı firma çalışıyor. Buda Almanya’daki yabancı yatırımların yüzde 20.6‘sına denk geliyor. Aynı zamanda 1.3 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Buda yabancı yatırımların eyalet açısından ne kadar önemli bir unsur olduğunu gösteriyor ” bilgisini verdi.

“Türkiye’nin son 10 yılda yatırımları hızlandı”

Bölgeye en fazla yabancı yatırımının Hollanda, Japonya, Fransa, İspanya’dan gelirken son 10 yılda ise Japonya, ABD, Çin ve Türkiye’den geldiğini kaydeden Adem Akkaya, “2019 yılında 70’in üzerinde Türk firması bölgede şirket kurarken, 2020’de 63 oldu. 2021’de 50’ye yakın firma kurulurken, bu yılda yine 30’un oldukça üzerindeyiz. Yılsonunda bu sayının 50’yi geçmesini bekliyoruz” diye konuştu. Ağır sanayisi ve kömür ocaklarıyla eyaletin 1960’lı yıllarda Türkiye’den gelen işçi göçünün merkezinde yer aldığını söyleyen Akkaya, “Almanya’dan Türkiye’ye gelen mal ve hizmetlerin yüzde 19,2’si Kuzey Ren-Vestfalya’dan gelirken, Türkiye’den Almanya’ya gelen mal hizmetlerin de yüzde 25,4’ü Kuzey Ren-Vestfalya’ya geliyor. Eyaletten Türkiye’ye makineler, metaller, kimyasal ürünler, taşıt ve taşıt yedek parçaları gelirken, Türkiye’den ise taşıt ve taşıt yedek parçaları, hazır giyim, tekstil, makine geliyor” dedi.

Köln Kalkınma Ajansı "Köln Business" Genel Müdürü Michael Josipovic: Start-up ekosistemine sahip

Köln Kalkınma Ajansı “Köln Business” Genel Müdürü Michael Josipovic ise Almanya’da televizyonda görülen ürünlerin yüzde 40’nın bölgede üretildiğini belirterek, “Bölgede 22 üniversite 100 bin öğrenci 18 araştırma üniversite var. Buralar kalifiye eleman eksikliğini gidermekte önemli olacak. Kent startup ekosistemine sahip. Uluslararası bir şehiriz. Burada Türkler de kendini evinde hissediyor” dedi.

Köln Kalkınma Ajansı "Köln Business" Yabancı Yatırım Danışmanı Zelha Kurt: Şirket kurmadan sonrasına kadar ücretsiz hizmet

3 yıl önce belediye içinden çıkarılarak yan kuruluşu haline getirildiklerini söyleyen Köln Kalkınma Ajansı “Köln Business” Yabancı Yatırım Danışmanı Zeliha Kurt, “Köln Business olarak 80 çalışanla 15 dil konuşuyoruz. Ücretsiz olarak şirket kurulmadan, kuruluş esnasında ve sonrasında yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özelikle emlak konusunda ofis, coworking, ya da dijital adres ya da arsa konusunda destek oluyoruz” dedi.

Oturma izni ve vizelerde çok fazla evrak istenmesiyle ilgili olarak yabancı daire ile çalışma içinde olduklarını da söyleyen Kurt, “Ayrıca network imkânı sağlıyoruz. Sektörlerin temsilcileriyle bir araya getirme ve konuyla ilgili fuarlara davet edip sizi o dünyanın içine girmenizi sağlıyoruz. Ayrıca finansman konusunda size uygun teşvikleri sağlamada yardımcı oluyoruz” dedi. Bunun dışında personel konusunda yardımcı olan departmanları olduğunu da ifade eden Kurt, “Bu konuda Almanya’nın iş bulma kurumuyla da birlikte çalışarak personel bulmaya da çalışıyoruz” diye konuştu.

TDU-NRW Türk Alman İş İnsanları Derneği Başkanı Av. Dr. Abdullah Emili: Bürokrasi az, yatırım yapmayı tavsiye ediyoruz

Köln yatırım için cazip kılan unsurlar arasında rahatlık, bürokrasi olsa dahi bürokraside da rahatlık olduğunu söyleyen TDU-NRW Türk Alman İş İnsanları Derneği Başkanı Av. Dr. Abdullah Emili, “Köln’de yaşa ve yaşat felsefesi olan kente bizde yatırım yapmayı tavsiye ediyoruz” dedi. 33 yıldan bu yana Almanya’da faaliyet gösteren derneklerinin 200 üyesi olduğunu söyleyen Emili, “Çoğunlukla Almanya’da Köln ve Kuzey Ren-Vestfalya’da yatırım yapmak Türkler gelip bize üye oluyor” diye konuştu.

Türk ve Alman İş insanları olarak bir araya gelip güncel sorunlarımızı konuşup nasıl çözebiliriz ve bürokrasiye hangi taleplerle gidebilirizi belirlediklerini anlatan Emili,“Türkiye’den gelip Almanya’ya kalifiye elemanı daha nasıl getirilebiliriz konusunda çalışmalar yapıyoruz. Köln Ticaret Odasıyla işbirliği yaparak baklavacılığın bir meslek olarak kabul edilmesi ile ilgili de konuşuyoruz” dedi. Emili, gençleri ve işadamlarını bir araya getirip her bir işadamının bir gence koçluk yapmasını sağladıklarını belirtti.

“Türkler Almanya’da 100 binden fazla şirket kurdu”

Av. Dr. Abdullah Emili, Türkler eskiden Almanya’da manav ve dönerci olarak şirket sahibi olurken, şimdi doktor, avukat, mimar, inşaat şirketi sahibi gibi pek çok alanda yer aldığını 100 binden fazla Türk kökenli yatırımcının Almanya’da yer aldığını söyledi. Bu şirketlerin 500 binden fazla kişiye iş sağladığını ve 50 milyar dolardan fazla ciro yaptığını kaydeden Emili, “İki ülke arasında 2020’de karşılıklı ticaret hacmi 35 milyar Euro idi. Türkiye’de ise 7400-7500 Alman yatırımcı var” bilgisini verdi. Kendisine Türk firmaları tarafından hangi sektörde yatırım yapalım soruları geldiğini kaydeden Emili, “Eskiden gıda ve tekstilde fazlaydı şimdi dağıtıldı şu anda emlak ve inşaata ön planda” dedi.

Bir şirktetin Almanya’da bulunmasının o şirketin imajını otomatik olarak olumlu yönde etkilediğini söyleyen Emili, “En değerli imaj sıralamasında Almanya Made in Germany olarak ilk sırada yer alıyor, ondan sonra İsviçre ve İngiltere geliyor” diye konuştu.