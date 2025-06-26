Türk zeytinyağı Çin pazarında hedef büyüttü: İhracat hedefi 10 bin ton

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Çin’in Guangzhou kentinde düzenlenen Edible Oil Expo 2025 Fuarı’nda Türk ürünlerini tanıttı.

Fuar süresince Çinli sektör temsilcileriyle yapılan temaslarda, EZZİB Başkan Yardımcısı Davut Er, Türkiye’nin zeytin ağacı varlığını son 25 yılda 90 milyondan 205 milyona çıkardığını belirterek, rekoltenin yüksek katma değere dönüşmesi için Çin’in stratejik bir pazar olduğunu vurguladı.

EZZİB, Ticaret Bakanlığı’nın “Uzak Ülkeler Stratejisi”ne paralel olarak son iki yılda Brezilya, Avustralya ve ABD’ye yönelik sektörel heyetler düzenlemişti. Guangzhou’daki fuarın ardından, Eylül 2025’te Kanada'da yeni bir sektörel ticaret heyeti planlanıyor. Kanada, yıllık 50 bin ton zeytinyağı ve 30 bin ton sofralık zeytin ithalatıyla Türk ihracatçılarının yakın takibinde.

Son dört yılda Türkiye’nin Kanada’ya zeytinyağı ihracatı yüzde 577 artışla 2,2 milyon dolardan 15 milyon dolara yükselirken, sofralık zeytin ihracatı da yüzde 100 artışla 2 milyon dolara ulaştı. EZZİB, Kanada’da düzenleyeceği yeni tanıtım organizasyonlarıyla bu pazarda yüzde 10 pay alma hedefi taşıyor.

Çin’de kurumsal ilişkiler geliştiriliyor

Guangzhou’daki fuarda, EZZİB heyeti Çin Tahıl ve Yağ Standartları Komitesi Başkanı Prof. Dr. Dong Ping ile görüşerek Çin’in bitkisel yağ tüketimi ve ithalat stratejilerine ilişkin bilgi aldı. Prof. Ping, Çin’in yıllık toplam bitkisel yağ tüketiminin 40 milyon ton olduğunu ve sağlık trendleriyle birlikte zeytinyağına yönelimin hızlandığını kaydetti. Görüşmede iki kurum arasında kurumsal iş birliği geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı.