TURKA, yeni istasyon yatırımına başladı

İstanbul, Adıyaman, Karaman ve Tekirdağ gibi Tür­kiye’nin dört yanında araç mu­ayene merkezi inşaatları de­vam ederken, Ekim ayında Ankara, Edirne, Erzurum, İz­mir, Kırklareli, Kırşehir, Ko­caeli, Manisa ve Nevşehir’de 40’ı aşkın noktada yeni araç muayene merkezi sürecinin başlaması hedefleniyor.

TUR­KA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Türkiye genelindeki istasyon yatırımlarının plan­lanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek hedef­lerinin Türkiye’nin tamamına yayılan güçlü bir hizmet altya­pısı oluşturmak olduğunu söy­ledi. TURKA, Tekirdağ'ın hız­la gelişen ilçelerinden Kapak­lı'da hizmete açacağı yeni araç muayene merkezinin ruhsatı­nı, Kapaklı Belediyesi'nde dü­zenlenen imza töreniyle aldı.

Kapaklı’da ilk kez hizmet ve­recek araç muayene merkezi, yalnızca ilçe sakinlerinin de­ğil, çevre ilçelerdeki araç sa­hiplerinin ve özellikle Kapak­lı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren kuruluşların araç muayene hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşması­na katkı sağlayacak. Toplam 8 bin 400 metrekarelik alan üze­rinde kurulacak Kapaklı Araç Muayene Merkezi’nde biri bi­nek, üçü ağır vasıtalar için ol­mak üzere toplam dört muaye­ne kanalı bulunacak.

Bölge açısından önemli

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ilçenin büyü­yen nüfusu, gelişen sanayisi ve artan ticari hareketliliğiyle hizmet ihtiyaçlarının da art­tığına dikkat çekerek, TUR­KA’nın yatırımının bölgenin gelişimi açısından önem taşı­dığını belirtti. Çetin, merke­zin Kapaklı’nın yanı sıra Çer­kezköy, Saray ve Ergene çev­resine de hizmet vereceğini ve özellikle ticari araçlar ile ağır vasıta kullanıcıları için önem­li bir hizmet noktası olacağını ifade etti.