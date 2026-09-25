TURKA, yeni istasyon yatırımına başladı
Türkiye’de 15 Ağustos 2027 itibarıyla araç muayene hizmetlerini devralacak TURKA, yeni nesil araç muayene sisteminin ülke genelindeki altyapısını oluşturmak üzere istasyon yatırımlarını hızlandırıyor.
İstanbul, Adıyaman, Karaman ve Tekirdağ gibi Türkiye’nin dört yanında araç muayene merkezi inşaatları devam ederken, Ekim ayında Ankara, Edirne, Erzurum, İzmir, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Manisa ve Nevşehir’de 40’ı aşkın noktada yeni araç muayene merkezi sürecinin başlaması hedefleniyor.
TURKA İcra Kurulu Üyesi Serhan Salman, Türkiye genelindeki istasyon yatırımlarının planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek hedeflerinin Türkiye’nin tamamına yayılan güçlü bir hizmet altyapısı oluşturmak olduğunu söyledi. TURKA, Tekirdağ'ın hızla gelişen ilçelerinden Kapaklı'da hizmete açacağı yeni araç muayene merkezinin ruhsatını, Kapaklı Belediyesi'nde düzenlenen imza töreniyle aldı.
Kapaklı’da ilk kez hizmet verecek araç muayene merkezi, yalnızca ilçe sakinlerinin değil, çevre ilçelerdeki araç sahiplerinin ve özellikle Kapaklı Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren kuruluşların araç muayene hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşmasına katkı sağlayacak. Toplam 8 bin 400 metrekarelik alan üzerinde kurulacak Kapaklı Araç Muayene Merkezi’nde biri binek, üçü ağır vasıtalar için olmak üzere toplam dört muayene kanalı bulunacak.
Bölge açısından önemli
Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, ilçenin büyüyen nüfusu, gelişen sanayisi ve artan ticari hareketliliğiyle hizmet ihtiyaçlarının da arttığına dikkat çekerek, TURKA’nın yatırımının bölgenin gelişimi açısından önem taşıdığını belirtti. Çetin, merkezin Kapaklı’nın yanı sıra Çerkezköy, Saray ve Ergene çevresine de hizmet vereceğini ve özellikle ticari araçlar ile ağır vasıta kullanıcıları için önemli bir hizmet noktası olacağını ifade etti.