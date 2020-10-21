TÜRKBESD Başkanı Dinçer: Ek maliyetler için teşvik sistemlerine ihtiyaç var

21 Ekim 2020

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, online olarak düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından İngiltere'nin Brexit sürecinden dolayı sektör ihracatının olumsuz etkilenme riski bulunduğuna dikkat çekti.

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında halen görüşmeleri süren Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) bir an önce sonuçlandırılmasının kritik önem taşıdığını söyleyen Dinçer, "Eğer gümrük vergisi ödenmesi söz konusu olursa İngiltere'ye ihracatımız düşecektir. Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne dahil bir ülke olarak, bu müzakerelerden bağımsız şekilde STA görüşmelerini tamamlaması da mümkün değil. İngiltere'nin bazı ürün gruplarında küresel gümrük vergisini sıfırlaması Çin menşeli ürünleri maliyet açısından avantajlı duruma getirmektedir. STA'nın gecikme riskine karşı destekleyici mekanizmalar oluşturulmasına yönelik acilen hazırlıklara başlanmasını önemli görüyoruz. STA olsun ya da olmasın geçiş sürecinde gümrük süreçleri, ek sertifikasyonlar gibi çıkacak ek maliyetler için teşvik sistemleri geliştirilmesine ihtiyaç bulunuyor." dedi.

"Yeşil Mutabakat altındaki düzenlemelerde eşit muamele gerekiyor"

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Özkadı da AB'nin 2050 yılında "karbon nötr kıta" olma hedefi doğrultusunda açıkladığı AB Yeşil Mutabakatı'nın sektörü yakından ilgilendirdiğini söyledi.

Mutabakatın alt düzenlemelerinden, en çok tartışılan konunun sınırda karbon düzenlemesi olduğunu vurgulayan Özkadı, "AB ile Gümrük Birliği ilişkimiz dikkate alındığında bu süreci bir fırsat olarak değerlendirebilmemiz için atılması gereken adımları doğru ve zamanında tespit etmemiz önemli. Sektörümüz enerji etiketi ve eko-tasarım gereksinimlerini AB düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştiriyor. AB ile eş seviyede çevre regülasyonlarına uygun olarak faaliyet gösteren sektörümüzün Yeşil Mutabakat altındaki düzenlemelerde Avrupa’daki rakipleri ile eşit muamele görmesi gerekiyor." diye konuştu.

"Uzaktan çalışma düzenlemesine ihtiyaç duyuluyor"

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Birsen ise salgınla birlikte Ar-Ge ve tasarım merkezleri için uzaktan çalışma düzenlemelerinin hayata geçirilmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Ar-Ge ve tasarım merkezleri için belli oranlar içerisinde uzaktan çalışmanın önünün açılmasını öngören Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifini memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek isteriz. Bununla birlikte tasarım, analiz, yazılım gibi konularda daha çok verim alınabilmesi için taslakta belirtilen oranların artırılarak salgın sonrasında da uzaktan çalışmanın en az yüzde 50 olarak uygulanması ve bu oranın yüzde 75'e kadar Cumhurbaşkanımızın yetkisiyle artırılabilmesi konusunda 5746 ve 4691 sayılı yasalarda gerekli düzenlemelerin yapılması önem arz ediyor."

TÜRKBESD Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Yavuz, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe giren Geri Kazanım Katkı Payı (GEKAP) ile ilgili beyaz eşya firmalarının beklentileri konusunda, "Üreticiler ve ithalatçılar, hem atık mevzuatı kapsamında yükümlülüklerini yerine getiriyor hem de GEKAP'ı ödüyor. GEKAP'ın sektör üzerinde yılda 200 milyon liradan fazla yük getireceğini öngörüyoruz. Bu da maliyet baskısı altındaki sektörümüzü olumsuz etkilemektedir." ifadelerini kullandı.

Beyaz eşya sektörünün en önemli ham madde girdilerinden birinin yassı çelik olduğunu vurgulayan Yavuz, "Zorunlu olarak ithal edilen yassı çelik üzerindeki ek vergilerin kaldırılması sektörün uluslararası rekabetçiliğini korumak açısından zaruridir. Türkiye, 2019 yılında 5,4 milyar dolar yassı çelik ihracatı gerçekleştirmiştir. Türkiye’de yeterli miktarda, kalitede ve çeşitlilikte yassı çelik üretimi gerçekleştirilememektedir. Korumacı önlemler yerine yerli yassı çelik üreticilerine, üretim maliyetleri, girdiler ve üretim teknolojileri gibi alanlarda rekabet güçlerini artıracak desteklerin artırılması faydalı olacaktır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA