TÜRKBESD, büyüme alanını ‘dijital’ çizdi

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), sektörün güçlü yönleri ve ihtiyaçlarına yönelik yol haritasını içeren kapsamlı bir raporu hazırladı. Rapora göre sektör, yakın gelecekte yüksek teknolojiler içerecek beyaz eşyaların yeni dünyasına ayak uydurmak zorunda.

Dünya beyaz eşya sektörü 2019’dan 2024’e kadar ortalama satış değeri olarak yüzde 2.9, satış adedi olarak ise yüzde 2,5 büyüyecek ve 2024’te 557 milyon adet ve 285 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak. Türkiye beyaz eşya sanayicileri, pazar payını kaybetmemek hatta daha fazla pay almak için gelecek yıllardaki büyüme alanını dijital olarak belirledi.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, Türkiye beyaz eşya sektörünün dünyanın ikinci büyük üretim merkezi olduğunu altını çizerek, şimdi Türkiye’yi yüksek teknolojili dijital beyaz eşya üretiminin merkezi yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Dinçer, Türkiye beyaz eşya sektörünün yılda 4,5 milyar dolar civarında ihracat yapan ve yaklaşık 4 milyar dolar dış ticaret fazlası veren lokomotif bir sektör olduğunu söyledi.

Dinçer, “İhracatımız son 20 yılda 10 kat arttı. İhracatımızın payı yüzde 75’in üzerinde, dünyada 170 ülkeye ihracatımız var. Amacımız dünyanın ikinci büyük üretim merkezi konumundaki Türkiye beyaz eşya sektörünü, hızlıca büyütmek. Büyüme alanımız dijital beyaz eşya üretimi ve ihracatı olacak. Ülkemizi beyaz eşya üretiminde dünyada bir teknoloji üssü haline getirebiliriz. Birbirleriyle konuşan akıllı cihazlar, önümüzdeki dönemde giderek yaygın hale gelecek. Cari fazla veren sektörümüz dijital beyaz eşya üretimiyle bunu daha da artıracak ve beyaz eşya tamamıyla yüksek teknoloji içeren ürün haline gelecek. Büyüyen dünya beyaz eşya pazarından daha fazla pay alabilmek ülkemizin uluslararası rekabet gücüne ve ekonomisine de önemli katkı sağlayacak.” dedi.

Sektörün Ar-Ge gücünün altını çizen Dinçer, Ar-Ge kapasitesiyle Avrupa ekonomileri için ürün ve teknolojiler geliştirildiğini vurgulayarak “Dünyanın alternatif tedarik ve üretim merkezi arayışına girdiği bu dönemde, değişen koşullara hızla uyum sağlayan üretim kabiliyetimiz, Ar-Ge’miz, güçlü yan sanayimiz, nitelikli iş gücümüz ve özellikle Avrupa’ya coğrafi yakınlığımız ile ülkemiz ve sektörümüz adına büyük başarı potansiyeli görüyoruz” dedi. Dinçer, dünyada beyaz eşya sektörüne yön veren başlıca trendleri sürdürülebilirlik, enerji verimliliği, dijitalleşme ve çok kanallı alışveriş olarak sıraladı.

Avrupa Birliği ile ilişkiler sektörü etkiliyor

“Geleceği Bugünden Şekillendirmek” adlı yaklaşık 150 sayfalık rapor Koç Sistem ve KoçDigital tarafından hazırlandı. Raporda sektörün güçlü yanları; yoğun ihracat odaklı üretim, küresel bilinirliği olan markalar, küresel pazar hakimiyeti, yüksek Ar-Ge kapasitesi, yüksek teknolojili ürünler, nitelikli insan kaynağı yapısı, yüksek istihdam yaratma kapasitesi ve yardımcı sanayileri ile güçlü ve olgun bir ekosistem olarak sıralanıyor.

Avrupa Birliği ile ilişkiler, ticaret savaşları ve COVID-19’un beyaz eşya sektörünü etkilediğine işaret ediliyor. Sektörün ihracatının yüzde 72’sini Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı ifade edilen raporda, Avrupa Yeşil mutabakatı, Sınırda Karbon düzenlemesi, Avrupa ekotasarım ve enerji etiketi uygulaması, Gümrük Birliği modernizasyonu, Brexit sonrası süreç ve siber güvenlik standartlarına uyum öncelikli konular olarak belirlenerek bu başlıklarda öneriler paylaşılıyor.

Küresel başarının sürdürülebilir olması, yıllık 3.8 milyar dolar ve üzeri dış ticaret fazlası vermeye devam edilebilmesi için dünyadaki tüm gelişmeler ve bu gelişmelere karşılık stratejik planlamalar ve yerel olarak uygulanması gereken politikalar kritik önemli olduğunu vurgulanıyor.