TÜRKÇİMENTO: Çimento sektöründe gerileme durmuyor

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (TÜRKÇİMENTO) 2022 yılının Ocak-Nisan dönemine ilişkin üretim ve satış rakamlarını açıkladı. Sektörün yüzde 94’ünü temsil eden TÜRKÇİMENTO üyelerinin 2022 yılı ilk dört ayında çimento üretimi geçen yıla oranla yüzde 11,9’luk gerilemeyle 20,7 milyon tona indi. Çimento sektöründe iç satışlar da yılın ilk dört ayında yüzde 17,9 oranında azalarak, 14,4 milyon tona geriledi. 2022 Ocak-Nisan döneminde üretilen çimentonun yüzde 29,8’i ihracata konu oldu.

TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, 2021 yılında yaklaşık yüzde 6 büyüyen çimento sektörünün 2022 yılına, iç piyasada düşüş ile başladığını dile getirdi. İlk altı aylık ihracat rakamlarına bakacak olursak ne yazık ki miktar bazında bir artıştan söz etmenin mümkün olmadığını belirten Yücelik, "Öte yandan enerji maliyetlerimizde yaşanan dramatik artış sektörümüzü zora sokmaya devam ediyor. Tüm bu gelişmelere rağmen Haziran ayından itibaren inşaat faaliyetlerindeki artışla birlikte sektörümüzün ikinci yarısından itibaren iç satışlarında hareketlenme yaşanacağını tahmin ediyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

İhracatçı Birlikleri’nin geçici verilerine göre, 2022 Ocak-Haziran döneminde çimento sektörünün toplam ihracatı değer bazında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 28,9’luk artışla 614 milyon dolardan 791 milyon dolara çıktı. Toplam ihracat miktarı ise yüzde 2,9 gerileyerek 15 milyon ton oldu. İhracatın 9,4 milyon tonu çimento; 5,6 milyon tonu klinkerden oluştu.