Türkiye 1,6 milyar euro 'rüzgar' yatırımıyla Avrupa'da 5. sırada

Rüzgar enerjisi, yatırımları üzerine çekmeye devam ediyor. Hem AB’nin Yeşil Mutabakat hedefleri hem de ulusların ekonomik iyileşme planları dahilinde rüzgar enerjisine olan yönelim, geçen yıl 80 milyar euro finansman yatırımını beraberinde getirdi.

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği (WindEurope) tarafından yayınlanan '2020 Finans ve Yatırım Trendleri’ne göre yeni rüzgar santrallerinin kurulumuna 43 milyar euro yatırım gerçekleşti. İngilitere’nin 13, Hollanda’nın 8, Fransa’nın 6,5 ve Almanya’nın 4,3 milyar euro yatırıma sahip olduğu rüzgar enerjisi alanında Türkiye, 1,6 milyar euro yatırımla Avrupa’nın 5. büyük rüzgar enerjisi yatırımına sahip olan ülkesi oldu.

COVID-19 salgınındaki kriz ortamına rağmen 43 milyar euroluk yeni rüzgar santralleri yatırımının tüm Avrupa’daki yenilenebilir enerjiye olan desteği de pekiştirdiğini söyleyen Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın, bu yatırımların 1,6 milyar euroluk kısmının Türkiye’de gerçekleşmesinin Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki konumunu daha da güçlendirdiğine dikkat çekti.

"Rüzgarı finanse edecek sermaye var"

Zorlu günler geçirmeye devam eden ülkelerin geçen yıldan elde ettikleri en önemli kazanım enerji alanında rüzgarın gücü oldu. Öyle ki hem iklim krizinin çözümüne hem de ekonomik iyileşmelere ciddi yarar sağlayan rüzgar enerjisi, yatırımların odağı olarak gelişimini devam ettiriyor.

Salgına rağmen rüzgarın her açıdan cazip bir yatırım olarak daha da güçlendiğini dile getiren Ali Aydın, rüzgar enerjisinden faydalanmanın en önemli noktasının yapılan yatırımları çekecek istikrar mekanizmaları olduğunu aktardı. Rüzgarı finanse edecek yatırımların hayata geçmesi adına çoğu ülkenin bürokratik ve izin süreçlerinde sıkıştığını belirten Aydın, Türkiye'deki sürdürülebilir teşvik mekanizmalarının gelecekteki yatırımların uygulanabilirliğine ve rüzgar enerjisinin daha da gelişimesine olanak tanıyabileceğini vurguladı. Öte yandan yatırımların sektördeki hizmet talebini de artıracağını kaydeden Aydın, Türkiye'deki rüzgar enerjisi servis sektörünün bu ihtiyacı karşılamaya hazır olduğunu söyledi.