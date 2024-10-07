Türkiye, 2025’te global CEO’ları ağırlayacak
Türkiye, global liderlere 2025 yılında ev sahipliği yapacak. Çeşme’de 500 yöneticiyi ağırladıklarını söyleyen Vizyon 100 Danışma Kurulu Başkanı Bülent Kutlu, “2025 yılında bu sayıyı 30’a çıkarmayı hedefliyoruz.
Hamide HANGÜL
Nasıl ki, İsviçre’nin Davos kabası Dünya Ekonomik Forum (WEF) ile özdeşleşmişse, Dijital CEO ve Liderler Zirve’sini de Çeşme ile özdeşleştirerek, etkinliğimizin global dönüşümünü güçlendirmek istiyoruz” dedi.
Bu hedefe 5 yıl içerisinde ulaşmak için çalıştıklarını söyleyen Bülent Kutlu, “Bünyemizde yer alan 35’i aşkın global markaların Türkiye üst yöneticilerini yanımıza alarak, bu markaların dünya liderlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bu sayede hem etkinliklerimize gelmelerini sağlamış oluyoruz hem de çok önem verdiğimiz kitaplarımızda yazılarına yer vererek, görüşlerini tüm üyelerimiz ile paylaşmalarını sağlamış oluyoruz” diye konuştu.
GSYH’ın yüzde 75’i zirvede buluştu
Bugüne kadar farklı seviyelerde yaklaşık 40 yöneticinin toplantılarıyla yola çıktıklarını belirten Bülent Kutlu, “8 yıllık bir zaman içerisinde özel sektör bazında Türkiye GSYH’nin yüzde 75’ini oluşturan kurumların tepe yöneticileri Vizyon 100 aktivitesinde yer aldı. Özellikle önümüzdeki yıllarda global şirketlerinin ve global yatırımcıların dünya yöneticilerini de zirvelerimizde ağırlayacağız” dedi.
Fanuc Türkiye Genel Müdürü aynı zamanda Vizyon 100 Danışma Kurulu Üyesi Teoman Alper Yiğit ise iş dünyasında rekabet olsa da şirketler için belirli konularda ortak paydada buluşmamın, birlikte büyümenin temelini oluşturduğunu söyledi. Yiğit, “Ülke olarak yarının dünyasına soru soran, merak eden, tartışan, irdeleyen zihinler sayesinde ulaşabiliriz. Zirvemiz de bu bakımdan kendi alanının öncü markalarından üst düzey yöneticileri bir araya getirmesinden dolayı fikirlerin ilerlemek için çarpıştığı bir ortam yaratıyor" diye konuştu.