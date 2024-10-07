Türkiye, 2025’te global CEO’ları ağırlayacak

Hamide HANGÜL

Nasıl ki, İsviçre’nin Davos kabası Dün­ya Ekonomik Forum (WEF) ile özdeşleşmişse, Dijital CEO ve Liderler Zirve’sini de Çeş­me ile özdeşleştirerek, etkin­liğimizin global dönüşümünü güçlendirmek istiyoruz” dedi.

Bu hedefe 5 yıl içerisin­de ulaşmak için çalıştıklarını söyleyen Bülent Kutlu, “Bün­yemizde yer alan 35’i aşkın global markaların Türkiye üst yöneticilerini yanımıza ala­rak, bu markaların dünya li­derlerine ulaşmaya çalışıyo­ruz. Bu sayede hem etkinlik­lerimize gelmelerini sağlamış oluyoruz hem de çok önem verdiğimiz kitaplarımızda ya­zılarına yer vererek, görüşle­rini tüm üyelerimiz ile paylaş­malarını sağlamış oluyoruz” diye konuştu.

GSYH’ın yüzde 75’i zirvede buluştu

Bugüne kadar farklı seviye­lerde yaklaşık 40 yöneticinin toplantılarıyla yola çıktıklarını belirten Bülent Kutlu, “8 yıllık bir zaman içerisinde özel sek­tör bazında Türkiye GSYH’nin yüzde 75’ini oluşturan kurum­ların tepe yöneticileri Viz­yon 100 aktivitesinde yer aldı. Özellikle önümüzdeki yıllarda global şirketlerinin ve global yatırımcıların dünya yönetici­lerini de zirvelerimizde ağırla­yacağız” dedi.

Fanuc Türkiye Genel Müdürü aynı zamanda Vizyon 100 Danışma Kurulu Üyesi Teoman Alper Yiğit ise iş dün­yasında rekabet olsa da şirket­ler için belirli konularda ortak paydada buluşmamın, birlikte büyümenin temelini oluştur­duğunu söyledi. Yiğit, “Ülke olarak yarının dünyasına soru soran, merak eden, tartışan, irdeleyen zihinler sayesinde ulaşabiliriz. Zirvemiz de bu bakımdan kendi alanının öncü markalarından üst düzey yöneticileri bir araya getirmesinden dolayı fikirlerin ilerlemek için çarpıştığı bir ortam yaratıyor" diye konuştu.