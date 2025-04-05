Türkiye, ALZ Berlin Fuarı’nda sağlıkta güven mesajı verdi

Almanya’nın başkenti Berlin, Türkiye’nin sağlık alanındaki başarılarına ev sahipliği yaptı. ALZ Berlin Uluslararası Sağlık Fuarı'na katılan 80’i aşkın Türk sağlık hizmet sağlayıcısı, hem bireysel ziyaretçilere hem de sektör profesyonellerine Türkiye’nin yüksek kaliteli, teknolojik ve rekabetçi sağlık hizmetlerini tanıttı.

Fuara; Sağlık Bakanlığı, TOBB, DEİK Sağlık İş Konseyi, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) ve TÜRSAB gibi kurumlar da destek verdi. Katılımcılar, Türkiye’nin özellikle sağlık turizminde ulaştığı seviyeyi anlatma fırsatı buldu.

“Sağlıkta kalite, hızlı hizmet ve uygun fiyat Türkiye’yi öne çıkarıyor”

Fuara katılan sağlık sektörü temsilcileri, Türkiye’nin sağlıkta tercih edilmesindeki en önemli nedenin uluslararası standartlara sahip hastaneleri, klinikleri ve dünya ortalamasının üzerindeki sağlık personeli kalitesi olduğunu belirtti. Avrupa ile kıyaslandığında, daha erişilebilir fiyatlarla ve sıra beklemeden tedavi imkanının sunulması da Türkiye’yi cazip hale getiriyor.

“Türkiye'ye sağlıkta güvenmeye devam”

Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, fuara Türkiye’nin sağlıkta geldiği noktayı göstermek için katıldıklarını belirtti. Ünver, “Almanya’daki Türk ve Alman vatandaşlarına Türkiye’deki kaliteli sağlık hizmetlerini anlatmak istedik. Bizim amacımız, Türkiye’nin nitelikli sağlık sistemini Avrupa’ya doğru şekilde anlatmak” dedi.

USHAŞ bünyesinde sağlıkta dezenformasyonla mücadele için özel bir birim kurduklarını açıklayan Ünver, sosyal medya kaynaklı bilgi kirliliğine dikkat çekti. “2023’te İngiltere’den gelen 3 milyon turistin, 2024’te 5 milyona çıktığını ve bunların yüzde 10’unun sağlık için Türkiye’yi tercih ettiğini” söyleyen Ünver, “38-40 vaka üzerinden yapılan olumsuz haberlerin büyük resmi perdelememesi gerektiğini” vurguladı.

“Health Turkey platformu doğru adres”

Ünver ayrıca, doğru bilgiye ulaşmak isteyenler için Health Turkey platformunu önererek, “Bu platformdaki kurumlar bizim akredite ettiğimiz ve denetlediğimiz yerlerdir. Gerekirse yaptırım da uygulanabiliyor” ifadelerini kullandı. Sağlık turizmi ve turist sağlığına ilişkin yeni düzenlemelerin de yolda olduğunu söyledi.

"Hem teknoloji hem maharet bizde"

Türk sağlık sisteminin geldiği seviyeyi değerlendiren Ünver, “Hem tesislerimiz hem teknolojimiz tüm dünyaya örnek olacak nitelikte. Türk hekimleri çok maharetli işler başarıyor. Bu hizmetten herkesin faydalanmasını istiyoruz” dedi.

"Dünyanın en büyük sağlık turizmi fuarı Türklerce düzenleniyor"

TOBB Türkiye Fuarcılık Sektör Meclisi Başkanı ve ALZ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Alagöz, fuarın dünyada kendi konseptinde en büyük organizasyon olduğunu söyledi. Türkiye’nin 80’den fazla hastane ve kliniğiyle Berlin’de olduğunu vurgulayan Alagöz, “Alman vatandaşlarına hem yenilikçi tedavi yöntemlerini hem de Türkiye’nin modern sağlık sistemini anlatıyoruz” dedi.

Alagöz, Avrupa’ya kıyasla Türkiye’de sağlık hizmetlerine erişimin daha kolay ve beklemeden olduğunu vurgularken, “Türkiye, dünyada sağlık turizmi alanında en güçlü destinasyonlardan biri haline geldi” diye konuştu.

"Cesaret eksik, destek eksik değil"

FK Health International Kurucusu Op. Dr. Fatih Kırar, yurt dışında sağlık yatırımları yaptıklarını ve devlet desteğinin güçlü olduğunu belirtti. “Devletimiz her türlü desteği sağlıyor, tek eksiğimiz cesaret. Türk sağlık şirketleri daha fazla dünyaya açılmalı” dedi.

"Kapalı ameliyat oranı yüzde 80"

Gynovart Kadın Sağlığı Merkezi Kurucuları Prof. Dr. Şadıman Kıykaç Altınbaş ve Prof. Dr. Ömer Lütfi Tapısız, kadın sağlığı alanında Türkiye’nin sunduğu hizmetleri ve teknolojik altyapıyı fuarda tanıttı. Tapısız, “Farkındalık hayat kurtarır” mottosuyla erken teşhise önem verdiklerini ve ameliyatlarının yüzde 80’inin kapalı yöntemle yapıldığını belirtti.

Diş sağlığında Almanya’ya açılım

Esteteeth International doktorlarından Mehmet Uzundurugan, Bodrum’da verdikleri diş sağlığı hizmetini Almanya’ya taşımaya karar verdiklerini, fiyat avantajı ve yüksek kaliteyle Almanya’daki rakiplerine göre öne çıktıklarını ifade etti.